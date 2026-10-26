Los colegios privados bonaerenses subirán hasta 3% en noviembre y diciembre

Los nuevos valores no permiten recuperar la totalidad de los mayores costos que afrontan las instituciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó aumentos de hasta 3% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal para noviembre y de otro 3% para diciembre. La actualización, que alcanza a los establecimientos de acuerdo con su nivel educativo y porcentaje de subvención, se trasladará a los aranceles que pagan las familias.

La medida fue informada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que había solicitado la actualización ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense tras los acuerdos salariales alcanzados por la administración provincial con los docentes.

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Sin embargo, desde la entidad advirtieron que los nuevos valores no permiten recuperar la totalidad de los mayores costos que afrontan las instituciones. Según estimaciones de AIEPA, los importes que quedaron sin compensar equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Las cuotas se ajustarán hasta 3% en noviembre y en diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto aumentan las cuotas de los colegios privados

El nuevo esquema establece los aranceles máximos mensuales para noviembre y diciembre de 2026, diferenciados según el nivel de enseñanza y el porcentaje de subvención estatal que recibe cada institución.

En noviembre, las cuotas para los establecimientos con 100% de subvención serán de $39.210 para el nivel inicial y primario, $43.230 para secundaria, $49.850 para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, y $56.490 para el nivel superior.

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En diciembre, esos valores pasarán a $40.380, $44.520, $51.340 y $58.180, respectivamente.

Para los colegios que reciben un aporte estatal menor, los importes autorizados son más elevados. En el caso de los establecimientos con 40% de subvención, las cuotas de noviembre alcanzarán los $177.340 para inicial y primario, $230.450 para secundaria, $263.740 para las escuelas técnicas, agrarias y especializadas en arte, y $225.100 para el nivel superior.

En diciembre, los aranceles correspondientes a esa categoría se ubicarán en $182.660, $237.360, $271.650 y $231.850, en el mismo orden.

El desfasaje entre los salarios y los aranceles

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones arancelarias generan diferencias que deben ser absorbidas por los propios establecimientos.

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“Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación”, señaló.

Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en las autorizaciones arancelarias generan diferencias que deben ser absorbidas por los propios establecimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ejemplo, el directivo indicó que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a las cuotas de noviembre. Además, los colegios no están habilitados a efectuar cobros retroactivos para recuperar los montos que debieron afrontar antes de la actualización.

De esta manera, aunque los nuevos aranceles permiten adecuar parcialmente los ingresos, la diferencia entre el momento en que se aplican los aumentos salariales y aquel en que se autorizan las cuotas genera costos que las instituciones no pueden recuperar.

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La preocupación por los meses de verano

AIEPA también manifestó su preocupación por la falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027, cuando los establecimientos deben afrontar sus compromisos salariales sin contar con los ingresos habituales de las cuotas escolares.

“No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios”, sostuvo Zurita.

Como antecedente, la entidad recordó que durante el verano anterior se dispusieron aumentos salariales del 1% en diciembre, con incidencia sobre el sueldo anual complementario, del 2% en enero y del 1,5% en febrero. Esos incrementos no pudieron trasladarse anticipadamente a los aranceles ni recuperarse posteriormente.

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Frente a este escenario, Zurita advirtió: “Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”.

Desde AIEPA plantearon la necesidad de revisar el mecanismo de autorización de cuotas para que las actualizaciones contemplen oportunamente los compromisos salariales y eviten la acumulación de costos no compensados.