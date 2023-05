Qué dice la letra de ‘Tattoo’, la canción de Loreen (Suecia) para hacer historia en Eurovisión

Loreen from Sweden performs during the first semi-final of the 2023 Eurovision Song Contest in Liverpool, Britain, May 9, 2023. REUTERS/Phil Noble

Trece años después de su memorable victoria en Eurovisión, Loreen aspira a repetir el éxito con su nuevo sencillo Tattoo. La canción, creada en una hora y media, desmiente la creencia popular de que para crear hay que experimentar fracasos. En palabras de Loreen en una entrevista para la revista Rolling Stone, “a menudo, es todo lo contrario. Los grandes éxitos suelen surgir rápidamente porque simplemente fluyen. Una cierta energía tiene que estar presente. Así que cuando estaba grabando esta canción en el estudio, me llevó solo una hora o una hora y media. Algo mágico ocurrió en ese instante”.

La composición de Tattoo fue un esfuerzo conjunto entre Loreen, Peter Boström y Thomas G:son, quienes ya habían colaborado con la artista en su éxito Euphoria. Esta última es considerada por muchos eurofans como la canción más popular del festival en el siglo XXI. De hecho, Loreen fue la segunda participante más votada de la historia del festival con 372 puntos.

Volviendo a la actualidad, el sencillo Tattoo fusiona los géneros dance y pop y describe el dolor que conlleva despedirse de un amor. Entre las líneas de la canción se encuentra, por ejemplo, “no quiero irme pero, cariño, ambos sabemos que este no es nuestro momento, es hora de decir adiós”.

No obstante, pese al sufrimiento de la separación, Loreen deja abierta la posibilidad de un futuro encuentro. Frases como “este no es el final. Llegará un día en que encontraremos nuestro camino” y “todo lo que me importa eres tú. Estás pegado a mí como un tatuaje”, reflejan esta esperanza de reencuentro.

Letra de ‘Tattoo’ de Loreen en español

No quiero irme

Pero cariño, ambos sabemos

Que este no es nuestro momento

Es hora de decir adiós

Hasta que nos volvamos a encontrar

Porque esto no es el final

Llegará un día

En que encontraremos nuestro camino

Violines tocando y los ángeles llorando

Cuando las estrellas se alineen, estaré allí

No, no me importa lo demás

Porque todo lo que quiero es ser amada

Y todo lo que me importa eres tú

Estás pegado a mí como un tatuaje

No, no me importa el dolor

Caminaré a través del fuego y de la lluvia

Solo para acercarme más a ti

Estás pegado a mí como un tatuaje

Estoy soltando mi cabello

Lo estoy tomando con calma

Tienes mi corazón en tu mano

No lo pierdas, amigo mío

Es todo lo que tengo

Violines tocando y los ángeles llorando

Cuando las estrellas se alineen, estaré allí

No, no me importa lo demás

Porque todo lo que quiero es ser amada

Y todo lo que me importa eres tú

Estás pegado a mí como un tatuaje

No, no me importa el dolor

Caminaré a través del fuego y de la lluvia

Solo para acercarme más a ti

Estás pegado a mí como un tatuaje

No, no me importa lo demás

Porque todo lo que quiero es ser amada

Y todo lo que me importa eres tú

Estás pegado a mí como un tatuaje

No me importa el dolor

Caminaré a través del fuego y de la lluvia

Solo para acercarme más a ti

Estás pegado a mí como un tatuaje

Todo lo que me importa es el amor

No

Todo lo que me importa es el amor

Estás pegado a mí como un tatuaje

Letra de ‘Tattoo’ de Loreen en inglés

But baby, we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

‘Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

I’m letting my hair down

I’m taking it cool

You got my heart in your hand

Don’t lose it, my friend

It’s all that I got

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

All I care about is love

No

All I care about is love

You’re stuck on me like a tattoo

La trayectoria musical de Loreen

Loreen, cuyo nombre real es Lorine Zineb Noka Talhaoui, es una cantante y productora musical sueca que alcanzó la fama internacional tras ganar el Festival de Eurovisión en 2012. Nació el 16 de octubre de 1983 en Estocolmo, Suecia, y es de ascendencia marroquí-beréber.

Su carrera musical comenzó en 2004 cuando participó en el concurso de talentos sueco Idol, donde llegó a la cuarta posición. Aunque este hecho marcó sus inicios en la industria musical, no fue hasta su participación en Eurovisión cuando su carrera despegó realmente.

En 2012, Loreen representó a Suecia en el Festival de Eurovisión con la canción Euphoria. Esta canción pop-dance con influencias electrónicas fue un éxito instantáneo, llevándola a ganar el festival con un total de 372 puntos, el segundo más alto de la historia del concurso.

Después de Eurovisión, Loreen continuó su carrera musical, lanzando varios álbumes y sencillos que han sido bien recibidos tanto en Suecia como en el extranjero. Su estilo musical se caracteriza por la fusión de géneros como el pop, el dance y el electropop, y sus letras a menudo exploran temas de amor, pérdida y autorreflexión.

