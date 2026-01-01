Entretenimiento

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

Cansado de escuchar su canción más famosa en todas partes, el líder de Led Zeppelin sorprendió al donar diez mil dólares a una emisora de Oregón

Robert Plant donó USD 10.000 a una radio de Oregón para evitar que sonara “Stairway to Heaven” en su programación

A principios de los años 2000, Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, conducía por la costa de Oregón. Mientras escuchaba una emisora local, se encontró ante una situación inusual. El locutor propuso a los oyentes donar dinero con el fin de vetar “Stairway to Heaven” de la programación. Plant llamó, ofreció una suma considerable y la emisora aceptó el trato.

El músico, célebre por su voz en Led Zeppelin, explicó después que esta decisión respondió a su hartazgo. Llevaba décadas escuchando el tema en todos lados y quería poner fin a esa repetición. Esa acción marcó un punto de inflexión en su relación con la canción que lo acompañó durante gran parte de su carrera.

El episodio ocurrió en KBOO, una radio comunitaria de Oregón. Plant donó USD 10.000 para que el tema no volviera a sonar. “Estaba harto de escucharla”, confesó en una entrevista a NPR. No se trató de enojo ni desprecio, sino de saturación pura: su propio clásico se había convertido en una carga.

El líder de Led Zeppelin
El líder de Led Zeppelin expresó su hartazgo por escuchar repetidamente su mayor éxito en todos lados durante décadas (REUTERS/Dylan Martinez)

El precio del hartazgo ante un clásico

De acuerdo con Rock FM, Robert Plant enfatizó que la canción es una obra maestra en el aspecto musical. Sin embargo, con los años, se distanció del significado de sus propias letras. En 2019, reconoció que ya no podía identificarse con ellas. “Ya no escribiría esas líneas abstractas”, señaló. El cantante llegó a comparar la relación con su tema más célebre con la de un antiguo amigo: una figura cercana con la que no siempre se desea compartir momentos.

En 1988, Plant reafirmó esa postura. Declaró que sentía rechazo ante la posibilidad de tener que cantar “Stairway to Heaven” en todos los conciertos. Explicó: “Tuvo su importancia, pero después de tantos años, ya no es para mí”. Así justificó su negativa a interpretar el tema en vivo durante mucho tiempo, salvo en ocasiones excepcionales.

La emisora comunitaria KBOO aceptó
La emisora comunitaria KBOO aceptó la donación de Plant y dejó de emitir el clásico de Led Zeppelin, sorprendiendo a la audiencia (Reuters)

La reacción de la emisora ante la donación también sorprendió. KBOO solía recibir discos de Atlantic, la discográfica de Led Zeppelin, pero no dudó en aceptar el reto de Plant. Incluso, cuando Ahmet Ertegun, presidente del sello, conoció la historia, la consideró graciosa y la tomó con humor, según el propio Plant, en testimonios recogidos por Rock FM.

El contexto personal de Plant en esa época ayuda a entender su decisión. Después de años de giras multitudinarias y éxito global, el artista buscaba renovar su rumbo creativo. Iniciaba un nuevo capítulo junto a la banda Strange Sensation, con la que exploró raíces del blues y otros sonidos alejados de la nostalgia de Zeppelin.

El cantante reconoció en 2019
El cantante reconoció en 2019 que ya no se identifica con las letras de “Stairway to Heaven” y prefiere no interpretarla en vivo Foto: REUTERS

Durante la gira Dreamland, Plant evitó la presión de recrear grandes éxitos del pasado. Eligió enfocar su energía artística en propuestas diferentes y así quedó reflejado en ese gesto simbólico: un portazo a “Stairway to Heaven”, pagando una suma para nunca oírla en esa emisora.

La historia confirma la relación singular que muchos artistas desarrollan con sus obras más famosas. En ocasiones, la demanda del público y de los medios puede volver agotador un éxito que, en su día, representó un hito en sus carreras.

Durante la gira Dreamland, Plant
Durante la gira Dreamland, Plant optó por explorar nuevos sonidos y evitar la nostalgia de los grandes éxitos de Led Zeppelin (EFE/Andy Rain/Archivo)

Según Kenwyn House, guitarrista del evento benéfico en el que Plant volvió a cantar el tema en 2023, la interpretación en Oxfordshire partió de una subasta entre donantes. Alguien ofreció una suma significativa para escuchar la canción en vivo y el dinero benefició a una causa solidaria.

“Me gustaba la ideología de la canción, pero odiaba la idea de convertirla en un himno estático en cada concierto”, aseguró Plant. En 2007, durante el Ahmet Ertegun Tribute Concert de Londres, Led Zeppelin se reunió y él accedió a interpretarla, comprendiendo el valor excepcional del momento.

Durante la gira Dreamland, Plant
Durante la gira Dreamland, Plant optó por explorar nuevos sonidos y evitar la nostalgia de los grandes éxitos de Led Zeppelin (Photo by Per Ole Hagen/Redferns)

La reacción de Plant en Oregón representa un ejemplo inusual del poder transformador de la música en la vida de sus propios creadores. Optó por el humor y la decisión firme, priorizando el presente sobre la nostalgia. El episodio deja ver el lado humano detrás de la leyenda: la preferencia de seguir adelante antes que quedar atrapado en la repetición de un único éxito.

Esta experiencia destaca la singular conexión de Plant con su mayor clásico. Tras medio siglo de impacto cultural, el músico eligió el silencio sobre la repetición y confirmó, una vez más, la esencia inquieta que guía a los grandes artistas.

