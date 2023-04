Así son los ocho hermanos de Tamara Falcó: de Enrique Iglesias al libertario Duarte Falcó

Tamara Falcó en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Tamara Falcó está de plena actualidad por su inminente boda con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón cumplirá su sueño de pasar por el altar este 2023 y vivirá un día inolvidable junto a sus amigos y familiares, una celebración que contará con unos 300 invitados entre los que se espera que estén los ocho hermanos de la novia.

La socialité forma parte de una numerosa familia fruto de la extensa prole de sus padres, Isabel Preysler y el fallecido Carlos Falcó, V marqués de Griñón. A continuación, repasamos los ocho hermanos de Tamara Falcó, de mayor a menor edad.

Manolo Falcó

Manolo, Xandra y Tamara Falcó en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Manolo Falcó tiene 58 años y, a diferencia de su mediática hermana, vive alejado del foco y el hijo más desconocido de Carlos Falcó, fruto de su primer matrimonio con Jeannine Girod.

Actualmente, el primogénito del fallecido marqués de Griñón reside en Londres junto a su mujer, Amparo Corsini, y sus tres hijos. Además, es el XIII marqués de Castel-Moncayo y trabaja desde 2018 como director global de banca, mercados de capitales y asesoría de Citigroup.

Xandra Falcó

La segunda hija de Carlos Falcó con su primera esposa es Xandra Falcó. Al igual que Manolo, Xandra mantiene su vida privada en la más estricta intimidad y evita la exposición mediática, aunque cuando su hermana se convirtió en finalista de ‘MasterChef Celebrity’ no dudó en ir a apoyarla al programa, demostrando así el vínculo especial que existe entre ambas.

Xandra Falcó tiene 55 años y tiene tres hijos en común con Jaime de Carvajal, quien falleció apenas seis meses después de la muerte de Carlos Falcó. Ante este duro golpe, Tamara se convirtió en un apoyo fundamental para su hermana.

Chabeli Iglesias

Chabeli Iglesias, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Isabel Preysler tuvo tres hijos con el cantante Julio Iglesias, siendo Chabeli Iglesias la mayor. La hermana de Tamara lleva dos décadas instalada en Miami con su marido y sus dos hijos, aunque eso no ha enfriado el vínculo entre la familia. Buena prueba de ello es la cena familiar que organizó en su casa en las navidades de 2021, una cita a la que acudieron todos sus hermanos, salvo Enrique Iglesias, y su madre junto al que ha sido su último amor hasta la fecha, Mario Vargas Llosa.

A sus 51 años, Chabeli vive centrada en su familia y en su negocio de decoración en la ciudad estadounidense, una vida que pocas veces le permite viajar a España.

Julio José Iglesias

Julio José Iglesias, en una fotografía de archivo. (EUROPA PRESS)

El pasado 16 de marzo, Tamara Falcó acudía a un evento muy importante para ella: la celebración de los 50 años de su hermano, Julio José Iglesias. El hijo mediano de Julio Iglesias e Isabel Preysler, al igual que sus dos hermanos paternos, reside en Miami y estuvo casado con Charisse Verhaert hasta 2019, cuando decidieron divorciarse tras 15 años de relación y siete de matrimonio.

Tras esa dolorosa ruptura, Tamara se convirtió en un importante apoyo para Julio en Madrid. La marquesa presume de una excelente relación con su hermano, a quien le ha llegado a declarar públicamente su “amor incondicional” a través de las redes sociales.

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

La saga Iglesias Preysler la cierra el cantante Enrique Iglesias. Tamara ha confesado en varias ocasiones que el artista es uno de sus hermanos predilectos. Con él compartió infinidad de momentos en su infancia y ese vínculo sigue intacto cuando ella tiene 41 y él 47 años.

Pese a la distancia (Enrique también vive en Miami), ambos mantienen una estrecha relación y comparten consejos y opiniones. De hecho, Tamara no dudó en desplazarse hasta Miami cuando nació la tercera hija del cantante con su mujer, Anna Kournikova, en 2020.

Ana Boyer

Ana Boyer, en una fotografía de archivo. (EUROPA PRESS)

Ana Boyer tiene 33 años y es la hija menor de Isabel Preysler. Es fruto del matrimonio entre la ‘reina de corazones’ y el fallecido exministro Miguel Boyer, a quien Tamara llamaba cariñosamente “tío Miguel”.

Las dos hermanas convivieron durante años en casa de su madre y presumen de una gran complicidad. De hecho, Ana no ha dudado en apoyar a Isabel y a Tamara en sus peores momentos, manteniéndose unidas frente a las adversidades, incluso frente a los otros dos hijos que Miguel Boyer tuvo con su anterior mujer.

Duarte Falcó

En 1993, ocho años después de romper con Isabel Preysler, Carlos Falcó volvía a pasar por el altar para casarse con Fátima de la Cierva, su nuevo amor. Fruto de aquel matrimonio nacieron dos hijos, Duarte y Aldara Falcó.

El primogénito de los Falcó de la Cierva tiene 29 años y es el más polémico de los hermanos de Tamara Falcó. Duarte presume de una profunda fe cristiana, está radicalmente en contra del aborto y se identifica con el movimiento libertario, cuyo emblema lleva tatuado en su gemelo: una serpiente con el mensaje ‘don’t tread on me’ (no me pises).

Aldara Falcó

La hermana menor de Tamara Falcó es la más desconocida de la familia. Aldara Falcó tiene 23 años y siempre ha mostrado un perfil muy discreto y alejado de los medios, tanto que al cumplir los 18 años rechazó la invitación para formar parte del Baile de Debutantes en París, un exclusivo evento en el que se da a conocer a las jóvenes figuras de la aristocracia.

La joven estudió Filosofía y Matemáticas, habla cinco idiomas y colabora con varias ONG, demostrando su faceta más solidaria y filantrópica.