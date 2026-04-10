Phil Collins se reencuentra con su hijo Mathew y sorprende su gran parecido físico

El parecido entre Phil Collins y su hijo Mathew llama la atención en nueva foto. (Captura de video. Instagram)

Phil Collins protagonizó un reencuentro familiar con su hijo menor, Mathew Collins, durante una visita reciente en Salzburgo, Austria.

La reunión fue difundida el 7 de abril a través de una publicación en redes sociales realizada por el propio Mathew, quien compartió una imagen junto a su padre y describió el momento como “la mejor de las sorpresas”.

En la fotografía, el músico británico aparece sentado junto a su hijo, vistiendo una camisa polo azul y gafas. Mathew, de 21 años, luce un suéter de tono naranja y pantalones oscuros, además de barba completa.

Mathew Collins compartió una foto junto a su padre en su residencia en Austria. (Instagram)

Phil Collins tiene cinco hijos fruto de tres relaciones diferentes. Con su primera esposa, Andrea Bertorelli, es padre de Joely y Simon. Con su segunda esposa, Jill Tavelman, tuvo a la actriz Lily Collins. Posteriormente, junto a Orianne Cevey, tuvo a sus hijos Nicholas y Mathew.

Mathew Collins nació en 2005 y es el hijo menor del músico. Actualmente reside en Austria, donde desarrolla una carrera como futbolista profesional en el club Sportverein Austria Salzburg, con sede en la ciudad de Salzburgo.

Su vida profesional se ha mantenido principalmente fuera del ámbito mediático, en contraste con otros miembros de su familia.

Mathew Collins actualmente es jugador de futbol en Austria. (Instagram)

Algunos han desarrollado carreras vinculadas al ámbito artístico. Nicholas Collins y Simon Collins han trabajado como bateristas, siguiendo una trayectoria relacionada con la música.

Por su parte, Lily Collins ha consolidado su carrera como actriz, con participación en producciones internacionales, entre ellas la serie de Netflix Emily in Paris.

En distintas ocasiones, Lily Collins ha hecho referencia pública a su relación familiar. Con motivo del cumpleaños número 75 de su padre, en febrero de 2026, publicó un mensaje en redes sociales.

“Ayer papá cumplió 75 años y me siento muy agradecida de haber podido celebrarlo juntos. Estoy orgullosa es quedarse corto. Te quiero hasta la luna y de vuelta”, escribió.

Lily Collins compartió una foto con Phil Collins el día de su cumpleaños. (Instagram)

El vínculo familiar también ha sido objeto de atención en redes sociales debido a la exposición pública de algunos de sus integrantes, mientras que otros, como Mathew, han optado por mantener una vida más reservada.

En los últimos años, Phil Collins ha reducido su actividad en los escenarios debido a problemas de salud. Su última actuación en vivo tuvo lugar en 2022. En una entrevista realizada en 2026, el músico declaró: “Todo lo que podía salir mal, salió mal conmigo”, en referencia a sus complicaciones médicas.

El artista también ha explicado su situación física actual. En declaraciones recientes señaló que aunque todavía puede caminar, necesita ayuda para hacerlo, tras pasar por varias intervenciones médicas.

Phil Collins admitió que tiene varias complicaciones médicas. (YouTube: Drumeo)

Asimismo, indicó que cuenta con asistencia permanente, al afirmar que depende de “una enfermera en casa las 24 horas para asegurar que tomo mi medicación como debo”.

A pesar de estas dificultades, Collins ha expresado una valoración positiva sobre su trayectoria profesional. En sus palabras, “no podría haber deseado una carrera musical más variada y llena de acontecimientos”.