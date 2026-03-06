De la vulnerabilidad al crecimiento: Jessica Chastain reveló por qué “Sueños” fue su papel más difícil

Jessica Chastain considera Sueños el papel más difícil de su carrera por las exigencias emocionales y físicas de la trama (YouTube: Cinemex)

Jessica Chastain, bajo la dirección de Michel Franco, explicó por qué su experiencia en Sueños fue su papel más difícil hasta hoy. La actriz narró cómo el rodaje con el director mexicano reconocido en festivales internacionales la enfrentó a nuevos miedos, marcando un desafío inédito en su carrera.

En conversación exclusiva con el canal especializado en cine y entrevistas de la industria Collider Interviews, compartió la inquietud y vulnerabilidad que sintió ante el guion y la exigencia de interpretar a un personaje marcado por relaciones de dominio, sumisión y una dinámica familiar compleja. También remarcó el impacto del método de filmación de Franco: opta por grabar cada escena en una sola toma, prescindiendo de segundas oportunidades.

Interpretar un personaje tan lejano de su vida personal, forjado en el abuso aprendido y con una psicología moldeada por la familia, llevó a la actriz a desplegar niveles máximos de entrega física y mental.

Jessica Chastain destacó la colaboración en el set como uno de los elementos más importantes del trabajo con Michel Franco (REUTERS/Mario Anzuoni)

Chastain relató que Sueños es su papel más complejo, al fusionar el reto emocional, la exploración de dinámicas de poder reversibles y la búsqueda de autenticidad en escenas íntimas exigentes.

“Por lejos, Sueños fue el rol que más miedo me dio aceptar. Era completamente distinto a mí, desde la forma de hablar hasta la postura; en el primer día de rodaje, todo mi cuerpo temblaba de nervios, algo que nunca antes me había sucedido”, afirmó durante su conversación con Collider Interviews.

Trabajo con Michel Franco y método de filmación

Trabajar bajo la dirección de Michel Franco transformó por completo su proceso actoral. La actriz destacó: “cada escena se filma en una sola toma. Si no estuviste bien en ese momento, no hay segundas oportunidades, ni edición que salve la interpretación”. Equiparó la experiencia a un teatro en vivo, donde el rigor se intensifica para cualquier actor.

La dirección de Michel Franco en Sueños impuso el desafío de grabar escenas en una sola toma, sin margen para errores (Prime Video)

Chastain también subrayó la colaboración en el set: “Lo que más aprecio de Franco es lo colaborativo que resulta todo el proceso. Te desafía a ir más allá en cada momento”.

Construcción del personaje y dinámica de poder

Sobre el trasfondo de la protagonista, Chastain analizó cómo el entorno familiar y la historia personal modelaron su interpretación. “Me interesó la dinámica de poder invertida. Normalmente, el poder pertenece al hombre, pero aquí es la mujer quien lo sostiene, aunque con elementos de abuso que se disfrazan de buenas intenciones”.

El personaje de Chastain enfrenta relaciones familiares de dominio y sumisión en un entorno marcado por el abuso y el control (Prime Video)

Explicó: “Es alguien que proviene de una familia patriarcal donde el amor está lleno de condiciones; su padre y hermano tomaban decisiones por ella. Ha interiorizado que solo puede amar si controla y dirige al otro, actuando incluso de manera abusiva, porque así es como aprendió que funciona el afecto”.

Escenas íntimas y función narrativa

Respecto a las escenas íntimas, Chastain remarcó su importancia narrativa y la negociación previa al rodaje. “Claro que estaba nerviosa por ellas, especialmente porque una de esas escenas involucraba a un bailarín profesional. Le pedí a Michel que explicara exactamente qué representaba cada una y cómo aportaba a la historia”.

Las escenas íntimas en Sueños fueron negociadas cuidadosamente por su relevancia narrativa y el impacto en la autenticidad de la historia (Prime Video)

Destacó que la escena de la escalera fue producto de una decisión conjunta: “Originalmente iba en el salón, pero todo estaba demasiado expuesto. Buscamos otra ubicación en la casa que ofreciera algo de protección y lo logramos. Lo interesante es que, aunque no ocurre casi nada explícito y estoy cubierta toda la secuencia, la escena resulta mucho más intensa y, según muchos comentarios, una de las secuencias más recordadas”.

Para la actriz, la intención artística debe prevalecer: “No hace falta mostrarlo todo. A veces, lo sugerido transmite más que lo explícito y la función narrativa siempre debe estar por encima de la provocación”.

Conexión social: inmigración y actualidad

La dimensión social de la película también estuvo presente en la conversación. “Lo que más me inquieta hoy es cómo se ha normalizado la crueldad. Sé que la gente está agotada por las noticias, pero desconectarse es un privilegio que no todos pueden permitirse; hay quienes sufren los efectos directos del sistema cada día”.

Jessica Chastain afirmó que priorizar la intención artística sobre la provocación explícita otorga mayor fuerza emocional a Sueños (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Jessica Chastain, el filme conecta con historias reales de personas que enfrentan sistemas injustos, especialmente relacionadas con la inmigración. “Cuando tratamos a los seres humanos como números y no como vidas con familia y futuro, perdemos nuestra sensibilidad”.