El ministerio de Yolanda Díaz acusa al de Hacienda de bloquear las mejoras laborales de la Inspección de Trabajo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (EFE/ Villar López)

El conflicto enquistado desde hace meses en la Inspección de Trabajo eleva el tono a pocos días de las elecciones autonómicas y municipales. Fuentes del Ministerio de Trabajo muestran un “profundo malestar” con Función Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, por bloquear la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la Inspección de Trabajo. Sin embargo, fuentes de este ministerio lo desmienten y aseguran que siguen “trabajando con normalidad con el Ministerio de Trabajo”.

La nueva RPT, que establecería una nueva estructura y organización de la plantilla de la Inspección de Trabajo, es un compromiso publicado en el BOE en un plan estratégico y reclamado por ocho sindicatos que están llevando a cabo paros y huelgas diarios desde el pasado 8 de mayo, aunque ya realizaron protestas durante el año 2022.

Desde el Ministerio de Trabajo argumentan que la negociación descarriló el martes porque Función Pública no pretendía efectuar ninguna propuesta de RPT al no ser el momento oportuno, motivo que consideran no justificado en Trabajo. Además, señalan que aprobar esta nueva estructura no conlleva incremento presupuestario ni existe ningún problema de tipo técnico ni burocrático.

Fuentes del Ministerio de Hacienda evitan hablar de la RPT. Se limitan a defender la incorporación de efectivos en los próximos meses por las ofertas de empleo público puestas ya en marcha y dos mejoras retributivas (una por productividad). Además, recuerdan que a Ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, ya “establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado”.

Cabe destacar que la materialización o no de la nueva RPT es independiente de las ofertas de empleo público para incorporar a 781 inspectores y subinspectores a la plantilla del organismo, que actualmente cuenta con 2.332 trabajadores de este tipo. Las ofertas de empleo público también aumentan el personal de apoyo administrativo, parte del cual ya se está incorporando.

Los trabajadores denuncian “guerras políticas”

Tras conocer el bloqueo de las negociaciones para la RPT, algunos representantes sindicales trasladan a Infobae España que no entran “en los cruces de acusaciones de si es Trabajo o Función Pública” el responsable del incumplimiento y apelan a que es un Gobierno de coalición. “No estamos dispuestos a tolerar a que se utilice e instrumentalice a funcionarios y a un servicio público tan transcendente para el funcionamiento del mercado de trabajo por sus guerras políticas”

En su último comunicado, la plataforma de sindicatos de la Inspección de Trabajo pidió expresamente la “dimisión de la Ministra de Trabajo y Economía Social” por no convocarles a negociar durante la huelga ni cumplir los acuerdos firmados. El malestar se intensificó después de que los conflictos laborales en Justicia y Seguridad Social se solucionaran con acuerdo con los respectivos ministerios.

La plataforma sindical ha denunciado el incumplimiento del plan estratégico de la inspección ante la Comisión Europea y prepara otra denuncia ante la OIT. Además, están realizando paros laborales diarios desde el pasado 8 de mayo y valoran una huelga indefinida.

