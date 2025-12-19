España Cultura

El rapero Wiz Khalifa, condenado a nueve meses de cárcel por posesión de drogas en un festival de música

Un tribunal de Rumanía ha sentenciado a prisión al cantante por fumar cannabis durante un concierto en julio del año pasado

Rapper Wiz Khalifa performs during
Rapper Wiz Khalifa performs during a celebration of hip hop, as the music genre turns 50 years old, at Yankee Stadium in the Bronx, in New York, U.S., August 11, 2023. REUTERS/Eduardo Munoz

El rapero estadounidense Wiz Khalifa deberá cumplir una condena de nueve meses de cárcel en Rumanía tras ser encontrado culpable de fumar cannabis en el escenario durante un festival de música el pasado año. La decisión, tomada esta semana por el tribunal de apelaciones de Constanza, anula una multa previa y ordena el encarcelamiento del artista, aunque la sentencia se dictó en ausencia y, hasta el momento, Khalifa no se encuentra en territorio rumano.

En julio de 2024, durante el festival Beach, Please! realizado en Constanza, Wiz Khalifa, cuyo nombre real es Thomaz Cameron Jibril, encendió y consumió un cigarrillo de marihuana a la vista del público. El evento atrajo a miles de jóvenes, y las imágenes del rapero fumando circularon ampliamente en redes sociales y plataformas de streaming. Tras el concierto, la policía rumana detuvo brevemente a Jibril para rendir declaraciones y, según los investigadores citados por la BBC, se le incautaron más de 18 gramos de cannabis y admitió haber consumido una cantidad adicional en el escenario.

A pesar de que inicialmente las autoridades le impusieron una multa de 3,600 lei (unos 700 euros), la Corte de Apelaciones consideró insuficiente el castigo. La sentencia escrita remarca que la actuación del artista normalizó “una conducta ilegal” y fomentó el consumo “entre jóvenes”, al tratarse de una representación pública y ostentosa por parte de un referente musical. Los jueces argumentaron que “poseyó y consumió, en frente de una audiencia predominantemente joven, un cigarrillo artesanal”, caracterizando el acto como una manifestación contraria al interés público.

Wiz Khalifa ha continuado con su calendario de presentaciones en Estados Unidos y fue visto recientemente compartiendo escenario con Gunna en California. Además, en los días posteriores a la emisión de la condena, el artista compartió videos y fotografías desde su casa en redes sociales y en la plataforma Twitch. Tras el episodio en Rumanía, Jibril publicó en X (antes Twitter) un mensaje de disculpa, asegurando que no quiso ofender al país anfitrión. “Ellos (las autoridades) fueron muy respetuosos y me dejaron marchar. Volveré pronto. Pero la próxima vez, sin un porro tan grande”, escribió el cantante.

Wiz Khalifa fue detenido por
Wiz Khalifa fue detenido por fumar marihuana en Rumania. (Captura: X/@kickboxing_ro)

Sin consecuencias inmediatas

El impacto judicial va más allá del castigo: la decisión del tribunal también responde a una preocupación social sobre el influjo de figuras públicas en la percepción de las normas por parte de los jóvenes. “El tribunal consideró que el mensaje que se transmitió era de normalización de una conducta contraria a la ley”, señala la resolución según los extractos publicados por la BBC, subrayando la gravedad atribuida a la acción por el contexto y el alcance mediático del artista.

Expertos rumanos consideran improbable que la condena tenga consecuencias reales inmediatas para Khalifa. Vlad Zaha, criminólogo consultado por BBC News, sostiene que la extradición del artista es poco factible, dadas las actuales relaciones diplomáticas y la posición de Estados Unidos frente a infracciones menores relacionadas con el cannabis. “Por la riqueza y conexiones del acusado, la falta de mecanismos de negociación efectivos por parte de Rumanía y la consideración política y legal del cannabis en Estados Unidos, resulta altamente improbable que Wiz Khalifa termine en una cárcel de Constanza, aunque se envíe una solicitud formal de extradición”, declaró Zaha.

Wiz Khalifa, célebre por éxitos globales como Black and Yellow y See You Again, icónica ya por la saga Fast & Furious, es conocido además por su vínculo con la cultura cannábica; en 2016 fundó su propia marca de marihuana. Pese a la condena, su agenda y presencia digital no se han visto afectadas por restricciones legales. La corte de Constanza ya ha anunciado que solicitará formalmente a las autoridades estadounidenses la extradición del artista para el cumplimiento de la pena. El caso continuará dependiendo de la respuesta diplomática y judicial de Washington, mientras Khalifa sigue activo en la escena musical y mediática.

