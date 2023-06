Macarena Olona se presentará al 23-J por Granada y apuesta por un referéndum sobre monarquía o república

La exdirigente de Vox Macarena Olona (Carlos Luján / Europa Press)

Que Macarena Olona volvería a la política era un secreto a voces. A pesar de abandonar Vox, nunca ha dejado de estar pendiente de todo lo que ocurría en la vida política y aportar su oponión respeto a ciertos temas a través de su cuenta de Twitter. Así, después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, la política no ha querido perder un solo segundo de su tiempo y rápidamente ha inscrito su plataforma ‘Caminando Juntos’ como partido político. Respecto a esta nueva andanza política ya ha adelantado una serie de aspectos, como que será ella quien encabece las listas por Granada, que el partido no concurrirá por todos los puntos de España o que planteará un referéndum sobre monarquía o república.

La exdiputada de Vox ha concedido su primera entrevista como líder de ‘Caminando Juntos’ en La noche 24h. En este sentido, ha destacado: “El próximo 23 de julio tendremos oportunidad de depositar un voto de esperanza en las urnas con un nuevo proyecto: Caminando Juntos, aquí comienza nuestra andadura”. Respecto su formación, ha explicado que se trata de un proyecto trasversal de marcado carácter social.

Además, ha explicado que no se presentará en toda España, solo en aquellas provincias en las que tenga alguna oportunidad de sacar un escaño para no poner en riesgo la representación de otros partidos. Y, parece, que Granada es una de ellas, ya que ha anunciado que se presentará en esta provincia como cabeza de lista, una cuestión a la que ya se comprometió cuando anunció que abandonaba la política. “Tenía algo muy claro: si la política volvía a mi vida sería por Granada o no sería. Voy a concurrir a las próximas generales por Granada”, ha asegurado.

La política alicantina no ha dudado en plantear también un posible referéndum entre monarquía o república y ha destacado que desde su nueva formación entienden que España se encuentra en un punto de “madurez democrática” en la que el pueblo debe poder ser preguntado si monarquía o república. Sin embargo, no ha explicado cuál es la posición de ‘Caminando Juntos’ sobre este asunto, pero sí considera que se debe plantear a la sociedad la posibilidad de pronunciarse respecto a ello.

El adelanto electoral

Macarena Olona también ha valorado la decisión de Pedro Sánchez de llevar a cabo un adelanto electoral, un movimiento que ha calificado de “audaz” y ha asegurado que ellos van “al todo o nada”. También ha explicado que es necesario que se clarifice la situacion política de España y que “vayamos con unos mimbres fuertes para adoptar las decisiones valientes que se tienen que adoptar por el interés de los españoles”.

Respecto a quien apoyará en caso de ser necesario, si al bloque de izquierda o de derecha, ha explicado que favorecerán la investidura de aquellos que miren por las personas y no por el partido. “No vamos a tener temor para investir al gobierno que garantice el estado de bienestar de las personas”, y ha añadido que se van a alejar de expresiones como las de “que te vote Txapote” y de todos aquellos que la promuevan.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la exdiputada de Vox, Macarena Olona (Rafael Madero / Europa Press)

Vox

La política alicantina también ha dedicado unas palabras a su antigua formación. En este sentido, ha destacado que agradece a Vox la oportunidad que le dieron para entrar en la vida política, pero ha matizado que se siente “decepcionada”, dado que le prometieron que se encontraría con una familia a su llegada, pero nadie le advirtió que “en la salida al disidente se le trata como una secta”. Por otra parte, ha explicado que el camino que ha recorrido desde su salida de Vox ha sido “muy tortuoso”.

¿Odios y revanchas?. Macarena Olona ha asegurado que no siente ninguna de estas cosas por Vox ya que le han hecho llegar hasta el punto en el que actualmente está y que ha “perdonado”. Aunque, no ha dudado en reconocer que la formación que dirige Santiago Abascal se lo hizo pasar mal. “No tengo ningún pudor en reconocer que a mí solo un golpe a traición me podía hacer besar la lona. Yo he besado la lona y es el cariño de los españoles el que me levantó del suelo”.

‘Caminando juntos’

El pasado miércoles 31 de mayo, Macarena Olona sorprendía a toda España con el anuncio de que había registrado una formación política en el Ministerio del Interior para concurrir a los comicios el 23-J. ‘Caminando Juntos’ será su nueva andadura en la vida política. Sin embargo, hasta el momento no se conocen demasiados detalles de este proyecto.

Según ha explicado ella misma, se trata de un proyecto trasversal de marcado carácter social, que camina tanto por la izquierda como por la de la derecha. Aunque no es el centro, porque no quiere etiquetas. ‘Caminando Juntos’ nace como una esperanza para aquellos que “ya están completamente desesperanzados” y piensan “que nada puede solucionar los problemas reales de la calle”. Hasta el momento tampoco se conoce ni el programa de esta nueva formación, ni las personas que concurrirán bajo estas siglas.

