Por qué es importante que España sea el país invitado en el Mercado de Cannes

España, país de Honor en el Mercado de Cannes 2023

Mientras las grandes estrellas se pasean por la alfombra roja y se ven las películas más esperadas en el Palais des Festivals, en el subsuelo se cierran los contratos. Un espacio donde solo pueden acceder aquellos que tengan una acreditación profesional y que se encuentren vinculados a la industria audiovisual, donde cada país enseña sus proyectos, organiza proyecciones, ofrece una ventana a su cinematografía e intenta que sus productos se vendan a la mayor cantidad de lugares posibles. Es el mercado, el Marché du Film, todos los festivales tienen uno, pero el de Cannes es el más importante, ya que reúne cada año a más de 12.000 profesiones y se presentan en torno a 4.000 películas y proyectos.

Un lugar de honor tras un año glorioso

Si el año pasado el país invitado fue India, es decir, Bollywood, la segunda potencia más importante del mundo después de la norteamericana, este año el honor ha recaído en nuestro país. Precisamente después de un año especialmente importante para la cinematografía española, con películas en todos los festivales internacionales y un nivel de visibilidad que prácticamente no alcanzábamos desde los años sesenta, con la generación de Carlos Saura.

El Oso de Oro para Alcarràs, de Carla Simón, la repercusión en Francia de Pacifiction, de Albert Serra, presente en todas las listas de lo mejor del año, así como el triunfo de As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, supusieron un espaldarazo para nuestra industria en una sola temporada. Pero no se trata de una cuestión de suerte o de coincidencia, nuestro país (desde el ICAA) lleva tiempo incentivando políticas para la participación de las películas en los certámenes internacionales, y eso poco a poco ha ido dando sus frutos. Desde la nula presencia hasta una eclosión que no hace sino poner de manifiesto el gran momento por el que pasa nuestra cinematografía, con propuestas de lo más diversas, con una nueva hornada de voces femeninas que están desafiando los convencionalismos que se mezclan con los directores más consagrados que siguen ofreciendo su personalidad irreductible.

En esta edición del Festival de Cannes se presentarán los nuevos trabajos de Pedro Almodóvar y de Víctor Erice. El director manchego llevará a la Sección Oficial fuera de Concurso el cortometraje Extraña forma de vida, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal y el mítico responsable de El espíritu de la colmena y El sur, regresa al panorama cinéfilo tras treinta años de ausencia con Cerrar los ojos, que se podrá ver en la sección Première. Además, Elena Martín, una de las representantes de la nueva ola de cine dirigido por mujeres concursará con Creatura en la Quincena de los Cineastas, mientras que Pablo Berger presentará su primera cinta de animación, Robot Dreams en una sesión especial.

La oferta del pabellón español

Todos esos proyectos buscarán su hueco en el mercado, pero en el pabellón de España habrá múltiples actividades que arrancarán bajo el nombre ‘Spain Country of Honour. Main Forum: The Moment of our Cinema’. En representación encontraremos más de 40 empresas españolas con más de 800 proyectos seleccionados en las diferentes categorías, cortos, documentales, animación y largometrajes.

Habrá mesas redondas para explicar la realidad de nuestro sector y otras muchas actividades para incentivar los rodajes extranjeros en España o los retos a los que nos enfrentamos con el cambio de paradigma digital. En definitiva, un crisol de propuestas, de lo más variadas que también se verán reflejadas en los Spanish Scrennings, con cinco proyectos en desarrollo: A nuestros amigos, de Adrián Orr; El salto, de Benito Zambrano; La canción de Sima, de Roya Sadat; Llobàs-Lobisón, de Pau Calpe Rufat y Tratamos demasiado bien a las mujeres, de Clara Bilbao y Mateo Gil.

Además, en el apartado Cannes Docs, se presentan cuatro proyectos en colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) y el Festival Internacional de Cine de Gijón. Se trata de Itoiz, de Larraitz Zuazo; Los restos del pasar, de Luis Muñoz Cubillo y Alfredo Picazo; Um film de Fernando Ruiz Vergara, de Concha Barquero y Alejandro Alvarado y Un árbol es un árbol, de Carlos Marques-Marcet.

