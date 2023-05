Macarena Olona se presentará a las elecciones generales del 23-J con su nuevo partido ‘Caminando Juntos’

Macarena Olona en una imagen de archivo.

Macarena Olona ha registrado este miércoles en el Ministerio del Interior el partido ‘Caminando Juntos’, con el que concurrirá a las próximas elecciones generales del 23 de julio. La Abogada del Estado y exdiputada de Vox regresa así a la primera línea política tras su polémica desvinculación de la formación de extrema derecha en julio del año pasado, cuando anunció que abandonaba la actividad política. La noticia era un secreto a voces, pues Olona nunca ha escondido su deseo de liderar un espacio alternativo. Atendiendo al post que ha publicado en sus redes sociales, lo hará huyendo de los extremos. “Caminando con el pie izquierdo y con el pie derecho”, es la cita que ha elegido para acompañar a una imagen en la que aparecen un zapato rojo y otro azul. No es la primera vez que utiliza una frase similar. Junto a esta foto, figura otra de ella misma delante de la oficina de registro de Interior en la que ha formalizado su nuevo partido.

Horas antes, la exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados había publicado otro mensaje que ya invitaba a pensar en un paso adelante de cara al 23-J. “Niña, no seas loca. Sería meterte en fuego cruzado entre los dos bloques del bipartidismo”, escribía. Por el momento, no se conoce ningún detalle sobre el plan de Olona ni sobre ‘Caminando Juntos’, que ha sido registrado solo un día después de anunciarse el fin de Ciudadanos. Ni siquiera si cumplirá su promesa de presentarse por Granada o lo hará por Madrid, como suele ser habitual. Desde Vox trasladan que “no comentan temas de partidos que no están en las instituciones” y con los que “no mantenemos contacto constitucionales.”

