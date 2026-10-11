La fotografía de Tom Welling, estrella de ‘Smallville’, que desató sorpresa entre sus fans

Tom Welling elimina una foto tras un descuido en Instagram.

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Tom Welling, conocido por interpretar a Clark Kent en la serie de televisión Smallville, publicó una fotografía de la vista desde su habitación de hotel en Nueva York que generó comentarios en redes sociales debido a un detalle visible en el reflejo de la ventana.

La imagen apareció en sus historias de Instagram el viernes, con el mensaje “Hola, NYCC”, en referencia a la New York Comic Con, evento al que asiste como invitado.

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La fotografía mostraba los edificios de la ciudad desde la habitación del intérprete. Sin embargo, algunos usuarios detectaron que el reflejo del cristal también dejaba ver una parte de su cuerpo sin ropa.

La publicación permaneció disponible durante al menos diez horas, según informó el medio Just Jared, antes de ser eliminada de la cuenta del actor.

Tras la retirada de la imagen, capturas de pantalla comenzaron a circular en distintas plataformas digitales. La situación atrajo la atención de usuarios interesados tanto en la actividad del actor en Nueva York como en su participación en la convención.

Tom Welling tuvo un descuido al tomar una fotografía desde su hotel. (Instagram)

Tom Welling, de 49 años, se encuentra en Nueva York durante el fin de semana para participar en la New York Comic Con.

Su presencia coincide con el reencuentro previsto del elenco de Smallville, serie que se prepara para conmemorar el 25.º aniversario de su estreno, ocurrido el 16 de octubre de 2001.

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La producción debutó en la cadena estadounidense The WB y permaneció en emisión durante diez temporadas, hasta su conclusión en The CW en mayo de 2011.

La historia se centró en la vida de Clark Kent antes de convertirse en Superman y abordó sus experiencias personales durante su juventud en el pueblo ficticio de Smallville.

Tom Welling interpretó a un Superman que vive sus días de preparatoria. (Captura de video)

Además de Tom Welling, el reparto principal incluyó a Michael Rosenbaum como Lex Luthor, Kristin Kreuk como Lana Lang y Erica Durance como Lois Lane.

La serie se convirtió en uno de los trabajos más reconocidos de la trayectoria televisiva del actor, quien posteriormente participó en producciones como Cheaper by the Dozen y Lucifer.

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Por si fuera poco, en febrero de 2026, el actor afirmó que durante los años en que protagonizó Smallville no solía compartir tiempo social con sus compañeros de reparto fuera del set, debido principalmente al ritmo de trabajo y al cansancio acumulado por las jornadas de filmación.

Al ser consultado sobre la relación con el elenco fuera de cámaras, el artista explicó que, cuando no estaba trabajando, tendía a aislarse. Señaló que cada temporada implicaba aproximadamente diez meses de grabación, lo que dejaba poco margen para actividades adicionales.

Tom Welling se sinceró sobre por qué no le gustaba socializar con sus compañeros de reparto.

“Solo vi a todos en el set porque no sé qué piensan ustedes en sus trabajos, pero lo último que uno realmente quiere hacer, cuando no está trabajando, es pasar el rato con sus compañeros de trabajo. Me iba a casa sin hacer nada y me quedaba con mis perros. No tenía tiempo para nada más”, comentó.

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Fuera del ámbito profesional, Welling también ha hablado sobre su decisión de abandonar Los Ángeles durante la pandemia de COVID-19.

En 2020, el actor se trasladó con su esposa, Jessica Rose Lee, y su hijo, Thomson Wylde, a un rancho ubicado en una localidad pequeña del norte de California. El niño nació en enero de 2019, mientras que la pareja contrajo matrimonio en noviembre de ese mismo año.

Tom Welling y su esposa Jessica Rose Lee se dedican a la cría de caballos deportivos. (Instagram)

Según explicó el artista a principios de enero, la familia se dedica a la cría de caballos deportivos estadounidenses especializados en salto. Indicó que colabora en las tareas diarias, aunque señaló que su esposa lidera la gestión de la actividad.

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El actor describió ese entorno como un espacio tranquilo, en contraste con el ritmo que caracterizó su etapa en la televisión de larga duración. La residencia en el ámbito rural forma parte de una decisión que tomó años atrás, cuando dejó Los Ángeles para establecerse en una zona menos urbana.