Colin Farrell creía que un film lo llevaría directo a los premios Oscar y se convirtió en su peor fracaso: “Sentí tanta vergüenza”

Hace casi dos décadas, Farrell se vio envuelto en Alejandro Magno, un proyecto que prometía llevarlo directo a las grandes ligas de Hollywood

El actor Colin Farrell cuenta con una trayectoria llena de altibajos, marcada tanto por éxitos resonantes como por fracasos difíciles de olvidar. En los últimos años, su nombre ha vuelto a brillar con fuerza en la industria cinematográfica, dejando atrás momentos complicados que incluso él mismo considera “bochornosos”. El 2025 lo encontró encabezando dos producciones de alto perfil: Un gran viaje atrevido y maravilloso, junto a Margot Robbie, y la película Maldita suerte. Además, el 2024 lo consagró como protagonista de una de las series más comentadas del año, El pingüino.

La consagración de Farrell no se limita al aplauso del público. Su reconocimiento ha llegado a las máximas esferas de la industria: en los Oscar 2023 recibió su primera nominación a los premios de la Academia por su papel en Almas en pena de Inisherin. Aunque no obtuvo la estatuilla, sí logró alzarse previamente con el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia o Musical, un logro que confirmó su vigencia y capacidad de reinventarse.

Estos triunfos recientes contrastan de manera llamativa con un episodio que el propio intérprete ha calificado como uno de los más difíciles de su carrera. Hace casi dos décadas, Farrell se vio envuelto en un proyecto que prometía llevarlo directo a las grandes ligas de Hollywood, pero terminó siendo una decepción tanto en lo personal como en lo profesional.

El drama épico de Alejandro Magno: expectativas vs realidad

Colin Farrell revive el fracaso de Alejandro Magno como uno de los episodios más bochornosos de su carrera actoral

En 2005, y un año antes en Estados Unidos, Alejandro Magno llegó a la cartelera con la ambición de convertirse en uno de los dramas épicos más impactantes de la época. La película, dirigida y escrita por Oliver Stone, representaba un desafío monumental: retratar la vida y legado del célebre conquistador macedonio. El reparto reunía a figuras de primer nivel, con Angelina Jolie, Jared Leto, Val Kilmer, Rosario Dawson, Anthony Hopkins y Christopher Plummer acompañando a Farrell en la pantalla.

Las expectativas eran elevadas desde todos los frentes. Se trataba de una historia que Oliver Stone había soñado desde sus años universitarios, un relato de escala global, cargado de elementos políticos, acción y un trasfondo personal que prometía conmover a la audiencia. En palabras del propio Farrell, “Era una historia con la que Oliver Stone había soñado desde que estaba en la universidad, tan grande como fue, tan global como fue, tan político como fue, tan violento como fue y tan esencial como fue, fue realmente algo personal”.

El guion, definido como brillante y emotivo, y la participación de un elenco de estrellas hacían prever un éxito seguro tanto en taquilla como en la temporada de premios. El ambiente previo al estreno respiraba confianza. Según relata el propio Farrell, todos los implicados en el proyecto daban por sentado que acudirían a la gala de los Oscar. “Cuando digo expectativas, todos teníamos nuestros trajes listos. Ni siquiera estoy bromeando. Algunos decían: ‘Bueno, tíos, nos vamos a los Oscar. Eso es seguro’. Porque teníamos a Oliver Stone. Teníamos una historia de tal magnitud. Teníamos un guion que era conmovedor y brillante”.

Un fracaso inesperado: recepción crítica y consecuencias

El drama épico Alejandro Magno, dirigido por Oliver Stone, generó enormes expectativas pero fue un fracaso en taquilla y crítica especializada (Captura de video)

La realidad golpeó con fuerza cuando Alejandro Magno se presentó ante el público y la crítica. A pesar de las expectativas y la inversión —el presupuesto ascendía a 155 millones de dólares, mientras que la recaudación mundial apenas superó los 167 millones—, la producción no logró captar el favor ni de la audiencia ni de los analistas.

Las críticas negativas se centraron en varios aspectos. Por un lado, el filme fue señalado por sus inexactitudes históricas, un punto que generó controversia entre los aficionados y expertos en la materia. Por otro, la película recibió denuncias de xenofobia hacia el imperio persa, lo que contribuyó a empañar su imagen pública. Incluso el vestuario y la caracterización de los personajes resultaron objeto de duras opiniones, y la interpretación de Farrell fue especialmente castigada por los críticos.

El actor recuerda con nitidez el momento en que la marea cambió. Estaba en Toronto cuando su entorno más cercano le advirtió sobre el tenor de las reseñas. Su hermana Claudine le anticipó la mala noticia y otra persona de su círculo, Danica, corroboró la gravedad de la situación. Farrell, aún incrédulo, pidió explicaciones y pronto se vio inundado por titulares demoledores: “Alejandro el Tonto, Alejandro el Aburrido, Alejandro el Inarticulado, Alejandro el Débil, Alejando el...”. La sucesión de juicios lapidarios lo dejó en estado de shock, y el propio actor relata: “Yo estaba en plan: ‘Mierda’. Pensé: ‘¿Qué puedo hacer?’”.

El impacto personal y profesional en Colin Farrell

Tras el estreno, Colin Farrell recibió duras reseñas que afectaron profundamente su reputación y autoestima artística (Captura de video)

El golpe no fue solo profesional. Farrell ha reconocido que la experiencia lo llenó de vergüenza, una sensación difícil de sobrellevar en plena exposición mediática. “Sentí tanta vergüenza”, recordó. Durante aquellos días, mientras recogía sus pertenencias y asimilaba la magnitud del fiasco, tuvo que enfrentarse a la dureza de la industria y a una autocrítica implacable.

No es la primera vez que Farrell se refiere públicamente a este episodio. Hace unos tres años, en una entrevista para The Late Late Show, admitió que Alejandro Magno es uno de los grandes fracasos de su carrera. El recuerdo de las críticas devastadoras y la falta de reconocimiento por parte de la Academia lo acompañaron durante mucho tiempo, marcando un antes y un después en su manera de afrontar nuevos desafíos.

Reflexiones y aprendizaje tras el traspié

A pesar del dolor que le provocó el fracaso, Farrell logró transformar esa experiencia en una lección de humildad y resiliencia. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter reflexionó sobre los peligros de las expectativas desmedidas: “Las expectativas son peligrosas”, advirtió.

El actor resalta el carácter personal que tuvo el proyecto para Oliver Stone, subrayando que el sueño del director se convirtió también en una carga compartida por todo el equipo. Reconoce que el entusiasmo los llevó a perder de vista la posibilidad del fracaso y que la caída resultó doblemente dolorosa por ese exceso de confianza.

Con el paso del tiempo, Farrell ha sabido reconstruir su carrera, encadenando proyectos de calidad y recibiendo el reconocimiento que alguna vez creyó inalcanzable. El camino de regreso a la cima no fue fácil, pero hoy su nombre vuelve a sonar entre los favoritos para los grandes galardones de la industria, demostrando que incluso los fracasos más duros pueden convertirse en motor de crecimiento personal y profesional.