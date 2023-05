¿Qué es el principio de extraterritorialidad con el que Brasil amenaza a España por el caso Vinicius?: “Actualmente no tiene casi aplicación práctica”

Vinicius recrimina los insultos racistas recibidos desde la grada. (Reuters)

El bochornoso episodio racista que sufrió Vinicius en Mestalla ha traspasado todos los límites del fútbol y se ha convertido en una cuestión de Estado en Brasil. Las agresiones en Mestalla han provocado una ola de indignación en el país sudamericano. El primero en pronunciarse fue, nada más y nada menos, que el presidente del país, Lula da Silva. “Lo que ha pasado no es justo para un pobre joven que está triunfando y convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas del planeta. No podemos permitir que el fascismo y racismo se apoderen de los estadios de fútbol”, aseguró durante su rueda de prensa en la cumbre del G7.

Las contundentes declaraciones del presidente han sido secundadas por Flávio Dino, ministro de justicia de Brasil que ha amenazado a España con aplicar el principio de extraterritorialidad. “El principio de extraterritorialidad está en el Código Penal, derivado de la solicitud del Ministro de Justicia. Remedio extremo en caso de delito contra brasileños, que puede ser útil en caso de inacción de las autoridades inicialmente competentes. Puede funcionar en respuesta a una agresión injusta contra un compatriota”, expresó en sus redes sociales.

“El tema de la extraterritorialidad aún está en análisis y depende de una serie de factores. Solo les recuerdo que está en el Código Penal, ya que algunos están cuestionando la mención que hice de él como remedio extremo. Creo que es útil que todos sepan sobre la existencia de esta protección para los derechos de los brasileños. Por cierto, el principio también existe en España y otros países”, manifestó el ministro de justicia brasileño.

¿Qué es el principio de extraterritorialidad? ¿Existe en España?

El titular de Justicia brasileño hizo hincapié en que es un “remedio extremo” cuya aplicación se produce en caso de que haya una “omisión” por parte de las autoridades españolas, pero... ¿Qué es exactamente el principio de extraterritorialidad? Daniel Amelang, abogado y miembro de Red Jurídica, lo explica así a Infobae España: “Es la posibilidad de juzgar en tu propio país hechos cometidos en otro Estado, debido a que existe una conexión con tu país (por ejemplo, que la víctima sea de tu nacionalidad).“

“No se aplica de manera frecuente porque rige el principio de subsidiariedad. Esto es que investiga y juzga los hechos el Estado en el que ocurre. El principio de extraterritorialidad se aplica cuando ha habido una inacción o actuación insuficiente del Estado en el que ha ocurrido”, apunta.

El ministro de Justicia brasileño finalizó su amenaza a través de las redes sociales afirmando que en España también existe este principio. Y así es. Aunque con el paso del tiempo y de las reformas se ha ido limitando: “España contaba con un principio de extraterritorialidad muy amplio, conocido como jurisdicción universal. El estado español tenía la posibilidad de investigar y juzgar crímenes de extraordinaria gravedad cometidos en cualquier parte del mundo, con independencia de la nacionalidad de los autores y de las víctimas”.

Vinícius Júnior imita el insulto que le dirige un aficionado en el partido contra el Valencia en el Mestalla.

“Esto posibilitó ordenar la detención de Pinochet por sus crímenes en Chile, investigar masacres en Ruanda, el Tíbet o Siriai, el asesinato de José Couso en Irak, etc. Sin embargo, se ha ido reformando y actualmente limita los casos que España puede investigar en otro territorio a hechos muy específicos: el autor del delito debe ser español, y sólo tiene cabida en delitos muy concretos, como la rebelión o sedición, la falsificación de moneda, delitos contra la Corona, desapariciones forzadas, torturas, etc. En consecuencia, es un principio que actualmente casi no tiene aplicación práctica”, explica Amelang.

La naturaleza del principio con el que conmina el ministro de justicia brasileño a España impediría su aplicación si los hechos los hubiera realizado un español fuera de suelo nacional. “El delito de odio cometido contra Vinicius, con la ley española, no podría ser investigado o juzgado en España si se comete fuera del territorio español. En otras palabras, si un español sufre un delito de odio en el extranjero, ningún tribunal español tendría competencia para investigarlo y juzgarlo”, resume el abogado.

