Quién es Lily Gladstone, la protagonista de la última película de Martin Scorsese

Lily Gladstone en el photocall de ´Killers of the Flower Moon´, de Martin Scorsese en el Festival de Cannes (Reuters / Sarah Meyssonnier)

Acaba de estrenarse en el Festival de Cannes y ya ha sido considerada de manera unánime como una gran obra del cine contemporáneo. Había muchas ganas de ver lo nuevo de Martin Scorsese, que con ochenta años sigue apostando por relatos ambiciosos, en esta ocasión, con un fuerte trasfondo político ya que con esta última película, Killers of the Flower Moon, intenta rescatar parte de la memoria histórica de su país que ha sido silenciada durante tanto tiempo y obviada prácticamente dentro del cine, el extermino sistemático de los nativos americanos.

Para saldar cuentas con este vergonzoso pasado, Scorsese ha adaptado el libro de David Grann, Los asesinos de la Luna, que cuenta la historia real de una serie de brutales asesinatos dentro de la comunidad indígena de Osage que tuvieron lugar en la década de los veinte y que quedaron sin resolver por las autoridades del momento.

Una gran oportunidad de reivindicar sus orígenes

En ella ha vuelto a contar con Leonardo Di Caprio, su actor fetiche desde que lo fichara para Gangs of New York, que era, como en esta ocasión, otra gran crónica convulsa de cómo se cimentó la historia de Estados Unidos a través de la violencia. Y también encontramos Robert De Niro, su compañero inseparable desde sus inicios, pero junto a estos dos titanes consagrados encontramos a una mujer que ha acaparado todas las miradas, Lily Gladstone, que en la película encarnaría a la esposa de DiCaprio, una estoica mujer indígena que supondrá el contrapunto de conciencia pacifista a toda esa ola de barbarie que se extiende a su alrededor.

La primera vez que vimos a Lily Gladstone en un papel importante fue en el filme capitular de Kelly Reichardt Certain Women, en la que compartía protagonismo junto a Laura Dern, Kristen Stewart y Michelle Williams, y, lo cierto, es que de alguna manera, su interpretación en esta cinta podría considerarse como el germen de lo que ha supuesto su trabajo con Scorsese. En ella encarnaba a una joven indígena que se encargaba de cuidar caballos en un rancho a lo largo de todo el invierno. Pasaba todo el día aislada hasta que, por casualidad, comienza a asistir a una serie de clases nocturnas, que estarán impartidas por el personaje de Stewart. Su timidez, sus silencios, su mirada, su minimalismo gestual, su pureza, tienen mucho que ver con la creación del personaje en Killers of the Flower Moon.

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone en el photocall de ´Killers of the Flower Moon´. (Reuters / Sarah Meyssonnier)

Lily Gladstone se crió en Montana y tiene ascendencia Pies negros, tribu de indios nativos de Estados Unidos y Canadá y también de los Nez percé, asentados entre los estados de Idaho y Washington. Se graduó en el instituto de Mountlake Terrace de Seatle y fue a la universidad de Montana, donde se licenció en interpretación y en dirección, al mismo tiempo que cursó una especialización en estudios Nativos Americanos.

Después de su colaboración con Kelly Reichart, la actriz continuó participando en películas de escasa repercusión y de hecho estaba a punto de dejar la profesión cuando Martin Scorsese la llamó para hacerse cargo de este personaje que no deja de ser el corazón de la historia. Reconoce que estaba muy nerviosa por trabajar a las órdenes de Scorsese y con DiCaprio de compañero, pero fue el impulso de la historia, su relevancia, la importancia que tenía para su comunidad, lo que la motivó para seguir adelante y olvidarse de cualquier inseguridad que pudiera tener. Ahora, se dice que Lily Gladstone tiene prácticamente asegurada una nominación a los próximos Oscar. Y no es la única nativa americana que ha podido reivindicar sus raíces en esta película, en la que también encontramos a la histórica Tantoo Cardinal, a la que hemos visto en Bailando con lobos o Leyendas de pasión, y que tiene ascendencia cree y métis.