Entretenimiento

Las noches sin descanso de Michael Jackson: amenazas, mudanzas secretas y el precio del escándalo

Amenazas constantes y salidas furtivas marcaron la intimidad de una familia acosada por el escándalo y la presión mediática, según el testimonio de quien estuvo a cargo de su protección

Guardar
Google icon
El exjefe de seguridad Bill Whitfield relata el impacto de las acusaciones y amenazas sobre Michael Jackson y su familia durante los últimos años del artista (Agencia EFE)
El exjefe de seguridad Bill Whitfield relata el impacto de las acusaciones y amenazas sobre Michael Jackson y su familia durante los últimos años del artista (Agencia EFE)

Bill Whitfield, exjefe de seguridad de Michael Jackson entre 2006 y 2009, describió cómo las acusaciones públicas y las constantes amenazas alteraron la vida privada del artista y de su familia. En una entrevista con The Art of Dialogue reproducida por Complex, Whitfield abordó el impacto emocional y la presión que Jackson debió enfrentar en sus últimos años.

Amenazas constantes y salidas nocturnas

Durante su tiempo al mando de la seguridad de Michael Jackson, Bill Whitfield relató que recibían amenazas de muerte y cartas intimidatorias en la recepción de los hoteles donde se hospedaban. Frente a esta situación, tomaba la decisión de sacar al artista y a sus tres hijos en plena madrugada y de forma secreta. El procedimiento consistía en abandonar el hotel sin previo aviso, evitando que otros empleados o personas externas se enteraran del movimiento.

PUBLICIDAD

Michael Jackson
Whitfield explica cómo las amenazas de muerte obligaban a la familia Jackson a abandonar hoteles en secreto para proteger su seguridad (Aaron Lambert/Santa Maria Times vía AP, Pool)

Whitfield señaló que las salidas nocturnas ocurrían para proteger a Jackson y su familia, ya que las amenazas no eran esporádicas sino una constante en su día a día. Según el exescolta, los niños desconocían los motivos reales de estos desplazamientos y simplemente creían que se estaban mudando una vez más.

El impacto en la rutina familiar de Jackson

El objetivo de Jackson era mantener a sus hijos alejados de cualquier situación peligrosa y protegerlos de la exposición mediática o del acoso. Whitfield explicó que el cantante intentaba ofrecerles una vida lo más normal posible, a pesar de las circunstancias.

PUBLICIDAD

Michael Jackson
La vida de los hijos de Jackson se vio marcada por constantes mudanzas y un esfuerzo por mantenerlos alejados del acoso mediático (REUTERS/Stefan Wermuth)

Además de las amenazas físicas, la familia enfrentaba la presión de los paparazis y de los admiradores insistentes. En ocasiones, entre la multitud que se acercaba al artista, algunos lo insultaban acusándolo de delitos graves, mientras otros expresaban su afecto. Esos insultos, según Whitfield, afectaban profundamente al cantante.

Repercusiones emocionales de las acusaciones

La hostilidad del entorno no solo quedó limitada al escrutinio público. Whitfield aseguró que las acusaciones dañaron de manera profunda a Michael Jackson. “Creo que lo destrozó. Creo que fue el principio de la caída”, afirmó el exjefe de seguridad. Añadió que la presión era constante y que, tras escuchar comentarios ofensivos, Jackson solía preguntar a su equipo si también los habían oído. Frente a esas situaciones, los empleados preferían negar lo ocurrido, temiendo que Jackson tomara la decisión repentina de mudarse a otro país.

Michael Jackson tendrá su propio biopic un poco más tarde de lo esperado
Las acusaciones públicas y el hostigamiento afectaron profundamente el estado emocional de Jackson, según el testimonio de su exescolta

El artista insistía en su inocencia durante las conversaciones privadas con su círculo más cercano. Según Whitfield, Jackson reiteraba que nunca haría daño a un niño y que, antes de eso, preferiría hacerse daño a sí mismo.

Reflexiones sobre el caso civil y la batalla judicial

Otro aspecto mencionado por Whitfield fue el acuerdo al que Jackson llegó en el caso civil de 1993 relacionado con Jordan Chandler. Según el exescolta, el cantante lamentaba no haber luchado en los tribunales y consideraba que el consejo de llegar a un acuerdo solo agravó su situación. Jackson le habría dicho directamente que quería pelear el caso hasta el final, pero que terminó aceptando el acuerdo por recomendación de su entorno.

