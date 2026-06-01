“No le podía seguir mintiendo a mi familia”: Luke Evans recordó el desafío de asumir su identidad como hombre gay

Luke Evans revela cómo huir del hogar a los 16 marcó el inicio de su búsqueda de identidad y aceptación personal (REUTERS/Angelina Katsanis)

Desafiando los estereotipos del estrellato masculino en la industria del cine, Luke Evans se consolidó como una de las figuras que contribuyeron a romper tabúes sobre identidad y sexualidad en Hollywood.

El actor galés compartió en el pódcast How To Fail with Elizabeth Day los episodios más personales de su vida, desde la presión familiar y social hasta su persistente lucha con la inseguridad personal.

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Huida de casa y primeros años

Evans afrontó la necesidad de abandonar su hogar en el sur de Gales a los 16 años, impulsado por el miedo y la represión de crecer como hijo único en una familia de Testigos de Jehová.

El actor galés narra el impacto de crecer como hijo único de una familia de Testigos de Jehová en un entorno de represión y hostilidad escolar (REUTERS/Neil Hall)

El entorno escolar fue hostil y, ante la ausencia de un espacio seguro para expresar su identidad, decidió iniciar un camino en solitario. Dejar su casa siendo tan joven marcó el inicio de una trayectoria que lo conduciría al éxito internacional, aunque la inseguridad siempre lo acompañó, según relató en How To Fail with Elizabeth Day.

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“Lo que ven hoy en mí, ese hombre fuerte en la pantalla, es completamente distinto al niño que fui, vulnerable y acosado”, confesó Evans en el pódcast. En casa recibió cariño y apoyo de sus padres, David y Yvonne Evans, pero la escuela fue una experiencia traumática.

“La secundaria fue muy dura. Era un blanco perfecto: todos sabían que era Testigo de Jehová y los rumores sobre mi sexualidad comenzaron antes de que yo mismo entendiera lo que sentía”. Los insultos constantes y la sensación de ser diferente lo llevaron a refugiarse en el arte y en la música, pero también a desarrollar un diálogo interno implacable que minó su autoestima.

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La inseguridad y el perfeccionismo acompañaron a Luke Evans desde la adolescencia hasta su ascenso en Hollywood, según confesó en How To Fail (REUTERS/Isabel Infantes)

Evans recuerda su adolescencia como un periodo de aislamiento y conflicto interior. No podía mostrarse tal cual era ni ante sus padres ni frente a sus compañeros. “Me analizaba todo el tiempo: mis orejas, mi voz, mis gestos. Ningún niño debería pasar por ese proceso”, relató.

Incluso tras llegar al reconocimiento en el cine, la imagen pública de fortaleza encubre un temor persistente a no estar a la altura: “Todavía voy al gimnasio con ansiedad y me miro al espejo pensando que no soy lo suficientemente bueno. Esa inseguridad no desaparece”.

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Autodescubrimiento y relación con la familia

El momento decisivo llegó cuando Evans decidió dejar el hogar. Tal como explicó en How To Fail with Elizabeth Day, no fue un acto de rebeldía, sino de supervivencia: “No podía seguir mintiendo a mi familia. Tenía que descubrir quién era fuera de su techo”. Planificó su salida durante años, aguardando hasta tener la edad legal para mudarse a Cardiff y formar una nueva identidad lejos del control religioso.

Evans describe el momento en que sus padres descubrieron su literatura gay y cómo eso transformó el vínculo familiar hacia la aceptación mutua (REUTERS/Daniel Cole)

El punto de inflexión se produjo cuando sus padres encontraron una colección de literatura gay que él había escondido. “Cuando supe que lo habían descubierto, pensé que mi vida se acababa”, recordó. Sin embargo, tras el temor inicial, comprobó que sus padres, aunque reaccionaron quemando los libros, nunca lo expulsaron ni rompieron la relación. “Aprendimos a respetar nuestras diferencias; su religión y mi vida pueden convivir”, afirmó en el pódcast.

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La conversación esencial con su madre llegó cuando tenía 19 años. “Me obligué a ser completamente sincero durante horas. Ella escuchó con paciencia; era necesario procesar el dolor juntos”, reveló.

Para el actor, ese fue un momento clave para alcanzar un equilibrio basado en la aceptación mutua. “Sé que muchos sienten rabia hacia sus padres por algo así, pero yo solo puedo estar agradecido. Su paciencia y amor siempre me acompañan”.

