Dave Coulier, actor de ‘Full House’, recibió nuevo diagnóstico de cáncer tras superar un linfoma

La estrella estadounidense ahora lucha contra un carcinoma escamoso p16

Dave Coulier enfrenta un segundo
Dave Coulier enfrenta un segundo tipo de cáncer meses después de anunciar su recuperación del linfoma no Hodgkin detectado en 2024 (Instagram/@dcoulier/ABC)

Dave Coulier, conocido por su papel en la serie Full House, informó en el programa Today de NBC que fue diagnosticado con carcinoma escamoso p16, un tipo de cáncer de cabeza y cuello, pocos meses después de anunciar su recuperación del linfoma no Hodgkin en estadio 3.

El actor de 65 años explicó que la detección de este nuevo cáncer ocurrió durante un chequeo rutinario y una tomografía por emisión de positrones (PET scan) en octubre de este año.

“Totalmente no relacionado con el cáncer anterior que tuve”, afirmó Coulier en el programa matutino, refiriéndose al nuevo diagnóstico hallado en la base de su lengua.

Explicó que consultó a los médicos sobre la posible relación entre ambos cánceres y la respuesta fue tajante: “Totalmente no relacionado”.

En esa misma línea, precisó que debe completar 35 sesiones de radiación, con final previsto para el 31 de diciembre.

Los médicos aseguran que el
Los médicos aseguran que el nuevo cáncer de lengua de Coulier no está relacionado con su linfoma superado, e insisten en la importancia de exámenes rutinarios (ABC/Disney)

Al ser consultado sobre el pronóstico, Coulier subrayó que el carcinoma escamoso p16 presenta una probabilidad de curación superior al 90%.

El pronóstico es muy bueno para el carcinoma escamoso p16. Tiene una tasa de curabilidad de más del 90%. Pero lo que realmente me salvó la vida, Craig, fue la detección temprana, no solo la primera vez sino también la segunda”, añadió.

Insistió en la importancia de los exámenes médicos regulares: “Espero que se estén realizando sus controles. Espero que sus colonoscopias, exámenes de mama y de próstata, les salvarán la vida”.

Los especialistas explicaron a Coulier que su cáncer de lengua podría deberse a la activación del virus del papiloma humano (HPV), potencialmente adquirido décadas atrás.

Además, indicó que la mayoría de las personas portan el HPV, aunque no necesariamente desarrollan tumores relacionados.

El pronóstico para el carcinoma
El pronóstico para el carcinoma escamoso p16 detectado en Dave Coulier es favorable, con una tasa de curabilidad superior al 90 por ciento (Instagram/@dcoulier)

En noviembre de 2024, Dave Coulier compartió con la revista People su primer diagnóstico oncológico: un linfoma no Hodgkin en estadio 3.

Contó que una infección respiratoria se convirtió en inflamación de ganglios linfáticos y desembocó en una serie de consultas médicas que confirmaron el cáncer.

“Ha sido una montaña rusa realmente rápida de experiencias”, relató. En esa entrevista detalló el impacto emocional en su entorno más cercano: “Observé cómo esas palabras afectaron a mi esposa Melissa y pensé, ‘voy a ser fuerte durante esto, no solo por mí, sino también por ella’”.

El intérprete expuso que la enfermedad no le era ajena: “Perdí a mi madre por cáncer de mama. Perdí a mi hermana Sharon por cáncer de mama, tenía 36 años. Perdí a mi sobrina Shannon, tenía 29 años”.

En la misma charla, explicó que su hermana mayor, Karen, también atravesaba un tratamiento oncológico en simultáneo. “Vi lo que esas mujeres de mi familia soportaron y pensé que, si podía ser tan solo una mínima parte de lo fuertes que fueron ellas, iba a estar bien”.

El actor de "Full House"
El actor de "Full House" resalta la importancia de la detección temprana tras atravesar dos diagnósticos de cáncer en menos de un año (ABC)

En marzo pasado, describió las dificultades de la quimioterapia y los efectos secundarios sufridos durante el proceso. “Los síntomas empeoraban con cada tratamiento. Comenzó a aparecer neuropatía, que nunca había tenido”, dijo a Parade.

Y agregó: “Las náuseas aumentaron. El mareo aumentó. Lo que llaman ‘quimio-cerebro’ aumentó. Mis días activos se hicieron menos frecuentes”.

Además, recordó lo que vivió junto a Melissa durante el tratamiento: “Después de la quinta ronda de quimio, él decía: ‘No sé si puedo volver a hacer esto’. Estaba preparado para cualquiera de los dos escenarios. Si muero, muero. Si puedo quedarme aquí, genial. Eso quiero”.

Por su parte, Melissa señaló lo difíciles que resultaron esas conversaciones.

Sobre su actual tratamiento, Dave Coulier afirmó en NBC que el inicio de la radiación fue inmediato tras el diagnóstico.

Dave Coulier relata el impacto
Dave Coulier relata el impacto emocional en su entorno cercano durante sus dos diagnósticos y tratamientos contra el cáncer desde octubre de 2024 (Instagram/@dcoulier)

“El médico dijo que el pronóstico es bueno, pero vamos a empezar la radiación inmediatamente. Es algo diferente que la quimioterapia. No se siente tan agresiva, pero sigue teniendo efectos secundarios”, expresó.

Como parte de los cambios adoptados tras la enfermedad, Coulier anunció la creación de AwareMarket, una plataforma digital destinada a la comercialización de productos libres de tóxicos y de enfoque holístico.

Detalló que esta iniciativa nació durante su propio proceso de quimioterapia, al intentar eliminar productos potencialmente dañinos de su entorno mientras recibía el tratamiento para el linfoma no Hodgkin.

En sus recientes intervenciones públicas, el actor reiteró su consejo respecto a la importancia de la prevención y los controles médicos.

“Cuídense mucho, porque hay mucho por lo que vivir”, aseguró. “Si eso significa hablar con sus médicos o hacerse una mamografía, un examen de mama o una colonoscopia, puede marcar una gran diferencia en su vida”.

