Guatemala

Fiscalía de Guatemala incorpora apoyo internacional a la investigación por el asesinato de exfiscal Solórzano Foppa

El Ministerio Público mantiene bajo reserva las pesquisas del doble homicidio y no identificó a los países u organismos que participarán ni las tareas que realizarán durante las diligencias en curso por el caso de Juan Francisco Solórzano Foppa

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que los disparos en la cabeza causaron la muerte del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa.
El Ministerio Público de Guatemala contará con acompañamiento técnico de aliados internacionales en la investigación del asesinato de Solórzano Foppa. (Reuters)
Guardar

El Ministerio Público (MP) de Guatemala informó que la investigación por el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa contará con acompañamiento técnico de aliados internacionales, aunque no precisó qué países, organismos o instituciones participarán ni cuál será el alcance de esa cooperación.

El ataque ocurrió el sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, y también causó la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

PUBLICIDAD

La fiscalía indicó que ha reunido, protegido y enviado a análisis técnico y científico diversos indicios criminalísticos, además de información y otros elementos de investigación. El objetivo es reconstruir las circunstancias del ataque, establecer el móvil e identificar a todas las personas que pudieron intervenir.

El MP sostuvo que el apoyo externo se enmarca en mecanismos de cooperación aplicables y que permitirá fortalecer las capacidades especializadas para esclarecer el doble homicidio. Sin embargo, la institución no reveló si los aliados colaborarán en peritajes, análisis balísticos, inteligencia, revisión de imágenes u otras diligencias.

El Ministerio Público continúa con los análisis de las pruebas recopiladas en el lugar del crimen donde el exfiscal guatemalteco y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa. (REUTERS/Cristina Chiquin)
El Ministerio Público continúa con los análisis de las pruebas recopiladas en el lugar del crimen donde el exfiscal guatemalteco y exdirector de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa. (REUTERS/Cristina Chiquin)

La investigación permanece bajo reserva. La fiscalía argumentó que divulgar información sobre los elementos recolectados o las líneas de pesquisa podría afectar las diligencias y el debido proceso. Por esa razón, tampoco confirmó avances sobre los responsables materiales o intelectuales.

PUBLICIDAD

El Inacif estableció que los disparos en la cabeza causaron la muerte de Solórzano Foppa

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que las heridas de bala en la cabeza fueron la causa de muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa. Bomberos Municipales habían informado tras el ataque que el abogado también presentaba impactos en el tórax.

Aguilar Gamarro murió por un disparo en el tórax, según la información divulgada tras las necropsias. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que la hipótesis preliminar apunta a que Solórzano Foppa era el objetivo del atentado y que Aguilar Gamarro habría sido una víctima colateral.

Un hombre con un saco azul y una corbata celeste está sentado en un sofá gris frente a una mesa de vidrio y una ventana
Juan Francisco Solórzano Foppa murió tras un ataque armado en las canchas de Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales)

Las pesquisas iniciales señalan que al menos cuatro hombres habrían ingresado al Campo Marte alrededor de las 9:40 horas. Las autoridades analizan las grabaciones de videovigilancia del complejo deportivo para identificar a los atacantes y reconstruir su ruta de ingreso y salida.

La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que los hombres vestían ropa deportiva, una circunstancia que, de acuerdo con la institución, les habría permitido pasar desapercibidos dentro de las instalaciones.

El hijo del exfiscal estaba en el Campo Marte cuando ocurrió el ataque

El hijo menor de edad de Solórzano Foppa presenció el ataque contra su padre, según la información divulgada por el Ministerio de Gobernación. El exfiscal se encontraba en una cancha sintética, donde dirigía un partido de fútbol, cuando fue atacado.

La PNC informó que los agentes asignados a la seguridad institucional de Solórzano Foppa se hallaban a una distancia de entre 30 y 40 metros, con la tarea de resguardar al niño. Uno de los custodios intentó perseguir a los agresores, aunque no disparó debido a la presencia de otras personas en el lugar.

Solórzano Foppa tenía un esquema de protección estatal desde 2010 por su trayectoria en el MP. Esa seguridad fue reforzada en 2025, según la Policía, debido a su perfil público y político.

El exfiscal llevaba varios años practicando deporte en el Campo Marte. Incluso, el 19 de septiembre publicó un video en el que criticó los trabajos que allí se realizaban, debido a los cierres constantes del centro deportivo.

El 19 de septiembre de este año, el exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa publicó un video en el que criticó los trabajos en el Campo Marte, debido al cierre del centro deportivo y la limitación para practicar deporte en el lugar. (Video: Facebook/Foppa)

El Campo Marte seguirá cerrado hasta que concluyan las diligencias

El Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, permanecerá cerrado mientras el MP y el Ministerio de Gobernación concluyen las diligencias vinculadas con el crimen.

El Ministerio de Cultura y Deportes informó que las instalaciones del Centro Deportivo y Recreativo reabrirán cuando las autoridades terminen el trabajo de investigación en el lugar.

La cartera expresó su colaboración con las instituciones a cargo del caso y pidió a la población que evite difundir versiones no verificadas.

