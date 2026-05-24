Pedro Pascal y Sigourney Weaver contaron el detalle que hizo más cálido al rodaje de “The Mandalorian and Grogu”

Pedro Pascal y Sigourney Weaver comparten detalles inéditos y experiencias durante la filmación de The Mandalorian and Grogu en Star Wars

En una entrevista exclusiva, Pedro Pascal y Sigourney Weaver compartieron anécdotas inéditas y su complicidad durante la promoción de The Mandalorian and Grogu. Juntos, relataron secretos del rodaje, momentos divertidos y reflexionaron sobre el legado de Star Wars, mientras revelaron detalles sobre los vínculos que unen a sus personajes en pantalla. La charla, recogida por Hits Radio, acercó a los seguidores del universo galáctico a una perspectiva única y personal.

Pascal y Weaver detallaron momentos sorprendentes de la filmación de The Mandalorian and Grogu. Hablaron sobre sus escenas favoritas y sobre la relevancia de los efectos prácticos, como las marionetas utilizadas para Grogu. También compartieron impresiones sobre cameos inesperados, incluido el de Martin Scorsese. Además, ofrecieron reflexiones sobre autenticidad y resaltaron el impacto emocional de la producción.

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El regreso de Pedro Pascal como Din Djarin (“Mando”) representó un desafío particular para el actor. "Fue increíblemente emocionante volver al set con Jon Favreau", compartió el actor, describiendo el escenario como uno de los más grandes en los que había estado.

Los protagonistas destacan la magia de las marionetas de Grogu y la autenticidad que aportan a la producción frente a los efectos digitales (REUTERS/Daniel Cole)

Aunque contaba con experiencia en grandes producciones, siempre soñó con ver esta historia en la gran pantalla: “Siempre quise que fuera una película. Es Star Wars, la experiencia original es en pantalla grande”. Asimismo, recordó el impacto del primer disparo láser escuchado en una sala de cine: “En ese momento, sientes que realmente estás ahí”.

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Personajes y legado

Para Sigourney Weaver, encarnar a la coronel Wards tuvo como momento culminante pilotar un Ala-X y expresó que le “encantó” la experiencia, mencionando también el hecho de llevar el uniforme completo con casco. En ese sentido, remarcó la colaboración con los otros pilotos durante la grabación de escenas clave.

Weaver evocó su primera escena junto a Grogu y el Mandaloriano compartiendo mesa: los marionetistas, escondidos bajo la mesa, dotaban a Grogu de una presencia real. La actriz señaló que la magia de las marionetas superaba a los efectos generados por computadora: "Es mucho mejor. Se siente más cálido y auténtico“.

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Tanto Weaver como Pascal coincidieron en la importancia de estos efectos prácticos para aportar realismo y emoción al universo Star Wars.

La complicidad entre Din Djarin y la coronel Wards resalta el valor de los vínculos y el legado en el universo Star Wars (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

La conversación subrayó la complicidad entre los protagonistas y cómo esta sostiene el legado de Star Wars. Pascal señaló que, si Grogu necesitara ayuda y Mando no estuviera cerca, “sería nuestra coronel rebelde, interpretada por Sigourney Weaver; siempre la elegiría a ella”.

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El actor asoció el carácter maternal de la actriz con su emblemático papel como Ellen Ripley: “Toda una generación está unida a la idea de Papá Mando y Bebé Grogu”. Weaver recibió con humor el elogio, enfatizando el peso de los personajes dentro y fuera de la saga.

“Estoy convencido de que hay lugar para todos, incluso para quienes somos un poco diferentes. Puedo ser fuerte, enfadarme, ser lo que quiera, y creo que Star Wars trata también de eso”, agregó Pascal.

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Cameos y anécdotas

Pedro Pascal y Sigourney Weaver ofrecen reflexiones sobre autenticidad, la fuerza de los personajes y el significado de confiar en los propios instintos (Richard Harbaugh/The Academy/Handout via REUTERS)

El cameo de Martin Scorsese fue uno de los secretos más celebrados en el set. Pascal destacó su aporte: “Me encantó el pequeño cameo de Scorsese. Es el rey de los cameos ahora”. Y subrayó el talento del director: “Es un improvisador nato y un gran actor. Su presencia deja huella incluso en apariciones breves, como en Taxi Driver”.

Weaver compartió su experiencia junto a Scorsese: relató haber coincidido con él en el jurado de Cannes, describiéndolo como una persona reservada. Sin embargo, durante el rodaje, el director mostró una faceta completamente distinta; la actriz no se percató de su identidad hasta que revisó la película.

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Ambos protagonistas coincidieron en el ambiente de camaradería y buen humor en el set. “Querría a Scorsese en absolutamente todo proyecto. Lo hace todo mejor”, bromeó Pascal.

Consejos y aprendizajes

La perspectiva única de los actores acerca a los fanáticos de Star Wars a los secretos de rodaje, el ambiente de camaradería y los aprendizajes personales obtenidos (REUTERS/Mike Blake)

Más allá del espectáculo y las anécdotas del escenario, los protagonistas dejaron reflexiones personales sobre la vida y la confianza en uno mismo. Pedro Pascal resumió su filosofía con una frase contundente: “Haz lo tuyo. Cada día”.

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Por su parte, Sigourney Weaver alentó a “confiar siempre en los instintos” y sostuvo que, muchas veces, el cuerpo percibe señales antes que la mente. También advirtió que el ruido externo puede alejarnos de esa voz interior donde, según afirmó, suelen encontrarse las respuestas más importantes.

Pascal reflexionó sobre el sentido de su personaje junto a Grogu: observó que Din Djarin veía en Grogu algo único, consciente de que, como especie, el pequeño podría sobrevivirle, y que la idea de no poder protegerlo era lo único capaz de romperle el corazón.

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