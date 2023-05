Eva Soriano advierte a Loreen: “Voy a ganar Eurovisión en su propio país”

Eva Soriano y Loreen.

Eva Soriano es, probablemente, la española más afectada después de Blanca Paloma por la victoria de Loreen en Eurovisión 2023. La cómica desveló hace unos meses la mala experiencia que vivió con la cantante sueca durante una gala en Canarias y hasta le dedicó una canción días antes del certamen europeo en la que reconocía odiarla, por lo que el triunfo de la artista con ‘Tattoo’ en el concurso es para ella una derrota personal. Sin embargo, la humorista la ha hecho una contundente advertencia para el año que viene.

“Hoy no ha ganado Loreen, he perdido yo”, escribió Soriano en sus redes justo después de que la representante de Suecia se proclamase vencedora en la final de Eurovisión. Además, compartió un vídeo en el que reaccionaba en directo a la victoria de la artista, perdiendo así toda esperanza de que el finés Käärijä le arrebatara el micrófono de cristal.

Este lunes, la cómica ha comentado el asunto en Cuerpos especiales, el programa que presenta junto a Iggy Rubín en Europa FM. “Me posiciono para postularme al Benidorm Fest e ir a Eurovisión a Suecia. Voy a ganar en su propio país. Esto ya es conflicto internacional, ha entrado en aguas internacionales”, bromeaba.

De esta manera, la presentadora ha confirmado que Loreen “ha ganado la batalla, pero no la guerra”, asegurando que presentará su candidatura para participar en el Benidorm Fest 2024 y tratar de representar a España en Eurovisión.

Qué pasó entre Eva Soriano y Loreen

Eva Soriano, cómica y presentadora de 'Cuerpos Especiales' en Europa FM.

El conflicto entre Eva Soriano y Loreen surgió tras la Gala Drag Queen de Gáldar, en Gran Canaria, el pasado 12 de febrero. Loreen era la artista invitada y debía actuar tras la competición, pero el evento se alargó y la artista impuso cantar a la hora prevista, interrumpiendo así la gala durante más de media hora.

“Llegó de Suecia con todo su coño y dijo ‘yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala’. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después”, desveló Soriano en su programa radiofónico.

Pese a que la cantante pidió disculpas al enterarse de todo y aseguró que ella no decidía cuándo salir al escenario, Eva siguió alimentando el ‘beef’ al dedicarle una irónica canción en ‘Showriano’. “Te odio Loreen, I hate you Loreen, conmigo no te hagas la sueca. (...) Con esta canción firmamos una tregua”, reza parte de la letra del tema.

