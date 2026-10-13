Apagones de hasta 12 horas afectan a hogares de Ecuador mientras el Gobierno descarta racionamientos

Mónica Valiente espera que lleguen clientes en su panadería, iluminada con una vela, durante un apagón eléctrico por racionamiento en Quito, Ecuador, el martes 15 de octubre de 2024. (AP Foto/Dolores Ochoa)

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Los habitantes de varias localidades de la Costa ecuatoriana denunciaron apagones de hasta 12 horas y, en algunos casos, interrupciones más prolongadas durante el feriado del 9 al 12 de octubre. Las afectaciones se registraron mientras el Gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene su compromiso de evitar racionamientos eléctricos en los hogares, pese al descenso de las reservas hidroeléctricas y a las restricciones de suministro impuestas al sector industrial.

Las denuncias se concentraron en Guayas, Santa Elena, Manabí y El Oro, donde residentes reportaron dificultades para conservar alimentos, utilizar electrodomésticos y desarrollar sus actividades cotidianas. Según la información de Radio Pichincha, habitantes de urbanizaciones ubicadas en la vía que conecta Guayaquil con Santa Elena permanecieron sin electricidad durante más de 12 horas consecutivas desde la noche del domingo 11 de octubre. Algunos usuarios también denunciaron pérdidas de alimentos y daños en equipos eléctricos.

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El lunes 12 de octubre, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) confirmó una interrupción que afectó a siete cantones de Guayas: Samborondón, Daule, Santa Lucía, Salitre, Palestina, Colimes y Balzar. La empresa atribuyó el problema a una falla en los interruptores de un transformador de la subestación Dos Cerritos, perteneciente al sistema de transmisión eléctrica.

Imagen de archivo. El embalse de la presa Mazar afectado por el bajo caudal del río Paute es fotografiado el día en que el ejército de Ecuador ingresa para asumir operaciones, en San Pablo, Ecuador. 17 de septiembre de 2024. REUTERS/Karen Toro

De acuerdo con Expreso, los primeros reportes comenzaron alrededor de las 10:00. Sin embargo, residentes de algunas urbanizaciones aseguraron que permanecían sin suministro desde la noche anterior. En sectores de La Aurora, perteneciente a Daule, los reclamos se extendieron durante la mañana. CNEL informó que el servicio fue restablecido a las 13:19, aunque posteriormente persistieron denuncias de usuarios de la parroquia Los Lojas.

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Las interrupciones tampoco se limitaron a ese incidente. Según Ecuavisa, durante el fin de semana se registraron apagones en Chongón, Kennedy y otros sectores de Guayaquil, además de Durán, Huaquillas, Santa Elena y Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. A comienzos de octubre también se habían reportado cortes en Mapasingue Este, Urdesa Norte y la Alborada, donde algunos residentes permanecieron más de 24 horas sin electricidad.

La situación contrasta con las declaraciones del presidente Noboa. El 5 de octubre, durante una entrevista con Radio Centro, el mandatario aseguró que ninguna familia ecuatoriana sufriría cortes de electricidad durante las semanas más críticas del estiaje. Explicó que la generación de las centrales hidroeléctricas, las barcazas contratadas y la incorporación de generación privada permitirían sostener el abastecimiento nacional.

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Mientras tanto, el Ejecutivo profundizó las restricciones dirigidas al sector industrial. Desde el 12 de octubre, determinadas empresas de alto y medio voltaje deben suspender su consumo de electricidad durante tres días semanales, equivalentes a 72 horas. La medida amplió las desconexiones que comenzaron en septiembre y busca reducir la demanda para preservar las reservas del sistema hidroeléctrico.

FOTO DE ARCHIVO- La gente se encuentra en una tienda durante un corte de energía, en Quito, Ecuador, el 7 de septiembre de 2024. REUTERS/Karen Toro

La preocupación se concentra especialmente en el embalse de Mazar, cuya disminución durante el estiaje compromete el margen de operación del complejo hidroeléctrico Paute, uno de los principales componentes del sistema eléctrico ecuatoriano. Al 12 de octubre, el nivel del embalse se encontraba aproximadamente nueve metros por encima de su cota mínima operativa.

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Aunque las autoridades atribuyen varias interrupciones residenciales a fallas técnicas y condiciones meteorológicas, todavía no existe información pública consolidada que permita establecer cuántos hogares resultaron afectados ni la duración acumulada de los apagones.

La existencia de estas interrupciones no demuestra que se hayan implementado racionamientos residenciales programados. Las desconexiones programadas son únicamente para los sectores industriales. Sin embargo, los reportes de apagones en hogares se han vuelto recurrentes, en medio de la preocupación ciudadana de experimentar cortes de luz como aquellos de 2024, que fueron de hasta 14 horas no consecutivas. Esto pese a que el gobierno ha indicado que no existirán racionamientos.

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