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El estigma del galán gay en Hollywood

El estigma hacia los actores homosexuales en Hollywood desafió la carrera de Luke Evans y lo llevó a posicionarse como referente de autenticidad (Instagram/@thereallukeevans/REUTERS/Mario Anzuoni)

Ya afincado en Londres y con una carrera artística en crecimiento, Evans se enfrentó a la discriminación profesional que todavía afecta a los actores homosexuales en papeles principales.

Según relató en How To Fail with Elizabeth Day, “la industria me obligó a salir del armario de nuevo, con el miedo de perderlo todo; ya no era el temor a mi familia, sino a quedarme sin carrera”. Nadie de su edad ni de su perfil había recorrido ese camino antes, lo que suponía un riesgo tanto para productores como para estudios.

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Evans compartió un episodio en el que llevó a una amiga a una premiere y la prensa asumió equivocadamente que era su pareja. La reacción mediática, incluso desde parte de la comunidad gay, le sorprendió: “Hubo críticas, pensaban que ocultaba algo, pero yo solo quería ser auténtico”.

Las dificultades emocionales derivadas del bullying escolar y el miedo a no ser suficiente persisten en la vida profesional de Luke Evans

El miedo a perder oportunidades o a no resultar creíble en historias románticas lo acosó durante años: “No quería ocultar quién era, pero la angustia era real. Decidí que lo único que podía hacer era ser honesto”.

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Lucha interna: inseguridad y autoaceptación

Pese al éxito internacional y a papeles en superproducciones, Evans admite que nunca dejó atrás un sentimiento de inseguridad y perfeccionismo. “Jamás sentí que merecía el éxito. Me comparo y pienso que hay actores mucho más talentosos”.

Asimismo, recordó días de ensayos interminables y dudas constantes en cada rodaje: “Siempre me pregunto si estoy a la altura, si hay quien lo haría mejor. Es un residuo de todo lo vivido en la infancia y adolescencia”.

El salto al cine llegó cerca de los 30. Evans relata en el pódcast que muchos de sus compañeros ya acumulaban una década de experiencia cuando él empezaba: “Sentía que llegaba tarde a todo. El éxito es solo un bien efímero”.

Actualmente, prioriza su bienestar y el cuidado de los suyos. “La felicidad está en mi salud y en quienes amo, no en premios ni reconocimientos”, declaró.

La madurez emocional y el apoyo de vínculos personales, como la relación de pareja y amistades del medio, son claves en el bienestar de Evans (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Reconoce que ese perfeccionismo actúa como defensa, pero también como peso: “El reto es convivir con ese niño interior inseguro sin dejar que te detenga. Hay que aprender a ser compasivo con uno mismo”.

El poder de la autenticidad y los vínculos personales

Pese a los desafíos, Evans encuentra en la autenticidad y en los lazos personales su mayor refugio. Su relación actual con Fran, consolidada después de años de búsqueda, ocupa un lugar central en su vida: “Nunca había tenido una relación tan fácil. Me da confianza y alegría”. Según relató en How To Fail with Elizabeth Day, la madurez emocional le permite disfrutar del presente y cuidar a quienes ama.

Las amistades y los apoyos fueron fundamentales en su trayecto. Evans destacó la generosidad de figuras como Ian McKellen y Jennifer Aniston: “Con Ian todo es especial, aprendí mucho en lo personal y lo profesional. Jennifer siempre mostró autenticidad y generosidad, cualidades poco frecuentes en este ambiente”.

Luke Evans destaca la importancia del ejemplo de su padre, la generosidad familiar y el valor de los lazos afectivos por encima del éxito profesional (REUTERS/Mario Anzuoni)

El ejemplo cotidiano de su padre David fue determinante: “Es autodidacta, enseña con sus actos y siempre está dispuesto a ayudar. Es la persona más polivalente que conozco”.

La enfermedad de su padre marcó un punto de inflexión: Evans compró una casa para sus padres con sus ahorros y el apoyo de amigos, en un gesto de devolución por los sacrificios y el cariño recibidos.

Para Evans, la vida es un intercambio constante de aprendizaje y apoyo: “Me ayudaron siempre, muchas veces sin decirlo, dejando dinero bajo mi almohada cuando lo necesitaba. Ahora mi responsabilidad es protegerlos, porque sin su ejemplo y su amor, nada sería posible”.

Evans conserva en su piel el símbolo de ese lazo indestructible: una línea tatuada en el antebrazo que une las iniciales de su padre y las suyas, recordando que la verdadera huella en su vida es el amor y la conexión familiar, mucho más allá del éxito profesional.