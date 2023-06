El hijo de Negreira, imputado por los cobros de más de 7 millones de euros en casi 20 años del Barcelona

El logo del Barça en una rueda de prensa (EFE/Alejandro Garcia)

Javier Enríquez, hijo de José María Enríquez Negreira, ha sido imputado en la causa que investiga a su padre, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros del fútbol español, por los cobros millonarios al FC Barcelona durante casi dos décadas. Según informa El Mundo este viernes, el Juzgado de Instrucción número uno de Barcelona ha acordado citarle como investigado.

La decisión llega a petición de LaLiga, que había solicitado la investigación del hijo de Negreira (a pesar de que la Fiscalía tomó la decisión de dejarle fuera de las pesquisas). Lo hizo al participar este en el entramado empresarial con el que su padre cobró más de 7 millones de euros del Barça en casi 20 años, presentando un buen número de informes sobre los árbitros que dirigían los partidos del club azulgrana en distintas categorías.

Enríquez se desvinculó por completo de las actividades de su padre y exnúmero dos de los árbitros españoles, pero pasa de ser testigo a convertirse en imputado y tendrá que acudir a los tribunales en los próximos meses. La Fiscalía ya denunció tanto a Negreira como al Barça por corrupción deportiva, al considerar que el equipo culé aprovechó los servicios del alto mando arbitral para alterar a su favor la competición. Además, el juzgado también ha acordado el secreto de sumario desde este momento y que el periodo investigado en esta causa llegue, por lo menos, al año 2001. El eje central de la investigación a Javier Enríquez es un presunto delito de blanqueo de capitales, nuevo en la causa.

Horas antes de conocerse la imputación del hijo de Negreira, la UEFA también se pronunció sobre el caso. Sus inspectores Samuel Leuba y Mirjan Koller, encargados de elaborar un informe sobre la investigación que debe concluir con la autorización o no de la inscripción del Barcelona para la próxima edición de la Champions League, solicitaron este jueves más información a la entidad azulgrana antes de tomar una decisión.

Según informó a EFE una fuente autorizada del club, los inspectores de la UEFA, sabedores de la existencia de un expediente sobre el caso Negreira, enviaron un cuestionario con unas 70 preguntas al Barcelona, que tiene tiempo para responder hasta la semana que viene, antes de tomar una decisión. Se plantean tres escenarios al respecto: que no haya consecuencias y el Barça pueda participar en la próxima edición de la Liga de Campeones, que se produzca una suspensión temporal o que no se tome una decisión hasta que se resuelva el procedimiento penal abierto.

Cuando estalló el caso Negreira, la UEFA solicitó información al club azulgrana para investigar por los pagos a José Maria Enríquez Negreira (7,3 millones de euros), vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018. Incluso el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el de la UEFA, Aleksander Ceferin, a finales de abril en Eslovenia para darle explicaciones en persona sobre el caso. Anteriormente, el club azulgrana había remitido por escrito un informe a la UEFA al respecto.

El Real Madrid podrá personarse en el caso Negreira

El pasado 26 de mayo, la magistrada del juzgado número 1 de Barcelona ya admitió la personación en el procedimiento del caso Negreira al Real Madrid, aunque no la petición como acusación particular o popular del Consejo Superior de Deportes (CSD). En las diferentes resoluciones notificadas sí se admitió la personación del socio del Real Madrid, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo; del socio compromisario del FC Barcelona, Pompili Roiger Juny, así como de la ‘Associació per a promoció d’activitats socials i esportives 2004′, que engloba al grupo de socios barcelonistas ‘Un Crit Valent’, todos ellos previa prestación de una fianza de 3.000 euros para el ejercicio de la acción popular.

La jueza instructora Silvia López Mejías fundamentó la personación del Real Madrid en que la citada entidad tiene “la condición de participante en la competición deportiva”, por lo que es “titular del bien jurídico protegido”. Al respecto, señaló que los hechos investigados indiciariamente se refieren a “determinadas actuaciones de personas vinculadas al FC Barcelona tendentes a favorecer a dicho club en la toma de decisiones de los árbitros y en los resultados de la competición”.

Por lo que “tratándose de un delito de mera actividad en que basta el ofrecimiento o la solicitud con esta finalidad para que el delito se entienda consumado”, señaló que “no es preciso que se hayan producido esos resultados pretendidos para lesionar el bien jurídico protegido”. “Es indiferente que corresponda a LaLiga la organización de la competición, puesto que cualquier club que participa en la misma tiene un interés directo en que no se produzcan actos de cualquier índole que supongan una manipulación deportiva, de tal modo que se pueda producir la alteración ilegal del resultado de la competición y que suponen una quiebra al principio de confianza e integridad que rige la competición”, señala.

La instructora justificó, sin embargo, la exclusión del CSD en la personación, al considerar que “no se establece en la Ley del Deporte ninguna habilitación legislativa especial para el ejercicio de la acción penal por el CSD”. “Cabe concluir, por tanto, que el CSD es un Organismo de naturaleza meramente administrativa, con reconocimiento de competencias disciplinarias propias, instando la sanción de conductas que, caso de exceder los límites del ámbito puramente deportivo, deberán remitirse a la autoridad judicial o fiscal para que éstos sean quienes actúen”, aseguró.

Además, también justificó que “los organismos públicos, pertenezcan al sector que pertenezcan, no pueden ejercer la acción popular, salvo que exista habilitación legal expresa, la cual únicamente está prevista para el caso de violencia de género y siempre que la Comunidad Autónoma correspondiente haya desarrollado el artículo 29 de la LO 1/2004″.

La magistrada también admitió la personación como acusación popular de Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Pompili Roiger Juny y de la Associació per la promoción d’Activitats Socials i Esportives 2004 (APASE), porque en todos ellos concurre “un interés legítimo en el objeto concreto de la causa, tanto en relación con el delito del art. 286 bis.4 del Código Penal en su condición de socios del Real Madrid C.F. y del F.C. Barcelona y por ello interesados en combatir la manipulación de las competiciones deportivas a fin de proteger la integridad del deporte y la ética deportiva”.

También se justificó la admisión de petición de Pompili Roiger y de APASE por su interés en la causa para la investigación de los delitos de Administración Desleal y Falsedad en Documento Mercantil. Para estos tres últimos actores se fijó una fianza de 3.000 euros como requisito previo a dicha personación, una “cantidad adecuada a la naturaleza de los hechos perseguidos, pues responde su cuantía a las exigencias de moderación y de facilitación de acceso a la jurisdicción que contempla nuestra legislación reguladora de la acción popular”.

