Tom Hanks señaló cuál es la película que Hollywood jamás debería rehacer: “Es perfecta”

Tom Hanks rechaza participar en el remake de El invisible Harvey por considerar la película original insuperable y perfecta (YouTube: Kitus Cine)

La postura de Tom Hanks ante las nuevas versiones de clásicos del cine fue clara en los últimos años. El actor rechazó de manera tajante participar en un posible remake de El invisible Harvey, argumentando que la película original le parece “perfecta” y que no debería rehacerse bajo ninguna circunstancia.

La declaración, recogida por Espinof, medio especializado en cine y series, adquiere relevancia en una etapa donde Hollywood apuesta por reinterpretar sus obras más conocidas.

Tom Hanks rechaza la idea de protagonizar una nueva versión de El invisible Harvey porque considera que rehacer el clásico supondría desvirtuar su esencia.

El actor Tom Hanks defiende el valor artístico de los clásicos de Hollywood y cuestiona la tendencia a rehacerlos en la industria (HISTORY)

El actor cree que la cinta pertenece a una época y sensibilidad específicas, y que adaptarla implicaría perder aquello que la hace única. Sostiene que ciertos filmes merecen respeto por su valor original y por la impronta del contexto de su época.

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A lo largo de su carrera, Hanks experimentó tanto los retos como las limitaciones de participar en nuevas versiones de películas reconocidas. El actor formó parte de la adaptación de El quinteto de la muerte en 2004, encarnó a Gepetto en Pinocho (2022) y fue el protagonista de El peor vecino del mundo, basada en una cinta sueca.

De acuerdo con Espinof, los resultados de estas producciones fueron desiguales. Títulos como Ladykillers y Pinocho recibieron críticas negativas, motivo por el cual Hanks se mostró más cauteloso respecto a los proyectos que buscan reinventar historias ya establecidas.

Tom Hanks y sus experiencias con remakes

Experiencias previas de Tom Hanks en remakes, como Pinocho y Ladykillers, refuerzan su postura crítica sobre nuevas versiones (Disney Plus)

Con el paso de los años, Tom Hanks fue vinculado al debate sobre la reinterpretación de clásicos. Aunque algunos proyectos, como El peor vecino del mundo, le brindaron oportunidades de interpretar nuevos papeles, otros reforzaron sus reservas acerca de la tendencia a reciclar historias que ya dejaron huella.

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Espinof señala que las campañas promocionales de títulos como Ladykillers y Pinocho no evitaron que fueran mal recibidas por la crítica. Este tipo de experiencias fortalecieron la postura de Hanks sobre los límites de las nuevas versiones en el cine.

En sus inicios, el actor fue comparado frecuentemente con James Stewart, protagonista de la película original de 1950. Según declaraciones citadas por la revista cultural Far Out y recogidas por Espinof en 1987, Hanks declaró: “Siempre es Jimmy Stewart esto, Jimmy Stewart lo otro.

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“Es un gran halago, por supuesto, pero no se acerca ni remotamente a la realidad”, afirmó. La comparación constante alimentó la discusión sobre si tenía sentido que Hanks asumiera el papel principal en un eventual remake.

Tom Hanks se posiciona como una de las voces principales en la discusión sobre el respeto al legado y la integridad del cine clásico de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hanks y el debate sobre los remakes en Hollywood

Manteniéndose fiel a su perspectiva crítica, Hanks cuestionó abiertamente la costumbre de Hollywood de rehacer películas clásicas. En una entrevista de 2000 por la revista estadounidense Entertainment Weekly, citada por Espinof, dejó claro que prefiere desvincularse de toda nueva versión de El invisible Harvey.

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Para el actor, muchos títulos son inseparables de su entorno histórico y cultural, por lo que trasladarlos puede suponer la pérdida de su espíritu original.

La posición de Hanks refleja una preocupación extendida en la industria por preservar la integridad artística de los grandes clásicos. Su argumento no se limita a evitar comparaciones, sino a reconocer el valor de las obras que marcaron un momento único e irrepetible. Espinof destaca que el debate sobre el respeto al legado cinematográfico sigue vigente y que Hanks representa una de las voces en esta discusión.

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Para el intérprete, algunos clásicos encuentran su significado pleno solo dentro del contexto que les dio origen. Intentar mover su relato a una realidad distinta implica el riesgo de perder parte de su singularidad. El debate continúa mientras Hollywood explora nuevas formas de reinvención constante.