Cuál fue el error burocrático que postergó la extradición de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal a los Estados Unidos

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, en una fotografía de archivo. EFE/ Víctor Lerena

La extradición de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, ex jefe de la inteligencia venezolana, a Estados Unidos desde España se aplaza. Ahora por un defecto de forma. Prevista para mañana, después de que el 20 de octubre la Audiencia Nacional acordara su entrega, un error en el proceso judicial ha llevado a los magistrados de la propia Audiencia a detener la entrega.

‘El Pollo’ Carvajal está reclamado por la Justicia estadounidense por narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC (ex guerrilla colombiana). Carvajal fue detenido el pasado 9 de septiembre en la vivienda de Madrid en la que se había escondido. Después de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional se pronunciara el pasado mes de noviembre a favor de su extradición a Estados Unidos, el ex militar huyó y se escondió. En aquélla votación, 11 magistrados se pronunciaron a favor de la extradición, por siete que lo hicieron en contra.

La Sección Tercera de la Audiencia Nacional, la misma que dio luz verde a su expulsión, ha emitido hoy una providencia en la que pone en suspenso su propia decisión y se corrige a sí misma.

Si el miércoles la Audiencia decía que el militar venezolano reclamado por Estados Unidos debía ser entregado a las autoridades de aquel país de forma inmediata después de que se le negara el asilo, hoy afirma que la decisión debe retrasarse porque existe un defecto de forma en el proceso, lo que, si no se subsana, no garantizaría la tutela judicial efectiva del ex militar.

A petición de la defensa de Carvajal, los magistrados de la Sección Tercera consideran que el Pleno de la Sala no “cumplimentó un auto del propio Pleno” que debe ser formalizado antes de que se ejecute la entrega.

Hugo "El Pollo" Carvajal junto al dictador Nicolás Maduro, durante un acto en Caracas en una foto de archivo (AFP)

Fuentes jurídicas explicaron que en un auto del 24 de enero de 2020 se desestimó un “incidente de nulidad de actuaciones” que, sin embargo, no se recoge en la parte dispositiva.

A esto es, al parecer, a lo que se ha agarrado la defensa para pedir el retraso de la extradición y lo que ha llevado a los magistrados a paralizarla.

Por ello, en la providencia de hoy se dice: “Teniendo en cuenta lo expresado en el último párrafo del fundamento jurídico quinto del auto del 24 de enero de 2020 dictado por el Pleno de la Sala de lo Penal desestimando incidente de nulidad de actuaciones, lo que no se recoge en su parte dispositiva, en aras a la tutela judicial efectiva, queda en suspenso la materialización de la entrega a los Estados Unidos de América del Norte y remítase copia testimoniada del escrito de la defensa y del presente proveído al Pleno de la Sala para que resuelva”.

La providencia concluye con la decisión de los magistrados: “Queda sin objeto la petición que hace la defensa en base a la solicitud de medidas cautelares ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.

Fuentes judiciales han explicado que será en el próximo Pleno donde se sustanciará el problema, ya que es un mero defecto de forma de fácil resolución. Lo previsto, a día de hoy, es que ese pleno se celebre el 29 de octubre. Es decir, dentro de una semana.

Dos días antes, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal está citado por el juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Centro de Instrucción número 6 de Madrid para declarar por la presunta financiación irregular de Podemos.

La defensa de Hugo Carvajal está agotando todas las vías para evitar la extradición. De hecho, ha interpuesto un contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio del Interior de denegarle el asilo. Precisamente, esta negativa al asilo es lo que provocó que el miércoles la Audiencia acordara su extradición.

SEGUIR LEYENDO: