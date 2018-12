De cada 100 hombres que pierden el pelo, 98 son por cuestiones hereditarias: "Se manifiesta siempre de la misma manera, no hay personas calvas que tenga pelo arriba y que no tenga a los costados y atrás. Siempre se tiene pelo a los costados y atrás, y arriba no, esto implica que es por herencia", afirma Nicolás Lusicic, Presidente Fundador de Hair Recovery.