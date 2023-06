Frank Cuesta desvela en ‘El Hormiguero’ cómo está su exmujer, Yuyee, tras su excarcelación: “Tiene muchas taras”

Frank Cuesta durante su paso por 'El Hormiguero'.

Tras un tiempo alejado de la televisión, Frank Cuesta ya tiene nuevo programa. Se llama Carretera Salvaje y lo ha presentado en El Hormiguero, donde se ha reencontrado con Pablo Motos para hablar de este espacio que ha grabado junto a la cofundadora de Vox, Cristina Seguí. Si bien es un proyecto que suena muy interesante y que seguro hace las delicias de sus seguidores, habrá que esperar para verlo pues el aventurero ha reconocido que el espacio “no tiene cadena”.

“Tenemos completados cuatro episodios casi, queremos dar ocho o diez. Hoy es el punto de partida. Si quieres presentar algo bien, tienes que ir a El hormiguero”, ha reconocido. Su esperanza es que “alguna cadena o plataforma” lo quiera “en algún momento”, pero si eso no sucede tiene un plan alternativo, “lo meto en Youtube. Si a mí me da igual”, ha dicho.

Te puede interesar: Frank Cuesta, un famoso presentador y animalista español, a punto de ser asesinado por traficantes de animales

Aunque su proyecto ha sido el centro de la charla con Motos, Frank también ha aprovechado su paso por la cadena para contar cómo se encuentra su exmujer, Yuyee, que estuvo seis años en una cárcel Tailandesa tras encontrarle 5 miligramos de cocaína en un registro. “Se ha recuperado, pero tiene muchas taras y miedos”, ha dicho sobre ella, reconociendo que por suerte “se ha adaptado muy bien sobre todo por los niños”.

Frank Cuesta y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Flickr)

Cuando salió de la cárcel, hace casi dos años, les recomendaron que lo mejor que podía hacer era refugiarse en sus hijos, Zorro, Zen, Pepsi y Zape. “Yo me evaporé. A mí me dijeron que lo mejor era dejarla sola con los niños y eso hice”, ha narrado el televisivo. Si bien su expareja cada día está mejor, “cuando llegó tuvo problemas para dormir, algo que es más o menos normal, pero también tenía un montón de miedos. Se asustaba si escuchaba un avión, si veía a un policía...”, ha añadido.

Yuyee está ahora en un segundo plano, todavía recuperando su vida, pero ha querido aprovechar la ocasión para agradecer el apoyo que Pablo Motos y el equipo de El Hormiguero le han dado. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Pablo Motos y su equipo por dar a conocer la condena injusta de cárcel que he tenido que cumplir. He sentido en todo momento vuestro apoyo y os estaré eternamente agradecida”, ha dicho en un vídeo.

Muy crítico

Frank Cuesta y Yuyee continúan viviendo en Tailandia, pero él ha querido dejar claro que no lo hace por ella, sino “porque tengo el santuario allí”. Un espacio para la recuperación de animales llamado Santuario Libertad que se ha convertido en el proyecto más especial de su vida, pues en él ayuda a todos los animales que lo necesitan para que puedan vivir en libertad, tranquilos y alejados de peligros.

Por esta cercanía al reino animal, Cuesta no ha dudado en criticar con dureza la Ley de Bienestar animal, sobre la que ya se había pronunciado (y no para bien) en sus redes sociales. “La Ley animal es una puta mierda”, ha resumido. “Si a mí me encargan hacer una ley animal mañana, yo les digo que no puedo. Les diría, ‘cogéis a la mayor asociación de veterinaria, de ganaderos, de agricultores, de guardas forestales, de criadores y de tiendas de animales, a biólogos, a gente que conozca y tenga animales. Y con ellos haces la ley. No coges un escultor, a Pipi Calzaslargas y a la niña de la curva, no puedes”, ha dicho.

Te puede interesar: El Parlamento de España excluye a los perros de caza en la nueva ley de derechos de los animales

En su opinión, “los del PSOE y Podemos han hecho una ley para las mascotas” dado que se han dejado fuera a una gran cantidad de especies como los toros y los perros de caza. “Saben que no se pueden tocar. Tú tocas los toros y tocas el ecologismo más puro. (...) No soy antitaurino pero creo que los toros están ahí. Si la gente los ve y lo apoya, el día que lo dejen de apoyar desaparecerán”, ha asegurado el herpetólogo.

Frank Cuesta ha criticado duramente la Ley de Bienestar Animal.

Las críticas del invitado no terminaron ahí. Frank Cuesta aprovechó su regreso para lamentar que “vivimos tan bien en esta época de la historia de España” que por eso “nos hemos vuelto gilipollas. Nos quejamos de todo”. “Todos tenemos que ser veganos, feministas... Es que no puedo decir si esta taza es negra o blanca, no se puede decir nada en este país. Tienes miedo de hablar. Tienes la bandera de España y te llaman facha...”, ha terminado, mostrando su descontento.

Seguir leyendo: