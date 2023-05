Ayuso elige su canción fetiche y a chulapas y tabernarios para el vídeo estrella de las elecciones

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección en Madrid ha presentado su vídeo electoral.

Isabel Díaz Ayuso le ha cogido gusto a su nueva canción fetiche: ‘Ganas’. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata popular a la reelección ha elegido la música que ya utilizó para presentar a todos los cabezas de lista del PP en los municipios madrileños en el vídeo estrella de su campaña electoral, hecho público este miércoles en sus redes sociales. Ayuso ha tirado de clichés madrileños para unir a jóvenes, niños, deportistas, empresarios, chulapos y, cómo no, tabernarios.

El chasquido de dedos acompañado de la canción, que ya se hizo viral cuando la dirigente madrileña presentó a sus candidatos municipales en la Plaza de Las Ventas, es el epicentro del vídeo. En realidad, este nuevo vídeo comienza donde terminó el de la pasada campaña, en 2021, donde Ayuso se puso el chándal y corría por zonas emblemáticas de Madrid, finalizando en la puerta del Sol.

En la puerta del Sol, y con el mismo chándal, Ayuso hace un guiño al importante triunfo que cosechó en 2021 para iniciar la batalla mediática de las elecciones de 2023. Tras la presentación de la presidenta, el vídeo y la canción pasa por un grupo de jóvenes bailando al que le suceden investigadores, escaladores, nadadoras sincronizadas, agentes forestales, periodistas y también niños a los que la presidenta, ya vestida de rojo (el color de la bandera de la Comunidad), saluda con el pulgar hacia arriba.

Justo después, Ayuso llega a la Plaza Mayor donde la recibe una chulapa y, posteriormente, sale tomando una cerveza en un bar lleno de gente y saludando a un grupo de estudiantes. El vídeo finaliza con la presidenta madrileña uniéndose a los jóvenes en su coreografía.

‘Ganas’, el lema de la campaña de Ayuso

El lema de campaña de Ayuso también es ‘Ganas’. “Este año mi lema va a ser ‘Ganas’, van a ser las ganas (...) Es la motivación para todo. No hay nada más liberal que las ganas, se tienen o no, no se pueden imponer. Quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar, porque además hay que ir a unas urnas con ilusión y alegría”, señaló la lideresa popular en una entrevista. Paralelamente, la canción ‘Ganas” se puede escuchar en la plataforma Spotify.