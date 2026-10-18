Fiscalía de Guatemala incorpora apoyo internacional a la investigación por el asesinato de exfiscal Solórzano Foppa

El Ministerio Público de Guatemala contará con acompañamiento técnico de aliados internacionales en la investigación del asesinato de Solórzano Foppa. (Reuters)

Guardar

El Ministerio Público (MP) de Guatemala informó que la investigación por el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa contará con acompañamiento técnico de aliados internacionales, aunque no precisó qué países, organismos o instituciones participarán ni cuál será el alcance de esa cooperación.

El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, y también causó la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

PUBLICIDAD

La fiscalía indicó que ha reunido, protegido y enviado a análisis técnico y científico diversos indicios criminalísticos, además de información y otros elementos de investigación. El objetivo es reconstruir las circunstancias del ataque, establecer el móvil e identificar a todas las personas que pudieron intervenir.

El MP sostuvo que el apoyo externo se enmarca en mecanismos de cooperación aplicables y que permitirá fortalecer las capacidades especializadas para esclarecer el doble homicidio. Sin embargo, la institución no reveló si los aliados colaborarán en peritajes, análisis balísticos, inteligencia, revisión de imágenes u otras diligencias.

El Ministerio Público continúa con los análisis de las pruebas recopiladas en el lugar del crimen donde el exfiscal guatemalteco y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa. (REUTERS/Cristina Chiquin)

La investigación permanece bajo reserva. La fiscalía argumentó que divulgar información sobre los elementos recolectados o las líneas de pesquisa podría afectar las diligencias y el debido proceso. Por esa razón, tampoco confirmó avances sobre los responsables materiales o intelectuales.

PUBLICIDAD

El Inacif estableció que los disparos en la cabeza causaron la muerte de Solórzano Foppa

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que las heridas de bala en la cabeza fueron la causa de muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa. Bomberos Municipales habían informado tras el ataque que el abogado también presentaba impactos en el tórax.

Aguilar Gamarro murió por un disparo en el tórax, según la información divulgada tras las necropsias. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que la hipótesis preliminar apunta a que Solórzano Foppa era el objetivo del atentado y que Aguilar Gamarro habría sido una víctima colateral.

Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

Las pesquisas iniciales señalan que al menos cuatro hombres habrían ingresado al Campo Marte alrededor de las 9:40 horas. Las autoridades analizan las grabaciones de videovigilancia del complejo deportivo para identificar a los atacantes y reconstruir su ruta de ingreso y salida.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que los hombres vestían ropa deportiva, una circunstancia que, de acuerdo con la institución, les habría permitido pasar desapercibidos dentro de las instalaciones.

El hijo del exfiscal estaba en el Campo Marte cuando ocurrió el ataque

El hijo menor de edad de Solórzano Foppa presenció el ataque contra su padre, según la información divulgada por el Ministerio de Gobernación. El exfiscal se encontraba en una cancha sintética, donde dirigía un partido de fútbol, cuando fue atacado.

La PNC informó que los agentes asignados a la seguridad institucional de Solórzano Foppa se hallaban a una distancia de entre 30 y 40 metros, con la tarea de resguardar al niño. Uno de los custodios intentó perseguir a los agresores, aunque no disparó debido a la presencia de otras personas en el lugar.

PUBLICIDAD

Solórzano Foppa tenía un esquema de protección estatal desde 2010 por su trayectoria en el MP. Esa seguridad fue reforzada en 2025, según la Policía, debido a su perfil público y político.

El exfiscal llevaba varios años practicando deporte en el Campo Marte. Incluso, el 19 de septiembre publicó un video en el que criticó los trabajos que allí se realizaban, debido a los cierres constantes del centro deportivo.

El 19 de septiembre de este año, el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa publicó un video en el que criticó los trabajos en el Campo Marte, debido al cierre del centro deportivo y la limitación para practicar deporte en el lugar. (Video: Facebook/Foppa)

El Campo Marte seguirá cerrado hasta que concluyan las diligencias

El Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, permanecerá cerrado mientras el MP y el Ministerio de Gobernación concluyen las diligencias vinculadas con el crimen.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Cultura y Deportes informó que las instalaciones del Centro Deportivo y Recreativo reabrirán cuando las autoridades terminen el trabajo de investigación en el lugar.

La cartera expresó su colaboración con las instituciones a cargo del caso y pidió a la población que evite difundir versiones no verificadas.

El Campo Marte es un complejo deportivo ubicado en un lugar de convergencia de las zonas 5, 9, 10, 14 y 15, visitado diariamente por los guatemaltecos. (DCA)

Los dos hermanos capturados recuperaron su libertad por falta de mérito

Como antecedente, la PNC capturó el sábado a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz en el bulevar San Isidro, zona 16, minutos después del ataque.

La policía informó entonces que había incautado una carabina, municiones, un chaleco táctico y una motocicleta.

Un juzgado de Guatemala decretó la falta de mérito y ordenó la libertad inmediata de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz. (Captura de video)

El Juzgado de Turno resolvió el domingo 18 de octubre la falta de mérito y ordenó su liberación, al considerar que en esa etapa no existían elementos suficientes para vincularlos a proceso penal.

PUBLICIDAD

La decisión no cerró la investigación ni determina quiénes cometieron el asesinato.