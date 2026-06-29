“El matrimonio es el campo de juego de la intimidad”, afirmó Jeff Bridges al celebrar 49 años junto a su esposa

Jeff Bridges habló en This Past Weekend sobre espiritualidad, matrimonio, inteligencia artificial y su nueva película Minions & monstruos

En This Past Weekend, podcast de Theo Von, comediante y podcaster, Jeff Bridges habló sobre espiritualidad, matrimonio y cine en una charla que también incluyó su mirada sobre la inteligencia artificial y la presentación de su nueva película Minions y monstruos, anunciada para los cines el primero de julio.

En esa conversación, Bridges dijo que le interesan “todo tipo de cosas espirituales” desde niño, que su matrimonio con Sue Bridges acaba de cumplir 49 años y que la intimidad se sostiene al escuchar al otro sin preparar una réplica. Explicó que Minions y monstruos transcurre en el Hollywood de los años 20 y que allí interpreta a los gemelos Frank y Elwood Bright.

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Según contó en This Past Weekend, ese interés espiritual viene de mucho antes de su fama: “Me interesan todo tipo de cosas espirituales desde que era niño. Me criaron, supongo, desde una perspectiva cristiana”.

Jeff Bridges dijo que su interés por la espiritualidad comenzó en la infancia y que fue criado desde una perspectiva cristiana (REUTERS/Jeenah Moon)

En el podcast, Bridges resumió una de las ideas que más lo marcaron: “El primer principio es no saber. La certeza puede meternos en grandes problemas cuando estamos demasiado seguros”.

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El actor amplió esa idea con los principios de los Zen Peacemakers, una organización budista: “No saber, sino dar testimonio de lo que está pasando... y luego el tercero es la acción que surge de no saber y de dar testimonio, y de ahí sale la acción apropiada”.

Bridges también habló de la inteligencia artificial como una fuerza que lo atrae y lo inquieta a la vez. “Da miedo, hombre. Da mucho miedo, pero es una amalgama de toda nuestra sabiduría, nuestra alma, nuestras cosas”, dijo en This Past Weekend.

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Rechazó la comodidad como estado permanente. “Cuando estás cómodo, no creces”, afirmó, antes de insistir en que los desafíos permiten descubrir capacidades que permanecen ocultas mientras no aparecen pruebas nuevas.

Cómo explica Jeff Bridges su matrimonio de 49 años

Jeff Bridges contó que su matrimonio con Sue Bridges cumplió 49 años y que la intimidad se fortalece al escuchar sin preparar una réplica (Photo 12)

Al pasar a su vida en pareja, Bridges contó en This Past Weekend que él y Sue Bridges acababan de celebrar su aniversario 49. “Tuve suerte, hombre”, dijo antes de recordar que la conoció durante el rodaje de Rancho Deluxe en Montana.

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El actor situó ese primer encuentro en Chico Hot Springs. “Veo a esta chica hermosa con dos ojos morados y la nariz rota”, recordó sobre aquella escena, y contó que reunió valor para invitarla a salir, pero ella respondió: “No”.

Después explicó que durante mucho tiempo se resistió al compromiso por miedo a perder autonomía. “Sí, absolutamente. Eso era lo que me pasaba”, dijo, antes de resumir qué buscaba en el fondo: “El estado que buscamos, al menos el que yo busco, es la intimidad”.

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A partir de ahí definió el matrimonio. “Es el campo de juego de la intimidad”, sostuvo. Luego añadió: “Cada vez que pasas por un momento difícil, o lo dejas, o tu amor, tu intimidad y tu conexión tienen que crecer”.

El actor recordó que conoció a Sue Bridges durante el rodaje de Rancho Deluxe en Montana y que al principio se resistía al compromiso (REUTERS/Caroline Brehman)

Al recordar la decisión de casarse, usó una imagen que vinculó con Sue Bridges. “Tenía la imagen de un puñado de arena, y había un pequeño diamante ahí, y ese era Sue”.

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Sobre la convivencia, describió el método que usan cuando surge un conflicto. “Nos turnamos... y una persona dice todo lo que siente, y la otra solo escucha. No piensa en su refutación”.

Esa práctica, añadió, no se limita a un asunto concreto. “Sobre todo”, respondió cuando Theo Von le preguntó si hablan de todo, y precisó que intentan evitar el reproche directo con otra fórmula: “Tratamos de decir: ‘Así me siento. Esto es lo que siento’”.

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Qué contó Jeff Bridges sobre su nueva película

En el tramo final de la entrevista, Bridges presentó Minions y monstruos como una historia ambientada en el Hollywood de los años 20. “Los Minions se enamoran de Hollywood y de hacer películas”, explicó según This Past Weekend.

Jeff Bridges presentó Minions & monstruos como una historia ambientada en el Hollywood de los años 20, donde interpreta a los gemelos Frank y Elwood Bright

Detalló su papel en la película. “Interpreto a dos hermanos gemelos, Frank y Elwood Bright, de los Bright Brothers”.

Según su explicación, la trama arranca cuando los Minions irrumpen en un set de rodaje y llaman la atención por su novedad: “Estos tipos son nuevos. Nadie ha visto nunca nada como ellos”.

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El conflicto aparece con la llegada del cine sonoro: “Y llegan las películas habladas, y ellos no hablan muy bien”, contó. Luego resumió la historia: “Traigamos monstruos, y eso resulta ser justo lo que necesitaban para triunfar en Hollywood”.

Bridges también mencionó a Allison Janney, actriz, Christoph Waltz, actor, y al director Pierre Coffin al hablar del trabajo de doblaje. Lo definió como “una jam session” y dijo que su parte ocupó pocos días, aunque la película completa llevó años.