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Idris Elba habló sin filtros sobre los rumores de ser el próximo James Bond

El nombre del actor británico estuvo vinculado al papel desde hace más de una década

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Idris Elba
Idris Elba descartó ser candidato para James Bond y aseguró que jamás estuvo en la carrera por el icónico papel (REUTERS/Remo Casilli)

Idris Elba descartó este lunes ser candidato al papel de James Bond y aseguró que “jamás” estuvo en la carrera por el rol, a pesar de que los rumores sobre su posible incorporación a la franquicia llevan más de una década circulando en Hollywood.

El actor de 53 años habló con People en el estreno de su nueva película, Masters of the Universe, celebrado el 18 de mayo en Los Ángeles, donde fue consultado sobre la posibilidad de que su nombre fuera considerado para el próximo relanzamiento de la saga 007.

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“Mi nombre no está siendo lanzado a la pista, de ninguna manera”, respondió. “Están buscando a alguien más joven. Y les deseo toda la suerte del mundo. No puedo esperar, va a ser increíble”.

La estrella fue aún más directo al zanjar el tema: “Honestamente, nunca estuve en la carrera. Ni siquiera estuve en la carrera en un primer momento”.

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No es la primera vez que Elba se pronuncia sobre el asunto. En 2023, durante una aparición en el pódcast Smartless, conducido por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes, reconoció sentirse “muy halagado” por los rumores, aunque también reveló que la experiencia se volvió incómoda cuando el debate derivó hacia la cuestión racial.

El actor explicó que los estudios buscan un Bond más joven para el próximo relanzamiento de la saga 007 (REUTERS/Aude Guerrucci)
El actor explicó que los estudios buscan un Bond más joven para el próximo relanzamiento de la saga 007 (REUTERS/Aude Guerrucci)

“Todos somos actores y entendemos que ese papel es uno de esos roles codiciados. Es como que te nombren el Hombre Más Sexy del mundo”, dijo entonces, en referencia al título que la propia revista People le otorgó en 2018.

“Pero ser considerado para James Bond era como decir: ‘Okay, has alcanzado la cima’”, agregó.

Sin embargo, Idris Elba señaló que la experiencia tuvo un costado oscuro: “Esencialmente, fue un enorme halago que cada rincón del mundo —excepto algunos rincones de los que no vamos a hablar— estuviera realmente contento con la idea de que yo pudiera ser considerado”.

“Los que no estaban contentos con la idea hicieron que todo fuera repugnante y desagradable, porque se convirtió en una cuestión de raza. Se convirtió en una tontería, y yo recibí lo peor de todo eso”.

El nombre de Elba comenzó a circular con fuerza en 2014, cuando un correo electrónico filtrado de la ejecutiva de Sony Pictures Amy Pascal reveló que ella consideraba que “Idris debería ser el próximo Bond”.

Desde entonces, la especulación no se detuvo, incluso después de que Daniel Craig completara su ciclo como el espía británico con Sin tiempo para morir, en 2021.

El nombre de Elba estuvo vinculado a James Bond desde 2014, cuando un correo filtrado de Sony Pictures lo sugería como candidato (REUTERS/Toby Melville)
El nombre de Elba estuvo vinculado a James Bond desde 2014, cuando un correo filtrado de Sony Pictures lo sugería como candidato (REUTERS/Toby Melville)

Las audiciones para el próximo Bond ya comenzaron

Amazon MGM Studios avanza en la búsqueda de su nuevo 007. Según reveló en exclusiva la publicación especializada Variety, las audiciones para la película número 26 del canon oficial de James Bond ya se pusieron en marcha.

“La búsqueda del próximo James Bond está en marcha. Aunque no planeamos comentar detalles específicos durante el proceso de casting, estamos emocionados de compartir más novedades con los fans de 007 en cuanto llegue el momento”, señaló el estudio en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Para conducir el proceso, el estudio convocó a Nina Gold, directora de casting reconocida por su trabajo en Game of Thrones y cinco películas de la saga Star Wars, entre otros proyectos de gran escala.

La producción ya cuenta con equipo creativo confirmado. El director será el canadiense Denis Villeneuve, responsable de la saga Duna, quien fue designado oficialmente en junio de 2025.

“Crecí viendo las películas de James Bond con mi padre. Soy un fan incondicional de Bond. Para mí, es territorio sagrado”, declaró el cineasta.

Amazon MGM Studios confirmó que han comenzado las audiciones para elegir al actor que será el próximo James Bond (Foto AP/Matt Dunham)
Amazon MGM Studios confirmó que han comenzado las audiciones para elegir al actor que será el próximo James Bond (Foto AP/Matt Dunham)

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders, quien en enero de 2026 adelantó a los medios: “No puedo decir nada al respecto, salvo que me lo estoy pasando fantástico”.

Entre los nombres que circulan con más fuerza para encarnar al nuevo 007 figuran Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor-Johnson, según consignó Variety.

No obstante, una fuente anónima citada por The Wrap en febrero de 2026 advirtió que cualquier especulación sobre el casting es prematura: “Todo lo que escuchen sobre el casting de Bond es mentira hasta que el guion sea entregado y puedan realizarse las pruebas de pantalla”.

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