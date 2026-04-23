El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

El video documenta un incidente ocurrido durante la transmisión en vivo del reality show serbio Elita 9. Se observa al participante Asmin Durdžić agrediendo a su compañera Maja Marinković en una cama, mientras otros individuos intentan separarlos. Personal de seguridad, con chalecos reflectantes, interviene para controlar la situación. Posteriormente, el participante agresor es escoltado fuera del área de las camas.

Un video que circuló masivamente en X la mañana del 23 de abril de 2026 mostró imágenes que muchos espectadores describieron como perturbadoras: bajo unas sábanas, en lo que parecía el dormitorio de una casa de Gran Hermano, se distinguían movimientos bruscos. Luego de unos segundos, quedó expuesto un intento de estrangulamiento en plena transmisión en vivo. El programa en cuestión era Elita, un reality serbio que lleva casi una década acumulando polémicas y que, a pesar de todo, sigue al aire.

¿Qué es Elita y de dónde viene?

Elita —cuyo nombre en serbio cirílico es Елита, traducido como “La élite”— es la versión renovada de un programa anterior llamado Zadruga (Задруга, que significa “cooperativa”). Se emite en TV Pink, una cadena líder en Serbia, y su primera temporada se estrenó el 6 de septiembre de 2017. Su creador es Zeljko Mitrovic.

El formato es, en esencia, una versión semejante a Gran Hermano: los participantes reciben el apelativo de zadrugari (cooperadores) y conviven en un complejo de lujo aislado del mundo exterior, conocido como la “Casa Blanca”, ubicado en las afueras de Belgrado.

Son vigilados en todo momento por 140 cámaras y micrófonos personales. Cada semana se elige un líder (vođa), quien administra el presupuesto grupal, y se nominan participantes para la expulsión mediante votación pública. El último en quedar gana un premio en efectivo.

La violencia dentro del programa ha generado críticas de organizaciones y entidades reguladoras. (Créditos: TV Pink)

Según registros locales, la producción es de escala industrial: unas 1.500 personas trabajan en ella, y para la escenografía se contrataron consultores y técnicos de Hollywood.

El escándalo del 20 de abril: lo que se vio en directo

El pasado lunes, las cámaras del programa captaron en directo cómo el concursante Asmin Durdi intentaba estrangular a su compañera y pareja Maja Marinkovic. Según detallaron en redes sociales, la pelea comenzó cuando ella le rompió los dientes a Durdi y escaló hasta que el hombre se colocó encima de ella ejerciendo una fuerte presión sobre su cuerpo y su cuello, dejándola sin posibilidad de moverse.

Los demás concursantes tardaron en reaccionar. Finalmente, un miembro del equipo del programa intervino y logró apartarlo. Segundos después, dos miembros del servicio de seguridad redujeron al participante y lo escoltaron fuera de la habitación. Marinkovic quedó paralizada en la cama durante instantes antes de incorporarse.

Imagen del set de Elita, donde los participantes son grabados las 24 horas por decenas de cámaras. (Créditos: TV Pink)

Un historial de polémicas

El incidente de abril de 2026 no fue una anomalía, sino el último eslabón de una larga cadena de escándalos que acompañaron al programa desde su primera temporada. Ya en 2017, una concursante llamada Miljana Kulić ingresó al programa embarazada y dio a luz un mes después de que terminara la temporada.

Lo controversial fue que Kulić continuó participando en ediciones posteriores mientras criaba a su hijo en el propio set del reality, lo que abrió un debate sobre el bienestar y la protección del menor.

En 2020, surgieron críticas en el marco de la pandemia. Entre marzo y junio de ese año, el portal serbio Nova.rs reportó que se había producido un presunto brote de covid-19 entre los concursantes que los productores habrían intentado ocultar al público. Los medios reportaron que la tercera temporada de Zadruga continuó grabándose pese a las instrucciones gubernamentales que prohibían las reuniones masivas.

Organismos de medios han denunciado la falta de sanciones ante episodios de violencia reiterados en pantalla. (Créditos: TV Pink)

En 2021, el programa protagonizó un episodio similar al de este año: según medios extranjeros, los miembros del elenco presenciaron un estrangulamiento sin intervenir, en una escena que anticipaba lo que volvería a ocurrir cinco años después. La violencia reiterada en pantalla comenzó a poner en cuestión no solo al programa, sino al organismo encargado de regularlo.

Esa presión institucional se hizo explícita en mayo de 2022, cuando la Fundación de Medios Slavko Ćuruvija denunció ante la Autoridad Reguladora de Medios Electrónicos (REM) la ausencia de una reacción adecuada ante las escenas de violencia de género emitidas por Zadruga, señalando una violación de la Ley de Medios Electrónicos y del Reglamento de Protección de Derechos Humanos.

Un mes después, en junio de 2022, la Asociación Independiente de Periodistas de Serbia (NUNS) condenó públicamente a TV Pink por promover la violencia y comportamientos ilegales.

La acumulación de escándalos terminó pasando factura en 2023, cuando Zadruga fue cancelado tras una petición directa del presidente Aleksandar Vucic, en medio de las protestas ciudadanas que recorrían Serbia bajo el lema de la lucha contra la violencia. Las críticas se habían multiplicado por el contenido explícito, la tensión psicológica y la exhibición constante de violencia física y verbal.

Sin embargo, la cancelación fue solo nominal. En 2025, ya bajo el nombre de Elita, el programa volvió a protagonizar un episodio polémico cuando el concursante Ivan Marinkovic fue expulsado a la fuerza por el equipo de seguridad tras una demanda por difamación interpuesta en su contra.

Los medios registran que Marinkovic había acusado públicamente en directo a una exparticipante llamada Ana de infidelidad hacia su exmarido, lo que motivó la demanda por insultos y calumnias.