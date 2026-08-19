Confirmada la duración oficial de ‘Dune: Parte Tres’: será la más corta de la trilogía

Duna: Parte 3 se desarrolla casi dos décadas después de que Paul Atreides tomara el control del Imperio. Convertido ahora en un emperador implacable, Paul debe afrontar las consecuencias de su reinado mientras regresan antiguos aliados, surgen nuevas y aterradoras amenazas y la traición acecha en cada sombra. Atormentado por visiones del colapso imperial y la reaparición de su amor perdido hace mucho tiempo, Paul se ve envuelto en una vasta conspiración, con Chani en el centro del misterio que se desarrolla. Mientras se gesta una rebelión y los enemigos estrechan el cerco, Paul debe enfrentarse al verdadero precio del poder y al destino de aquellos a quienes más ama.

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En una de las apuestas más esperadas del año, Warner Bros. ha anunciado que Dune: Parte Tres tendrá una duración de dos horas y 20 minutos, estableciendo así un nuevo récord dentro de la trilogía dirigida por Denis Villeneuve. Este dato, revelado por la web oficial de IMAX, sitúa a la película como la más corta de la saga reciente, por debajo de la original de 2021 y su secuela, que alcanzaron los 155 y 166 minutos respectivamente. El dato podría ser provisional, pero confirma el interés de los seguidores por cada aspecto de la producción y la expectación acerca de cómo se resolverá la adaptación cinematográfica de la obra de Frank Herbert.

La confirmación de la duración de Dune: Parte Tres llega en paralelo a otra jugada estratégica del estudio: el lanzamiento de un nuevo teaser y la apertura de la venta de entradas anticipadas para los formatos IMAX 70mm, IMAX convencional y Premium Large Format. La campaña resalta el carácter visualmente monumental que Villeneuve ha buscado imprimir a la trilogía desde su inicio. Las nuevas imágenes insisten en la escala y la inmensidad de los paisajes, ejércitos y escenarios, subrayando la intención del director de convertir la experiencia en sala grande en un sello distintivo de la franquicia.

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Warner Bros. acompaña el anuncio con un nuevo adelanto cargado de imágenes que refuerzan la apuesta por el gran formato. El metraje muestra paisajes descomunales, arquitectura colosal y una fotografía cuidadosamente diseñada para que cada plano tenga peso físico. Según la promoción, Dune: Parte Tres no solo busca cerrar la trilogía, sino hacerlo a lo grande, invitando al público a vivir el desenlace en las mejores condiciones técnicas posibles. La venta anticipada de entradas, que ya incluye sesiones en los formatos más avanzados, apunta al núcleo de la estrategia de lanzamiento. Tanto la primera entrega como su secuela fueron concebidas por Villeneuve como experiencias para grandes pantallas, y la tercera parte insiste en esa dirección. El director no parece dispuesto a despedirse de Arrakis con una película menor.

Timothée Chalame. (Captura de video)

Nuevo adelanto y venta anticipada en gran formato

Dune: Parte Tres está dirigida y coescrita por Denis Villeneuve junto a Brian K. Vaughan, y cuenta con la producción de Cale Boyter, Mary Parent, Brian Herbert, Thomas Tull y Tanya Lapointe. El estreno mundial está previsto para el 18 de diciembre de 2026, una fecha marcada por la competencia directa con Avengers: Doomsday de Marvel Studios, que aspira a convertirse en uno de los mayores acontecimientos comerciales del mismo año. La tercera parte adapta los acontecimientos de Dune Messiah, el segundo libro de la saga literaria de Herbert, aunque introduce cambios. Uno de los más notorios es el salto temporal, ya que la historia se sitúa 17 años después de los hechos de la segunda película, una diferencia respecto a los 12 años que separan la acción original en la novela. Este ajuste permite explorar una nueva etapa en el arco de Paul Atreides, ahora consolidado como emperador.

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La película se centra en el reinado de Paul Atreides y las consecuencias de su ascenso al poder. El personaje, interpretado por Timothée Chalamet, deja de ser el joven heredero para enfrentarse a las implicaciones de gobernar un imperio y afrontar amenazas como Scytale. Las visiones de Paul anticipan el colapso del Imperio, mientras nuevas alianzas y conspiraciones se abren paso. En palabras de Villeneuve, esta entrega será “más cargada de acción y tensión” respecto a las anteriores, con un tono y ritmo diferentes. El director adelantó durante la presentación del tráiler que el cierre de la trilogía desmontará el mito del salvador, enfrentando a Paul con el precio de su poder y permitiendo explorar los límites de su liderazgo.

El reparto de Dune: Parte Tres reúne a Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy y Javier Bardem. A ellos se suman Robert Pattinson como Scytale, Isaach de Bankolé como Farok, Nakoa-Wolf como Leto II Atreides e Ida Brooke como Ghanima Atreides. La presencia de personajes nuevos y recurrentes apunta a una historia compleja, donde la dimensión política y familiar cobra especial relevancia para el desenlace. El nuevo teaser mantiene en secreto muchos elementos de la trama, pero transmite la ambición de Villeneuve por despedirse de la saga a gran escala. Con la venta anticipada de entradas ya en marcha y una fecha de estreno definida, Dune: Parte Tres se prepara para cerrar una etapa que ha demostrado que la ciencia ficción puede conquistar tanto al público como a la crítica sin sacrificar complejidad ni visión artística.

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