Jackson lamentó no haber enfrentado el proceso judicial de 1993 y consideró que el acuerdo alcanzado agravó su situación pública (REUTERS/Leonhard Foeger)
Jackson lamentó no haber enfrentado el proceso judicial de 1993 y consideró que el acuerdo alcanzado agravó su situación pública (REUTERS/Leonhard Foeger)

La entrevista se enmarca en un contexto de renovado interés público sobre la figura de Michael Jackson, motivado por el éxito de la película biográfica Michael y el estreno de la serie documental Michael Jackson: The Verdict. Estos lanzamientos reavivaron el debate sobre el juicio penal de 2005, proceso en el que Jackson fue finalmente absuelto.

Una visión privada frente a la imagen pública

Michael Jackson mexico 1993
Whitfield describe a un Jackson vulnerable y aislado, en contraste con la imagen del ídolo global venerado por millones (AP Photo/Damian Dovarganes)

Whitfield se manifestó reacio a sumarse a las celebraciones relacionadas con el biopic y los homenajes recientes. Para él, la persona que conoció en aquellos años era muy distinta a la estrella admirada por millones. En su memoria, Jackson aparece como un padre sometido al aislamiento y la presión permanentes, más allá de su imagen pública como ídolo pop.

El testimonio de Whitfield ofrece una mirada sobre el impacto de la fama, el acoso y las acusaciones en la vida cotidiana de Michael Jackson, y expone los mecanismos de protección y silencio que rodearon sus últimos años.

Temas Relacionados

Michael JacksonBaréinAcoso MediáticoJuicio PenalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Me encanta ser parte del proceso creativo”, confesó Colin Farrell sobre la segunda temporada de Sugar

El actor irlandés explicó que disfruta de colaborar en la escritura, aunque aclaró que su ego no necesita imponer cambios ni apropiarse de ninguna idea. Su única motivación es mantener las historias vivas durante el rodaje

“Me encanta ser parte del proceso creativo”, confesó Colin Farrell sobre la segunda temporada de Sugar

“Empecé a disfrutar decirlo”: Joan Cusack confesó su amor por el “yeehaw” de Jessie

La actriz contó a PEOPLE cómo la exclamación que caracteriza a la vaquera de Toy Story traspasó las sesiones de grabación y se convirtió en un gesto personal de celebración y entusiasmo

“Empecé a disfrutar decirlo”: Joan Cusack confesó su amor por el “yeehaw” de Jessie

Christopher Nolan habla sobre la batalla contra los lestrigones, uno de los episodios más salvajes de ‘La Odisea’: “Será brutal”

El director ha anticipado uno de los momentos bélicos más destacados de su próxima película

Christopher Nolan habla sobre la batalla contra los lestrigones, uno de los episodios más salvajes de ‘La Odisea’: “Será brutal”

Muere la actriz Ann Blyth a los 98 años: fue nominada al Oscar con 16 años junto a Joan Crawford en ‘Mildred Pierce’

La intérprete ha fallecido por causas naturales dejando atrás una carrera que terminó en los años 50 a pesar de sus éxitos

Muere la actriz Ann Blyth a los 98 años: fue nominada al Oscar con 16 años junto a Joan Crawford en ‘Mildred Pierce’

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

El cantante publicó y posteriormente eliminó un mensaje en el que cuestionó un documental de la BBC sobre la banda

Morrissey acusa a Johnny Marr de dañar el legado de The Smiths: “Hay quienes destruyen por dinero”

DEPORTES

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Manías y cábalas en el vestuario: los rituales que fascinan a las figuras del Mundial

Fuerza, bajo impacto y disciplina consciente: los pilares de la longevidad deportiva de Serena y Venus Williams

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

La crisis del turismo en Cuba golpea los ingresos de los trabajadores estatales y privados

Santiago Peña se reunió con representantes del FMI en la antesala a la cumbre del Mercosur con líderes regionales

El dictador Kim Jong-un supervisó pruebas de armamento y llamó a reforzar la “postura letal y destructiva” del Ejército norcoreano