Miguel Bosé regresa a los escenarios: el motivo por el que se retiró y las polémicas que han eclipsado su voz

Por fin ha llegado el día. Tras una larga temporada alejado de los escenarios, este jueves 18 de mayo Miguel Bosé vuelve a su faceta de cantante para interpretar uno de sus temas más conocidos: Te amaré. Una gran noticia para sus fans que ha desvelado el programa Cover Night, del cual el artista es jurado y que se convierte este jueves 18 de mayo en el escenario de uno de los regresos más esperados del panorama musical español.

Es en el avance del espacio televisivo donde el cantante da la gran noticia. En él se le puede ver levantarse de su sillón de juez y anunciar, con total naturalidad, que “me toca cantar”. “¿En serio?”, le contesta una sorprendida Mónica Naranjo, a lo que él solo contesta que “después de ocho años, lo voy a intentar”.

Sin duda, Bosé se convertirá en el más esperado de la noche, llegando a acaparar el protagonismo de esta gran final en la que J Kbello, Virginia Alves, Jesús Martí y José Luis Jaén buscan convertirse en el ganador del formato, que premiará al vencedor con 100.000 euros en metálico.

Si bien es el propio Bosé quien asegura que hace ocho años que no canta sobre un escenario, lo cierto es que la fecha es menor. En febrero de 2018, hace cinco años, actuó en el Festival de Viña del Mar, en Argentina. Además de cantar sus temas más conocidos, fue reconocido con dos premios entregados por el público, la Gaviota de plata y la Gaviota de Oro.

Problemas de salud

Ese fue el último año en el que pudo hablar y cantar con normalidad. El año siguiente, 2019, Miguel Bosé reaparecía en sus redes sociales con un tono afónico. Desde entonces ha desmentido en innumerables ocasiones que esté enfermo o tenga un problema de salud, pero el pasado mes de marzo reconoció que sufre disfonía psicógena.

Así se lo confesó a Pablo Motos durante su visita a El Hormiguero, donde desveló que este problema se debía a una de sus muelas. “Una noche me voy a dormir, y al día siguiente no me podía levantar del dolor que tenía. Pasé dos semanas en cama”, comenzó a relatar al presentador.

Fue entonces cuando fue al médico, que le dijo: “‘He visto en la tomografía una cosa que no me ha gustado nada’, pero no me quería decir lo que era porque tenía que consultarlo con otros especialistas. Hemos encontrado la causa de esa sinusitis, que a su vez me provocaba la pérdida de voz. Me dijeron que iba a recuperar la voz al 100% si me operaban. Entonces me dijeron lo que era y se trataba de una muela. Estos señores me quitaron la muela y la voz volvió”.

Polémicas

Si bien en estos años Miguel Bosé ha estado alejado de los escenarios, recuperando su voz, su nombre no ha sido ajeno a los titulares. Las polémicas han rodeado su figura y le han convertido en protagonista de titulares, especialmente por temas relativos a su vida personal.

La más sorprendente de todas salió a la luz en el año 2018 cuando un hombre llamado Nacho Palau le demandó y descubrió que habían sido pareja sentimental durante 26 años. Hasta ese momento no se sabía nada de la vida amorosa del autor de Morena mía, que vio como su relación dejaba de ser secreta.

Poco después se conocía otra novedad, de los cuatro hijos que tenía Miguel, las parejas de mellizos Ivo y Telmo y Diego y Tadeo, solo una era suya biológicamente. Los dos otros dos niños, los segundos, tienen el ADN de Palau.

Por petición de Nacho, su doble paternidad llegó a manos del juez, pues solicitaba que se reconociera a los cuatro pequeños como hermanos para que pudieran crecer y criarse juntos sin distinciones. Una petición que fue desestimada pero logró un régimen de visitas para que tanto él como Miguel Bosé pudieran estar con los cuatro.

Anticovid

En medio de esta batalla legal llegó el coronavirus y el artista se posicionó compartiendo en sus redes sociales mensajes contra las políticas anticovid. La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar y Miguel, que se autodefinió como negacionista y se mostró en contra de las mascarillas, terminó cerrando temporalmente su cuenta.

“Hay un plan para que no se sepa la verdad (...) van a caer todos, uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos...”, llegó a asegurar en el programa Lo de Évole, dejando muy sorprendido al presentador y a muchos de sus seguidores.

