La bajada del consumo de gas en la UE, en España del 10,8%, fue compensada por el aumento en Asia

Vista general de la estación compresora de gas de Goleniow durante la inauguración del gasoducto Baltic Pipe entre Noruega, Dinamarca y Polonia, en Budno, Polonia.

El conjunto de la Unión Europea (UE) ha enfocado sus esfuerzos en la reducción del consumo del gas, un ahorro forzado por la guerra en Ucrania y la gran dependencia de muchos de los sstados miembros del gas ruso. Sin embargo, esta reducción europea no ha sido una tendencia mundial, sino que se ha visto compensada por la creciente demanda de gas en Asia y Oriente Medio, lo que ha ayudado a mantener el mercado global ajustado, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El consumo de gas natural de la UE ha disminuido un 17,7% en el período de agosto de 2022 a marzo de 2023, en comparación con el consumo medio de gas para los mismos meses (agosto-marzo) entre 2017 y 2022. A escala nacional, estas cifras varían dependiendo del Estado en cuestión, pero la mayoría cumplió con el objetivo de reducción del 15%.

La AIE pronostica que esta tendencia de consumo de gas Europa continuará la misma senda, cayendo un 5% a medida que la energía renovable absorba una mayor proporción de la generación de energía. El año pasado el viejo continente redujo de forma importante la demanda, al mismo tiempo que aumentó su dependencia del gas licuado. No obstante, no se ha eliminado por completo el riesgo a la falta de suministro, a lo que se suma la competencia con el mercado asiático. “El suministro mundial de gas se mantendrá ajustado en 2023 y el equilibrio global está sujeto a una gama inusualmente amplia de incertidumbres”, dijo la AIE, por lo que se volverá a depender de las temperaturas de este verano -si es muy caluroso y aumenta el consumo- e invierno.

El consumo asiático se verá incrementado impulsado principalmente por la reapertura de China. Se espera que las importaciones de GNL -gas licuado- del país aumenten hasta en un 15% este año, aunque aún se mantendrán por debajo de los niveles de 2021. Al mismo tiempo, India aumentará un 4% la demanda después de la caída de los precios del año pasado. La agencia estima que el consumo de gas en Oriente Medio se eleve un 2% promovido principalmente por Irán y Arabia Saudí. En Norteamérica cederá un 2% Todos estos movimientos mantendrán la demanda estable a nivel mundial.

“La mejora de las perspectivas de los mercados del gas en 2023 no es una garantía contra la volatilidad futura y no debe distraer la atención de las medidas para mitigar los riesgos potenciales”, recalcó la AIE. Simultáneamente, mantiene que Estados Unidos se convertirá este año en el principal exportador de GNL a nivel mundial, pero no se cree que llegue a compensar la caída prevista en las entregas rusas por gasoducto, ya que se estima un aumento global del 4%. Los países europeos disminuirán sus importaciones debido a que las políticas de reducción de gas y el aumento del almacenamiento.

