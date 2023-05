La viuda de Carlos Marín (Il Divo) desvela en qué punto se encuentra su batalla legal con la familia del cantante

Geraldine Larrosa, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Después de la muerte del cantante de Il Divo Carlos Marín, la viuda del artista, Geraldine Larrosa, inició una batalla legal con la familia de su difunto marido por la herencia del artista. La cantante reclama que sean los familiares de Marín quienes costeen la hipoteca del piso que el barítono le dejó como único legado, pero la madre del español se niega.

Carlos Marín legó a su familia la práctica totalidad de sus propiedades, aunque su mujer es la heredera del piso en el que la pareja residía en Madrid, una vivienda valorada en 700.000 euros y sobre la que todavía pesa una hipoteca de unos 300.000. Esta casa es el centro del conflicto entre Geraldine y su suegra, Magdalena.

En medio de la polémica, Europa Press ha podido hablar con la viuda del cantante, que ha contado en qué punto se encuentra su guerra judicial con la familia de su difunto marido, aunque lo cierto es que la pareja se divorció en 2009, acabó retomando su relación y planeaba volver a casarse.

Larrosa insiste en que la madre de Carlos la ha atacado injustamente y no respeta la relación que tuvo con su hijo: “Entender que me ataquen, que me insulten, no lo he entendido nunca. Ellas ni si quiera han entendido mi vida privada con Carlos Marín que han sido 30 años. Vengo a repetir, han sido 18 años estando con él, luego nos hemos casado...”, explica.

Geraldine confiesa estar dolida con su suegra por la actitud que ha mostrado tras la muerte del artista: “Ella dice siempre que hemos estado tres años casados. Eso es todo, lo que le interesa a ella son los papeles y no lo que ha vivido su hijo conmigo que hemos sido muy felices, al ser muy felices y tener una vida preciosa que hemos tenido, eso hace daño a las personas que no lo entienden. Ya está”.

En cuanto al momento judicial en el que se encuentra, ha asegurado estar tranquila y esperando que la Justicia actúe. “Cada uno tiene que hacer su vida y ya está, ya saldrá lo que tenga que salir”, asevera, confirmando que las cosas “siguen estando en manos de los abogados”.

El consejo a Alejandro Sanz

Más allá de su conflicto con la familia de Carlos Marín, Geraldine Larrosa ha comentado uno de los asuntos de actualidad de la semana: la preocupante confesión pública de Alejandro Sanz sobre su estado anímico. Para la artista, lo más importante en momentos como el que atraviesa el cantante es rodearse de buenos amigos.

“A lo mejor hay momentos en los que hay que pisar el freno, mirar lo que tienes alrededor tuyo y no sé, ver realmente los amigos que tienes alrededor. Yo he tenido mucha suerte y tengo amigos maravillosos que me conocen, que nos conocen. Alejandro tiene amigos muy buenos, creo que tiene que estar con esa gente que le va a apoyar, pero tiene que saber él dónde está y la salud es superimportante”, sentencia.

