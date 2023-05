Javier Bardem revela dos ‘secretos’ de su vida más privada: cómo se declaró a Penélope Cruz y por qué su hija se llama Luna

Javier Bardem y Penélope Cruz en el almuerzo de los nominados a los premios Oscar 2022. (Reuters)

Javier Bardem vuelve a consolidarse como uno de los actores españoles más famosos de todos los tiempos tras el estreno de La Sirenita, en la que tiene un papel relevante. La adaptación del clásico de Disney llega por primera vez a la gran pantalla con actores reales y en él interpreta al rey Tritón, el padre de Ariel. La película no solo ha llevado a Javier a los cines de todo el mundo, también al plató del programa Hoy por Hoy, presentado por Ángels Barceló en la Cadena SER, donde ha realizado una de sus entrevistas más íntimas.

Además de hablar de la cinta, el hijo de la desaparecida Pilar Bardem ha aprovechado para recordar los inicios de su relación con Penélope Cruz. Si bien forman una pareja más que consolidada, pues llevan 12 años casados y tienen dos hijos en común, lo cierto es que son tan discretos que apenas se conocen detalles sobre su historia de amor.

Para hablar de sus inicios con su ahora mujer ha tenido que remontarse a los años 90, década en la que se conocieron gracias a la película Jamón, jamón, dirigida por Bigas Lunas y que supuso el debut de Penélope. En la cinta ya compartían tal química que hizo que el desaparecido cineasta se aventurara a decir que eran “los mejores actores del mundo” y que terminarían siendo pareja. Sin embargo, aunque ha confesado que en ese momento ya se fijó en ella, para que surgiera la chispa tuvieron que pasar 16 años y varias películas.

Su reencuentro fue en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, donde se enamoró de quien después sería su mujer. Sin embargo, la timidez casi le cuesta la oportunidad: “Es esta cosa de que va sucediendo el rodaje y no te atreves hasta que llega el último día y dices ‘ay, dios mío, no le he dicho nada’”, ha recordado. Pese a esa timidez, al final el último día se armó de valor y le hizo la gran confesión: “Al final, el viernes, último día de rodaje, le dije: ‘oye, por cierto, que me gustas’. Fíjate cómo sucedió”, ha desvelado a Ángels Barceló, que no podía contener la risa.

“Pero oye, Javier, no me dejes así. Cuando le dijiste ‘me gustas’, ¿ella qué te dijo?”, le ha preguntado entonces la presentadora, muy intrigada y sin imaginarse la respuesta de Penélope Cruz, que le dijo: “‘Ya era hora, atontao’”.

A partir de aquel momento su relación surgió de forma natural y hoy día no solo están casados, también tienen dos hijos en común, Leo y Luna. Muy protectores con respecto a su familia, Javier Bardem ha sorprendido a todo el mundo desvelando el por qué del nombre de su hija. “Nuestra hija se llama Luna. Por muchas cosas, pero por supuesto también como homenaje a Bigas. No sé qué hubiera pasado si esa película no se hubiera hecho a nivel profesional y personal. No me imagino un presente tan agradecido y tan bendecido como el mío de ahora sin ese accidente maravilloso de hace 32 años”, ha dicho, refiriéndose a Jamón, Jamón.

Sobre su faceta como padre, Javier Bardem ha reconocido que es la que más le llena: “Ya me pueden tirar 55 Oscar a la cabeza que no hay nada que se pueda equiparar al hecho de dar felicidad a tus hijos. A emocionarles, a hacerles reír, a crear un pequeñito poso de reflexión sobre la inclusión o sobre el amor de padres y a hijos, como en La sirenita”,

