El tesoro de “And Just Like That...”: ropa de Carrie, muebles emblemáticos y vinilos históricos en una subasta benéfica en California

Entre los artículos más codiciados figuran ropa de Carrie Bradshaw, relojes grabados y conjuntos exclusivos usados en la exitosa secuela de Sex and the City (HBO)

Más de 500 objetos y prendas icónicas de la serie And Just Like That... fueron puestos a la venta en California, avivando el interés de fans de todo el mundo a menos de una semana de abierto el proceso. La colección incluye piezas vinculadas a Carrie Bradshaw, Charlotte y Miranda, y subraya el alcance internacional de una franquicia de culto para varias generaciones.

Según Artnet, la subasta recoge más de 500 lotes de vestuario, accesorios, muebles y artículos originales empleados en la grabación de la serie. Parte de los fondos se destinará a una organización benéfica orientada al apoyo de niños en hogares de acogida. Las pujas están abiertas desde el 2 de abril en línea y en la sede de Julien’s Auctions en Gardenia, California, durante el evento presencial el 30 de abril y 1 de mayo de 2026.

Las piezas emblemáticas de Charlotte y Miranda, como vestidos de diseñador, faldas florales y pijamas de Victoria’s Secret, suman valor y nostalgia a la colección (Foto: cortesía de Julien's Auctions)

Principales objetos y prendas en la subasta

Entre los lotes más destacados figura el reloj de pulsera grabado que Carrie Bradshaw regala al personaje de Mr. Big, una pieza de utilería cuya puja ha superado los 2.500 dólares y duplicado su estimación original.

Entre la vestimenta, sobresalen maletas en tonos crema y azul pastel asociadas a Carrie, ya valoradas en 1.500 dólares. También se incluye un conjunto de viaje de Louis Vuitton, utilizado por Anthony Marantino, tasado igualmente en esa cifra.

El mobiliario destacado incluye el espejo Luis XV del apartamento de Carrie y el sofá coral de Miranda, ambos reconocidos por fanáticos en escenas memorables (HBO Max)

Charlotte, interpretada por Kristin Davis, está presente con un lote de cinco faldas florales (600 dólares) y un vestido sin mangas acompañado de pendientes de cristal lucidos en episodios relevantes, ambos con precios iniciales de 500 a 700 dólares. Miranda suma a la colección un mono color vino (150 dólares) y un pijama de Victoria’s Secret, cuya puja supera los 200 dólares.

Cada prenda y accesorio despierta el entusiasmo de seguidores que buscan acercarse a los personajes a través de recuerdos tangibles.

Artículos insólitos y mobiliario emblemático de la serie

No solo moda: la subasta también presenta piezas únicas de mobiliario. Destaca el espejo estilo Luis XV del apartamento de Carrie, con un precio estimado de 2.500 dólares. Los armarios lacados en negro se ofrecen desde 400 a 600 dólares, y el sofá coral de tres plazas, asociado a Miranda y visto en la tercera temporada, figura con un máximo de 1.200 dólares.

La organización benéfica You Gotta Believe recibirá parte de los fondos recaudados, apoyando a niños en hogares de acogida y fortaleciendo el impacto social del evento (Foto: cortesía de Julien's Auctions)

Figuran también objetos singulares, como una mesa de futbolín Art Déco de la granja de Aidan, tasada en 4.000 dólares, y ejemplares de utilería como el manuscrito ficticio “Amada y perdida” de Carrie, adjudicado en más de 700 dólares, junto a la edición de bolsillo “publicada”, que ha alcanzado los 900 dólares.

Completan el conjunto dos grandes letreros metálicos de la panadería Hot Fellas Bakery (450 dólares) y una colección de 97 vinilos pertenecientes al apartamento de Carrie y Big, valorada en 1.000 dólares.

Finalidad benéfica y legado de la serie

Un elemento clave radica en que parte de la recaudación será destinada a You Gotta Believe, una organización benéfica dedicada al cuidado de niños en hogares de acogida. De este modo, la subasta suma un enfoque social que trasciende lo puramente económico y refuerza el sentido de cierre y trascendencia que acompaña al final del ciclo televisivo.

La iniciativa refuerza el legado de And Just Like That y Sex and the City, permitiendo a los fanáticos adquirir recuerdos únicos mientras contribuyen a una causa solidaria

Sarah Jessica Parker, intérprete de Carrie durante más de 25 años, resumió el espíritu de este momento con la frase: “Este capítulo se ha completado”.

La huella de Sex and the City y su secuela se mantiene viva en cada pieza subastada, que adquiere para muchos un significado que va más allá del valor monetario. La venta no solo celebra el impacto de And Just Like That..., sino que contribuye a mejorar la vida de niños en hogares de acogida, conectando la nostalgia televisiva con una causa solidaria actual.