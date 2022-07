Gloria Trevi protagonizó atrevido beso con Mónica Naranjo en pleno escenario: “Este mujerón”

Las famosas se besaron en el escenario (Foto: Captura de pantalla/IG @gloriatrevi)

Al mero estilo de Madonna y Britney Spears, Gloria Trevi se dio un atrevido beso en los labios con Mónica Naranjo durante uno de los conciertos de su gira Valientes, lo cuál desató la emoción y gritos de los fans que acudieron a escuchar los éxitos de las famosas.

Todo sucedió durante una presentación en Guadalajara, Jalisco, donde al final del show, la intérprete de éxitos como No querías lastimarme, Con los ojos cerrados o Todos me miran se acercó a su compañera y tuvieron el encuentro físico.

Así, tras darse un piquito, Gloria gritó: “Nos da miedo que nos guste”. A lo que Mónica Naranjo sonrió y repentinamente señaló: “A mí no”.

Las risas nerviosas entre el público no se hicieron esperar y Trevi destacó que su preocupación era porque actualmente tenía una relación romántica.

Gloria Trevi está en una gira (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

“Estoy casada y es mucha complicación un divorcio; pero para irse con este mujerón... pues no lo echamos pues”, dijo mientras ambas artistas eran fuertemente ovacionadas por el público.

El video fue compartido por la misma Gloria en su cuenta de Instagram y Mónica Naranjo reaccionó rápidamente al colocar en uno de los comentarios: “A mí no es que me gustes... es que me encantas...”.

Asimismo, los internautas no dudaron en mostrar su sorpresa ante las muestras de afecto que se dedicaron las famosas y llenaron la publicación de menciones.

“No se si quiero ser @gloriatrevi para besar a @monicanaranjo o @monicanaranjo para besar a @gloriatrevi”. “Ustedes son grandes”. “Yo no quiero ser espectadora, quiero ser protagonista”. “No puedo con lo preciosas que están”, colocaron los internautas.

Consuelo Duval fue otra de las famosas que no se quedó atrás y se mostró “celosa” de las muestras de cariño que ambas famosas se mostraron en el escenario.

“Yaaaaa que no te esté besando la señorita”, escribió junto a emojis disgustados.

Cabe recordar que en junio de 2022, una fan de Gloria Trevi se volvió viral en redes sociales debido a que comenzó a llorar estrepitosamente a las afueras de un concierto de la artista.

Fue en el Domo Care de Nuevo León donde un hombre entrevistó a una mujer que acudió a escuchar a la cantante de la melodía Vestida de Azúcar.

En los primeros segundos del audiovisual se escucha a la fan entonando a todo pulmón algunos versos de la canción No querías lastimarme, mientras pareciera que comienza a llorar. Ante esto, el entrevistador le preguntó a la conmovida asistente: “¿Qué le dirías a Gloria?”.

Y ella respondió, mientras ahogaba un grito: “Que la amo mucho”.

Este TikTok rápidamente alcanzó más de 800 mil vistas y los usuarios no tardaron en reaccionar al curioso momento, pues algunos se percataron que la seguidora de Trevi no era la más afinada.

“Jajajaja, sí se escucha lastimada, pero de la voz”. “No la critico porque podría ser yo”. “Yo afuera de la casa de mi ex”. “Con estilo propio para que no digan que le copió”, fueron algunas de las primeras menciones.

Otros cibernautas se mostraron más empáticos con la mujer y aprovecharon el espacio para debatir sobre el impacto que tienen los músicos en las personas. Además, no faltaron los usuarios que etiquetaron a Gloria Trevi en el video y le pidieron que le diera un saludo a la joven fan o le diera una cortesía para otro concierto.

“@gloriatrevioficial deberías considerar mandarle un saludito”. “@gloriatrevioficial ella nos representa a los TreviLander, así somos, sin filtros, amamos con los ojos cerrados”, escribieron.