El Ministerio Público de Guatemala contará con acompañamiento técnico de aliados internacionales en la investigación del asesinato de Solórzano Foppa.
El Campo Marte es un complejo deportivo ubicado en un lugar de convergencia de las zonas 5, 9, 10, 14 y 15, visitado diariamente por los guatemaltecos. (DCA)

Los dos hermanos capturados recuperaron su libertad por falta de mérito

Como antecedente, la PNC capturó el sábado a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz en el bulevar San Isidro, zona 16, minutos después del ataque.

La policía informó entonces que había incautado una carabina, municiones, un chaleco táctico y una motocicleta.

Un juzgado de Guatemala decretó la falta de mérito y ordenó la libertad inmediata de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz.
Un juzgado de Guatemala decretó la falta de mérito y ordenó la libertad inmediata de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz. (Captura de video)

El Juzgado de Turno resolvió el domingo 18 de octubre la falta de mérito y ordenó su liberación, al considerar que en esa etapa no existían elementos suficientes para vincularlos a proceso penal.

La decisión no cerró la investigación ni determina quiénes cometieron el asesinato.

Temas Relacionados

GuatemalaBernardo ArévaloGobierno de GuatemalaJuan Francisco Solórzano FoppaFoppaAtaque armadoHomicidiosCiudad de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) solicita USD 20,8 millones para ampliar los incentivos forestales y su capacidad operativa nacional

La entidad presentó ante el Congreso su propuesta para 2027, que prevé reforzar oficinas territoriales, brigadas contra incendios y plagas, viveros, parques nacionales y acciones ante los efectos de El Niño

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) solicita USD 20,8 millones para ampliar los incentivos forestales y su capacidad operativa nacional

Las autoridades guatemaltecas confirman la participación de al menos dos atacantes en el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa

El hecho ocurrió mientras Juan Francisco Solórzano Foppa dirigía un partido en una cancha del Campo Marte, donde también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, considerado por los investigadores una víctima colateral

Las autoridades guatemaltecas confirman la participación de al menos dos atacantes en el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa

Quién era Juan Francisco Solórzano Foppa, el exfiscal que ayudó a destapar el caso La Línea y murió en un ataque armado en Guatemala

Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), murió a los 43 años durante un ataque armado en Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.

Quién era Juan Francisco Solórzano Foppa, el exfiscal que ayudó a destapar el caso La Línea y murió en un ataque armado en Guatemala

Guatemala: La Policía Nacional Civil captura a dos hermanos por el asesinato de Solórzano Foppa en Campo Marte diez minutos después del ataque

Los sospechosos fueron interceptados en el bulevar San Isidro, zona 16, con una carabina, municiones, un chaleco táctico y una motocicleta, y quedaron a disposición del juzgado correspondiente para definir su situación procesal

Guatemala: La Policía Nacional Civil captura a dos hermanos por el asesinato de Solórzano Foppa en Campo Marte diez minutos después del ataque

Organización de Familiares Desaparecidos en Guatemala presenta una denuncia por 37 crímenes de guerra contra artistas

La organización entregó al Ministerio Público más de 700 pruebas y 2.000 folios para que determine la responsabilidad estatal en la vigilancia, persecución y criminalización de integrantes de la comunidad cultural

Organización de Familiares Desaparecidos en Guatemala presenta una denuncia por 37 crímenes de guerra contra artistas

TECNO

Super Mario Galaxy ya funciona en Android y sin emulador

Super Mario Galaxy ya funciona en Android y sin emulador

Un experimento del MIT demuestra cómo la IA puede manipular lo que recordamos

Estados Unidos quiere regular los robotaxis: Waymo, Tesla y más deberán tener monitoreos humanos y límites

100 frases que no deberías mandar por WhatsApp en el Día de la Madre

Creadoras de OnlyFans acusan a Meta de permitirle a su IA Muse lo que les prohíbe a ellas en Instagram

ENTRETENIMIENTO

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

Una fuente cercana a Halle Berry habla de sus cambios de humor drásticos en medio de su disputa legal

Cindy Crawford despide a su hijo Presley Gerber con un emotivo mensaje: “Hasta que volvamos a encontrarnos”

Mikey Madison y Jeremy Allen White analizaron el poder de las plataformas y los algoritmos tras protagonizar “The Social Reckoning”

‘100 días de engaño’ en Netflix: el k-drama que revive la Corea de 1932 con una historia de amor, espionaje y resistencia

Jenny McCarthy recordó el incómodo momento que vivió en la boda de Tom Cruise y Katie Holmes: “Nunca había estado tan asustada”

MUNDO

Un avión de Austrian Airlines que volaba de Tel Aviv a Viena aterrizó de emergencia en Bulgaria por una amenaza de bomba

Un avión de Austrian Airlines que volaba de Tel Aviv a Viena aterrizó de emergencia en Bulgaria por una amenaza de bomba

Donald Trump afirmó que no quiere hacer nada “que aleje a Rusia de la mesa de negociaciones” con Ucrania

El primer ministro de Albania rechazó dimitir en el sexto día de violentas protestas: “Está en juego la negociación con la UE”

Macron prometió hacer rendir cuentas a quienes “intentaron derrocar la República” durante las violentas protestas en Francia

El aumento del riesgo de extinción rara vez impulsa a los zoológicos a ampliar sus poblaciones