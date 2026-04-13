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Lauren Sánchez habló sobre su deseo de ampliar la familia con Jeff Bezos: “Tendría un bebé mañana”

La experiodista expresó su disposición a tener un hijo con el fundador de Amazon tras casarse en junio del año pasado en Venecia

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Lauren Sánchez se sinceró sobre tener un hijo con Jeff Bezos. (Reuters)
Lauren Sánchez se sinceró sobre tener un hijo con Jeff Bezos. (Reuters)

Lauren Sánchez afirmó que estaría dispuesta a tener un hijo con su esposo, Jeff Bezos, según declaró en una entrevista con The New York Times.

Durante la conversación, la ex periodista de 56 años, expresó de forma directa su disposición a ampliar su familia. “Tendría un bebé mañana”, en referencia a la posibilidad de tener un hijo con el empresario.

Posteriormente, un portavoz citado por el medio aclaró que Sánchez no se encuentra embarazada, en respuesta a la atención generada por sus declaraciones.

Lauren Sanchez afirmó que está totalmente dispuesta a tener un hijo con Jeff Bezos. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Lauren Sanchez afirmó que está totalmente dispuesta a tener un hijo con Jeff Bezos. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Cabe destacar que Lauren Sánchez ya es madre de tres hijos de relaciones previas. Su hijo mayor, Nikko, tiene 25 años y es fruto de su relación con el ex jugador de fútbol americano Tony Gonzalez. También es madre de Evan, de 19 años, y de Ella, de 18 años, quienes nacieron de su matrimonio anterior con el empresario Patrick Whitesell.

Por su parte, Jeff Bezos tiene cuatro hijos fruto de su matrimonio con MacKenzie Scott, del cual se ha mantenido una vida privada alejada de la exposición mediática.

Por si fuera poco, Lauren declaró en marzo al programa Today que escuchar los discursos de cada uno de sus hijos fue “el momento más significativo e impactante” del día de su boda con Jeff, especialmente porque había dedicado tiempo a ayudar a su hijo Evan en su proceso con la dislexia.

“Subió al escenario y habló de un momento que fue sumamente importante para él, y yo no tenía ni idea de lo que iba a decir. Él estaba en cuarto grado y no escribía bien, y escribió esta frase que dice: ‘Puedo hacerlo’. Y fue su primera frase. Él habló de lo especial que fue ese momento para él”, dijo.

Lauren Sanchez, Jeff Bezos
Lauren Sanchez recordó que durante su boda con Jeff Bezos, sus hijos dieron emotivos discursos. (The Grosby Group)

Asimismo, en una conversación con Extra unos días después, la famosa admitió que el discurso que pronunció su hija Ella durante la ceremonia fue tan emotivo que la conmovió hasta las lágrimas.

“Todos nuestros hijos dieron discursos, el mío y el de Jeff, y fueron muy emotivos. Mi hija dio un discurso durante la ceremonia, antes de que intercambiáramos nuestros votos, y me eché a llorar. No podía contenerme, estaba a punto de llorar justo antes de las fotos”, recordó.

En la entrevista con The New York Times, Sánchez también se refirió a su relación con Bezos, con quien contrajo matrimonio en junio de 2025 en una ceremonia realizada en Venecia, Italia.

Según sus declaraciones, ambos mantienen una comunicación constante en su vida cotidiana. “Hablo de todo con él. ¡De todo!. Jeff es mi mejor amigo, y no digo eso a la ligera”, señaló.

Lauren Sanchez afirmó que Jeff Bezos es como su mejor amigo. (REUTERS/Danny Moloshok)
Lauren Sanchez afirmó que Jeff Bezos es como su mejor amigo. (REUTERS/Danny Moloshok)

La conductora también abordó algunas de sus relaciones sociales con figuras del entretenimiento y los negocios, mencionando amistades con personalidades como Kris Jenner y el actor Leonardo DiCaprio.

Sobre este último, indicó que su vínculo no es reciente. “La gente actúa como si fuera un nuevo amigo. No, lo conozco desde que tenía 25 años. Veinticinco”, afirmó.

Sánchez y Bezos han aparecido juntos en diversos eventos públicos recientes, incluyendo su participación en la gala posterior a los premios Oscar organizada por Vanity Fair. En ese contexto, ambos fueron fotografiados en la alfombra del evento junto a otras celebridades del sector del entretenimiento.

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