El Secretario de Finanzas afirmó que la inflación “pasó a un tercer plano en las preocupaciones de la gente”

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que la inflación pasó a un segundo o tercer plano entre las preocupaciones de la gente.

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El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que la inflación dejó de ocupar el centro de las preocupaciones de la gente y atribuyó ese cambio al éxito del programa de estabilización. Sin embargo, reconoció el debate económico puede enfocarse en el ritmo de crecimiento. También destacó las compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA) y aseguró que las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran por encima de los objetivos en la semana en que comienza la tercera revisión del acuerdo en Argentina.

“Hoy ya no discutimos la inflación, la inflación pasó a un segundo, tercer plano para las preocupaciones de la gente y eso habla del éxito del programa de estabilización. Después podemos discutir velocidades de crecimiento”, expresó Furiase en un streaming junto con Guillermo Laborda. Sus declaraciones se produjeron luego de que la inflación de agosto se ubicó en 1,7%, un dato que el Gobierno celebró por tratarse del registro más bajo de los últimos 14 meses y de la menor variación para ese mes desde 2017.

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Sin embargo, ahora hay dudas sobre lo que va a suceder en septiembre y si el Gobierno va a lograr consolidar una tendencia de desaceleración de precios. Hasta el momento, los relevamientos de los privados no son optimistas al respecto. Analytica registró una suba de 0,7% durante la tercera semana del mes y calculó que, en el promedio de las últimas cuatro semanas, esa división acumuló un alza de 2,7%. Con esos datos, la consultora estimó que el nivel general de precios subiría 2% en septiembre, una proyección que ubicó al índice cerca del umbral que el Gobierno presentó como superado tras el registro de agosto.

Analytica y LCG registraron una mayor inflación de alimentos y bebidas en septiembre. (Foto: Reuters/Diego Reyes)

LCG también informó una suba de 0,6% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de septiembre. El informe señaló que esa división aumentó por segunda semana consecutiva. En el promedio de las últimas cuatro semanas, LCG calculó una inflación de alimentos de 1,8%, con una aceleración de 0,3 puntos porcentuales (p.p.) frente a la medición previa. La mitad de la variación semanal respondió al aumento de las carnes, que avanzaron 1,1%; las verduras subieron 2,3%, las bebidas aumentaron 0,8% y los panificados registraron un alza de 0,7 por ciento.

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La consultora indicó que las bebidas explicaron el 70% de la inflación promedio de alimentos en las últimas cuatro semanas. De acuerdo con ese relevamiento, la categoría acumuló un incremento mensual de 9,3%. Los informes de Analytica y LCG mostraron aumentos en alimentos y bebidas en un mes que quedó bajo seguimiento por la posibilidad de que el índice general se ubicara en torno al 2 por ciento.

Furiase sostuvo que el programa económico redujo rápidamente el ritmo de incremento de los precios. “Lo importante de este programa de estabilización es que logró bajar rápidamente la inflación del 1% diario hasta el 30% interanual que estamos ahora con crecimiento económico”, afirmó.

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Críticas por el crecimiento

En esa línea, el funcionario reconoció una desaceleración del crecimiento este año. “En 2025 se creció al 4,5%. Hoy la economía está creciendo más cerca del 2% interanual”, afirmó. El comentario se produjo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la actividad económica aumentó 2,7% interanual en junio y 0,8% frente a mayo. Sin embargo, los primeros datos sectoriales de julio mostraron señales menos favorables: la construcción cayó 4,5% interanual y la industria, 4,9 por ciento.

El secretario de Finanzas comparó el esquema vigente con otros programas de estabilización. Mencionó la convertibilidad y el período comprendido entre 2002 y 2005 para señalar que, según su evaluación, el proceso actual evitó costos que sí aparecieron en otras experiencias. “Fue un programa de estabilización que evitó el trabajo sucio de otros programas de estabilización como la convertibilidad o el programa de 2002-2005”, expresó.

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Según el Indec, la construcción registró una caída de 4,6% interanual en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Furiase enumeró una serie de situaciones que, según sostuvo, el programa evitó. “Evitó la hiperinflación, evitó el default, evitó una reestructuración de los depósitos en pesos como fue en 1989 y 2001, se evitó corralito, se evitó romper contratos y eso es muy importante”, afirmó. La referencia a una reestructuración de los depósitos en moneda local incluyó una comparación con los episodios de 1989 y 2001, mientras que la mención al default y al corralito formó parte de su descripción de los riesgos que no se concretaron.

El funcionario también relacionó ese planteo con la pobreza. “Que haya sido un programa de estabilización exitoso, sin romper contratos, evitando la hiperinflación, porque eso en última instancia es haber evitado un incremento mucho más fuerte de la pobreza”, señaló. En otro tramo de la entrevista, remarcó que la estrategia bajó la inflación con crecimiento económico y afirmó que la decisión respondió a una definición política.

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Revisión del FMI

En relación con la misión del Fondo, Furiase sostuvo que las metas están sobrecumplidas. “La relación con Fondo es superpositiva; las metas están sobrecumplidas todas”, afirmó. El secretario de Finanzas destacó en particular el desempeño de las compras de reservas y de la recomposición de las reservas netas, dos variables que incluyó entre los indicadores centrales del programa económico.

Este lunes comienza en Buenos Aires la tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según detalló, las compras de reservas se ubicaban inicialmente en una meta de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, pero el nivel previsto llegó a USD 14.000 millones. “Las compras en reservas estaban entre USD 7.000 y USD 10.000 millones, vamos a USD 14.000 millones”, expresó. Furiase agregó que la recomposición de reservas netas también superó los objetivos establecidos y aseguró que existe un canal de intercambio con el organismo para monitorear la evolución de los indicadores.

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“Tenemos un diálogo espectacular y siempre estamos muy bien para poder intercambiar cada variable y seguir monitoreando todas las variables”, afirmó el funcionario. La entrevista reunió sus definiciones sobre la inflación, el crecimiento de 2025, la evolución actual de la actividad, los riesgos que enumeró como evitados y el cumplimiento de las metas vinculadas con las reservas.