Chanel Terrero pide ayuda en ‘El Hormiguero’ para superar un trauma

Chanel Terrero se ha convertido en la última invitada de El Hormiguero, donde ha charlado con Pablo Motos sobre lo mucho que le ha cambiado la vida desde su paso por Eurovisión, donde hizo historia en 2022 al lograr el tercer puesto. Muy feliz por la experiencia vivida y el éxito que obtuvo, la cantante ha contado que desde entonces no ha dejado de trabajar y está a punto de sacar a la luz un trabajo musical se ha convertido en uno de los más esperados del año. “Saco disco y va a ser este año. Va haber mucha música y muy buena”, ha explicado al presentador, al que ha respondido con un “mis labios están sellados” cuando le ha preguntado por la fecha de presentación.

De momento, toca disfrutar de su nuevo single, Clavaito, un tema que interpreta junto a Abraham Mateo y que se ha convertido en todo un éxito, posicionándose como una de las canciones más escuchadas de España en Spotify. Un triunfo que comparte también el videoclip del tema, en el que los cantantes se animan a bailar y está triunfando en visitas en YouTube.

El resultado no podía ser mejor, pero lo cierto es que Chanel guarda un recuerdo agridulce de las grabaciones, pues sufrió una pequeña complicación sobre la que Pablo le ha preguntado. “Tengo un trauma, atragantarme con mi propia saliva”, ha reconocido la hispano-cubana, que ha confesado sufrir verdadero pánico por pensar con que “se me vaya por otro lado, ahogarme y morir”. Y eso es precisamente lo que le pasó en una parte de la grabación en la que aparece comiéndose un dulce.

“Lo que me pasó con la chocolatina fue que me la estaba comiendo, me atraganté y estuve unos minutos sin poder respirar”, ha explicado, contando que cuando eso le pasa porque se agobia y “mi cerebro hace que se cierre mi laringe”. “Psicólogos de España, ayudadme que tengo un trauma”, ha pedido Chanel.

Como cantante, tiene especial cuidado en proteger todo lo relacionado con su garganta y su voz, lo que seguro que hace que este miedo sea más real. Para aquellas ocasiones en las que está preocupada por su voz, la artista ha contado que usa el conocido medicamento Ventolin o jengibre, el cual “no es un milagro, pero funciona”. Así lo hizo durante una representación de Flashdance en la que una compañera se desmayó y ella, de la impresión, perdió la voz. “En la siguiente función estaba como una rosa”, ha asegurado.

Con respecto a la música, Chanel ha contado que en este año largo que ha pasado tras Eurovisión se ha centrado en buscar su propio sonido. Para ello ha estado “probando mucho y yendo mucho al estudio” y si bien al principio no se sentía segura, al final ha encontrado eso con lo que “me siento cómoda cantando, lo que me hace sentir, es lo esencial, las emociones”. Sin duda, Clavaito es el mejor ejemplo pues en el tema ha logrado sacar lo mejor de su talento.

