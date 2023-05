Loreen, a por el récord en Eurovisión: así es la cantante de Suecia que puede hacer historia con su canción ‘Tattoo’

La favorita sueca y la artista española se elogian mutuamente antes del festival (@loreenofficial TikTok).

La 67ª edición de Eurovisión tiene una clara favorita. Loreen, representante de Suecia, es la cantante con más posibilidades de ganar el festival, según las casas de apuestas. En las principales empresas europeas especializadas en juego online, la victoria de la sueca se paga a solo a 1,55 € por cada euro apostado. Una cuota muy baja que pone de manifiesto que Loreen tiene muchas papeletas para hacer historia, llegando a ser la segunda artista en ganar Eurovisión dos veces.

La sueca de 39 años y padres de origen marroquí comenzó a labrarse su carrera en la música en 2004. Ese año participó en Idol, un talent show musical. En 2005 publicó su primer single llamado The Snake, junto con la banda Rob’n’Raz, y más tarde se convirtió en presentadora de la televisión TV400. Tras hacerse un hueco en el panorama televisivo de su país, volvió de lleno al panorama musical en 2011.

Dos intentos para ir a Eurovisión

La vuelta de Loreen al mundo musical tenía un objetivo claro: representar a Suecia en Eurovisión. Por ello, en 2011 participó en el Melodifestivalen, el festival sueco de la canción que es el equivalente al Benidorm Fest en España y al Festival de la Canción de San Remo en Italia.

Quien se alza con la corona en el Melodifestivalen va a Eurovisión. No obstante, Loreen no lo consiguió en su primer intento. La primera vez que se presentó con la canción My heart is refusing me no logró la victoria. Terminó en cuarto lugar pero, eso sí, el sencillo fue un éxito en las listas musicales de su país.

Un año más tarde llegaría su momento. Accedió directamente a la final con el single Euphoria, ganó el festival nacional y también Eurovisión 2012, evento celebrado en Bakú (Azerbaiyán). La artista se alzó con el micrófono de cristal tras sumar 372 puntos. Y hay un dato curioso que cabe resaltar: antes de aquel era favorita, al igual que en la actualidad.

Qué dice la letra de la canción ‘Tattoo’

Loreen, en uno de los ensayos de Eurovisión (Reuters).

11 años después de su triunfo en Eurovisión, Loreen quiere revalidar el título con Tattoo, una canción que compuso en una hora y media. “La gente piensa que tienes que fallar para crear. Sin embargo, muchas veces es al contrario. Los grandes hits se suelen producir rápido porque, simplemente, fluyen. Una cierta energía tiene que estar presente. Así que cuando estuve grabando esta canción en el estudio, me llevó una hora o una hora y media. Algo mágico ocurrió en ese momento”, explica Loreen una entrevista a la revista Rolling Stone.

Loreen coescribió el tema con Peter Boström y Thomas G:son, los mismos que participaron en su éxito Euphoria. Asimismo, se sumaron al equipo Jimmy Thörnfeldt y Jimmy Jansson.

Se trata de una canción que mezcla los géneros dance y pop y que habla del dolor que supone decir adiós a una pareja. Entre sus frases se incluye, por ejemplo, “no me quiero ir pero, bebé, los dos sabemos que este no es nuestro momento, es horas de decir adiós”.

Eso sí, a pesar del dolor de la ruptura amorosa, la artista abre la puerta a un reencuentro. Frases como “este no es el fin. Llegará un día en el que encontraremos nuestro camino”, y “todo lo que me importa eres tú. Estás pegado a mí como un tatuaje”, reflejan este sentimiento de acercamiento futuro.

El récord de Eurovisión que puede igualar Loreen

Si la sueca gana su segundo festival igualará el récord del australiano nacionalizado irlandés Johnny Logan, que se alzó con el triunfo en 1980 con la canción What’s Another Year?, y también en 1987 con el single Hold Me Now, compuesto por él mismo.

Por si esto fuera poco, Logan también compuso el tema Why Me? con el que la también irlandesa Linda Martin ganó en Eurovisión en 1992. En consecuencia, se puede considerar a Logan como el hombre récord del festival.

Suecia ha vencido seis veces en el festival, siendo el triunfo más famoso el de 1974. En esa edición, el célebre grupo ABBA brilló con su tema Waterloo. Desde entonces, se convirtieron en una de las bandas más populares del mundo.

Polémica entre la presentadora Eva Soriano y Loreen

Eva Soriano, cómica y presentadora de 'Cuerpos Especiales' en Europa FM.

La cómica y presentadora Eva Soriano fue la encargada de conducir el evento de la Gala Drag Queen de Gáldar el pasado 12 de febrero. Loreen acudió al evento, ya que al final del mismo daría un concierto, y allí se generó una polémica entre presentadora y cantante.

Soriano lo explicó en el programa Cuerpos Especiales de Europa FM, emisión que dirige junto a Iggy Rubín: “Llegó de Suecia con todo su coño y dijo ‘yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala’. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después”.

Loreen respondió a las palabras de Soriano en una entrevista en Yotele: “Lo siento. No sabía eso, de verdad. No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto”, indicó, además de añadir que ella nunca decide cuándo salir al escenario, eso depende de su equipo.

Finalmente, Eva Soriano cerró la disputa dedicándole una canción a Loreen en Showriano, el programa que dirige en Movistar+. El tema tiene una letra irónica en la que dice “Te odio Loreen, I hate you Loreen” y finaliza así: “Con esta canción firmamos una tregua”.

Otros datos de Loreen

Nombre de pila : Lorine Zineb Nora Talhaoui.

Fecha de nacimiento : 16 de octubre de 1983, Åkersberga (Suecia).

Edad : 39 años.

Discográfica: Universal.

