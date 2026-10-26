El dólar se disparó en Brasil hasta 12% tras el triunfo de Lula en el balotaje

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Los futuros del real brasileño llegaron a car este lunes más de 10%, luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganara la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro. El resultado llevó a los inversores a reevaluar sus expectativas de un gobierno de oposición y de una política fiscal más restrictiva.

El dólar spot de Brasil había cerrado el viernes en 4,9896 reales por unidad, con una baja de 1 por ciento. A última hora del domingo, los futuros del real con vencimiento en noviembre negociados en el exterior habían caído 10%, lo que implica aproximadamente 5,56 reales por dólar.

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En las primeras operaciones en el mercado de futuros la moneda brasileña llegó a debilitarse un 12,2% frente al dólar y llegó a cotizar a 5,60 reales por dólar, según Reuters, en una reacción marcada por las dudas de los inversores sobre la orientación económica del próximo Gobierno.

El movimiento bajista para el billete brasileño también se produjo en la Argentina. Según la cotización en el Banco Nación el real cayó 10,4% este lunes a 284 pesos por unidad desde los 317 pesos del viernes 23.

Lula Da Silva dio el “batacazo” en el balotaje de este domingo y tendrá un nuevo mandato como presidente de Brasil hasta 2030. El impacto en los mercados financieros no se hizo esperar: así como habían reaccionado con euforia tras el resultado de la primera vuelta, ahora predominan fuertes variaciones negativas en el pre market, tanto en las acciones como en la cotización del real.

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Por un lado, el ETF (del inglés Exchange Traded Fund) EWZ, fondo cotizado en bolsa que agrupa a las empresas de mediana y gran capitalización más importantes de la bolsa brasileña, llegó a derrumbarse 27% antes de la apertura del mercado. Las acciones más fuertes muestran bajas relevantes; a modo de ejemplo, Petrobras, Itaú y Bradesco pierden 21%, 27% y 29% respectivamente.

Tras la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil, JP Morgan ha ajustado sus perspectivas y recomendaciones sobre los activos brasileños y la evolución del real brasileño.

En cuanto a la reacción del mercado y tipo de cambio, el triunfo de Lula en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro provocó un abrupto movimiento inicial adverso para las cotizaciones, con caídas en los activos vinculados a Brasil y presiones de depreciación sobre el real brasileño.

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Previamente, JP Morgan había apostado por la bolsa de Brasil (proyectando un potencial de alza de hasta el 20 % en el índice MSCI Brazil tras la primera vuelta), pero el resultado definitivo y las dudas sobre las perspectivas fiscales y el mantenimiento de tasas de interés elevadas (Selic) han incrementado la cautela de los inversores.

La incertidumbre en torno a la política económica y la situación del real brasileño llevó a JPMorgan a emitir recortes de recomendación sobre empresas con fuerte exposición al país

Con el 99,88% de los votos escrutados, Lula da Silva fue reelegido presidente de la República este domingo, tras derrotar a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones generales de 2026. Con el 51,76% de los votos válidos , frente al 48,24% de Flávio, el candidato del PT garantizó la continuidad de su gobierno por otros cuatro años.

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Lula recibió 64.149.775 votos , mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo 59.778.475 votos, según los resultados oficiales publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La contienda enfrentó dos proyectos políticos distintos. Lula defendió la continuidad de las políticas sociales, la creación de empleo y el papel del Estado en la reducción de las desigualdades. Flávio Bolsonaro, por su parte, presentó propuestas de cambio en la gestión del gobierno federal, centrándose en la responsabilidad fiscal, la reducción de impuestos y el fortalecimiento de la economía.