El Valencia expulsará de Mestalla para siempre a los aficionados que profirieron insultos racistas a Vinicius

Vinicius señala al aficionado que realizó gestos racistas contra él (REUTERS/Pablo Morano).

El Valencia expulsará del estadio de por vida a los aficionados que articularon insultos racistas a Vinicius durante el partido ante el Real Madrid. El conjunto ché anunció ayer que investigaría lo sucedido y tomaría las medidas más severas. Así ha sido. Tras haber analizado las imágenes grabadas por sus cámaras de seguridad, han localizado a dos aficionados ubicados en la grada de animación que profirieron insultos racistas e imitaron a un mono cuando el futbolista estaba en esa zona.

Comunicado íntegro del Valencia

El Valencia CF, en su permanente compromiso contra el racismo y la violencia en todas sus formas, comunica que la policía ha identificado a un aficionado que profirió gestos racistas a Vinícius Jr en el partido de la Jornada 35 contra el Real Madrid disputado en el Camp de Mestalla y se está trabajando de forma coordinada para confirmar la identidad de otros posibles implicados.

Desde el momento de los hechos se están analizando todas las grabaciones disponibles, trabajando con la máxima celeridad para esclarecer lo sucedido con tal de actuar con rapidez y contundencia. El Valencia CF ha procedido ya a la apertura de un expediente disciplinario, aplicará la máxima severidad contra los aficionados que estén implicados expulsándolos del estadio de por vida y colabora con la Policía y las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

El Club condena enérgicamente este tipo de comportamientos, que no tienen cabida en el fútbol y en la sociedad y que no se corresponden con los valores del Valencia CF y su afición. De este modo, reafirmamos nuestra posición en contra del racismo actuando con la misma contundencia que en el año 2019, cuando se expulsó de por vida a un aficionado que hizo gestos y saludos fascistas a los aficionados del Arsenal en el partido de la UEFA Europa League.

El Real Madrid denuncia ante la Fiscalía

Antes de que el Valencia hiciera público su comunicado, el Real Madrid ya había anunciado sus pasos a seguir tras lo sucedido en Mestalla. El club blanco acude a la Fiscalía General del Estado como acusación particular tras presentar una denuncia ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos acaecidos contra el brasileño.

Además, Florentino Pérez, presidente del club, se ha reunido en la mañana de hoy con el propio futbolista para transmitirle el apoyo total por parte de la entidad e informarle de las medidas que está llevan a cabo su club en su defensa. El Real Madrid peleará hasta las últimas consecuencias por defender a su jugador.

Xavi Hernández pide que se pare el juego cuando haya un insulto

La reacción del Valencia identificando y expulsando a dos aficionados menos de 24 horas después de lo sucedido es tan rápida como justa. Xavi Hernández, entrenador del Barça, va un poco más allá con las medidas a tomar en casos similares. “Al mínimo insulto habría que parar los partidos. Siempre lo he pensado. El fútbol es el único deporte en el que se acepta el insulto. Estoy en mi puesto de trabajo y me dicen hijo de tal… no veo a un panadero o periodista aguantando esto. Hay insulto, pues no se juega. Es un mensaje al presidente de la Liga, la Federación… no tengo que aguantar un insulto. No tengo que aguantar en mi horario laboral insultos y desfachateces de todo tipo. Hay que decir basta”.

