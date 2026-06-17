La esposa de Bruce Willis reveló cómo habla con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico

Emma Heming Willis afirmó que aprendió a hablar con las hijas de Bruce Willis sobre el diagnóstico de demencia frontotemporal con la honestidad como eje familiar (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma Heming Willis afirmó que tuvo que aprender a comunicarse con sus hijas y las de Bruce Willis sobre el diagnóstico de demencia frontotemporal del actor, al tiempo que la honestidad es el pilar de esa conversación familiar.

La esposa del protagonista de Duro de matar lo reveló en una entrevista con El País, publicada con motivo de la edición en España de su libro sobre la experiencia como cuidadora, The Unexpected Journey.

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"Bruce tiene tres hijas adultas, así que tuve que aprender a comunicarme con ellas sobre algo con lo que yo misma todavía estaba tratando de lidiar“, dijo Heming Willis, de 47 años, al diario español.

El actor, de 71, comparte con su exesposa Demi Moore a las también actrices Rumer Willis, de 37 años; Scout Willis, de 34; y Tallulah Willis, de 32. Con Emma tiene dos hijas menores: Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12.

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La autora explicó que su enfoque con las niñas parte de una premisa deliberada: no falsear la realidad. “Siempre sentimos que debemos hacer que el mundo sea todo arcoíris y unicornios para nuestros hijos. Pero ese no es nuestro mundo. Y lo que estamos viviendo como familia con su padre y su enfermedad no es ese mundo”, señaló al medio español.

La escritora sostuvo que responde con información verídica sobre la demencia frontotemporal y comunica a sus hijas cualquier cambio en el estado del actor (Instagram/Demi Moore)

Ante esa realidad, Heming Willis describió el método que adoptó: entregar información y esperar a que sean las propias hijas quienes formulen preguntas.

“Cuando me hacen las preguntas, les doy respuestas verídicas. Lo cual no siempre es fácil, pero creo que eso les ayuda a sentirse un poco más seguras, sabiendo que nunca les voy a decir algo que no sea cierto. Y que si algo cambia, se los voy a hacer saber”, declaró a El País.

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La también fundadora de la marca de salud cerebral femenina Make Time Wellness fue enfática al señalar sus propias limitaciones. “No digo que lo haga perfectamente todo el tiempo. No soy una cuidadora perfecta. No soy una persona perfecta. No soy una madre perfecta, por supuesto”, admitió.

“Creo que como cuidadores y padres, simplemente intentamos hacer lo mejor que podemos. Y mis hijas lo saben”.

La nueva residencia de Bruce Willis permitió que Mabel y Evelyn retomaran una vida más normalizada en medio de la enfermedad del artista (Instagram Emma Heming Willis)

La familia Willis anunció en 2022 que el actor había sido diagnosticado con afasia y que se retiraba de la actuación. Un año después, Emma confirmó que el diagnóstico preciso era demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés).

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En septiembre de 2025, la escritora reveló en una entrevista con la revista People que Bruce había sido trasladado a una vivienda separada para garantizar un entorno tranquilo. “Necesita una atmósfera calmada y serena”, explicó entonces.

La nueva residencia, de una sola planta y próxima al hogar familiar, permite además que Mabel y Evelyn tengan una vida más normalizada. “Los niños pueden volver a tener visitas y quedadas y no tienen que andar de puntillas”, dijo al semanario estadounidense.

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El 27 de mayo pasado, durante una aparición en el programa Today, Heming Willis ofreció una actualización sobre el estado general de la familia.

“Estamos bien. Mi esposo está apoyado y querido, y estamos haciendo lo mejor que podemos dadas las circunstancias”, le dijo a la presentadora Savannah Guthrie.

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La familia Willis anunció en 2022 que Bruce Willis tenía afasia y se retiraba de la actuación, y en 2023 confirmó el diagnóstico preciso de demencia frontotemporal (Instagram/Emmahemmingwillis)

Emma Heming aclaró un “malentendido” sobre la enfermedad de Bruce Willis

En el podcast The Bossticks, Emma Heming Willis salió al paso de lo que calificó como un “malentendido” extendido sobre la FTD: la creencia de que esta enfermedad implica pérdida de memoria, como ocurre con el Alzheimer.

La exmodelo explicó que la FTD tiene “tres variantes distintas”. “La que tiene Bruce afecta al lenguaje, pero hay otra variante que afecta al comportamiento y otra que puede afectar al movimiento", detalló en el programa.

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Ante la pregunta de si la variante de su esposo compromete la memoria, fue directa: “No. Esa es una parte diferente del cerebro”.

“Cuando la gente dice: ‘¿Sabe quién eres?’ Pues sí, porque él no tiene Alzheimer; tiene FTD”, aclaró Heming Willis en el podcast.

"Creo que ese es un malentendido muy común: cuando pensamos en demencia, pensamos en pérdida de memoria“, agregó.

Emma Heming Willis aclaró que la demencia frontotemporal de Bruce Willis afecta el lenguaje y no implica pérdida de memoria como el Alzheimer (Instagram/@emmahemingwillis)

La autora precisó que su marido reconoce a las personas de su entorno, incluidas sus cinco hijas. “Es diferente al Alzheimer. Y el Alzheimer es la forma más común de demencia, pero la FTD es la forma más común de demencia en personas menores de 60 años”, precisó.

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El comunicado que la familia —Emma, Demi Moore y las cinco hijas de Bruce— publicó en 2023 en el sitio web de la Asociación para la Degeneración Frontotemporal ya advertía sobre el desconocimiento generalizado de la enfermedad.

“La FTD es una enfermedad cruel que muchos de nosotros nunca hemos escuchado y que puede afectar a cualquiera”, escribieron entonces.

En ese mismo texto, la familia reconoció que no existen tratamientos disponibles y expresó su esperanza de que eso cambie con el tiempo.