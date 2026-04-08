El último deseo de Aretha Franklin: cómo se resolvió la herencia de la Reina del Soul

La disputa por la herencia de Aretha Franklin sacó a la luz la vida privada de sus hijos

La vida privada de Aretha Franklin y el destino de su herencia han despertado nuevo interés tras la resolución del litigio entre sus cuatro hijos.

Su muerte en 2018 desencadenó una prolongada disputa legal que concluyó en 2023, estableciendo cómo se repartiría su legado familiar, según PEOPLE y la Associated Press.

Aretha Franklin fue madre de Clarence Franklin, Edward Franklin, Ted White Jr. (Teddy Richards) y Kecalf Franklin. Tras su fallecimiento en Detroit a los 76 años, fueron hallados dos testamentos manuscritos.

La justicia de Michigan validó el documento de 2014, asignando la residencia de Bloomfield Hills, valorada en USD 1,1 millones, a Kecalf, garantizando además la protección financiera de los restantes herederos, de acuerdo con datos de la Associated Press.

Los nietos de Aretha Franklin mantienen viva la tradición musical y el legado familiar tras la resolución de la herencia

Clarence Franklin y su tutela legal

El primogénito, Clarence Franklin, nació en 1955 en Detroit y recibió su nombre por el abuelo paterno, un líder religioso y activista. Aretha Franklin fue madre a temprana edad, apoyada por su abuela y familiares para criar a Clarence, tal como relata Ebony.

Clarence vivió fuera del foco público y no participó en el proceso sucesorio. Según The New York Times y documentos judiciales de la Associated Press, fue diagnosticado con una enfermedad mental no especificada y residió bajo tutela legal en centros asistidos. Ambos testamentos exigían su “apoyo financiero” permanente.

Edward Franklin: carrera y episodios personales

Edward Franklin compartió escenarios con su madre y rindió homenaje en su funeral

El segundo hijo, Edward Franklin, nació en 1957 y pasó su infancia en Detroit. Tras su nacimiento, su madre abandonó la escuela para centrarse en la música, lo que llevó a Edward a criarse principalmente con su abuela, según PEOPLE.

Edward se dedicó a la música como cantante de góspel y compartió escenario con su madre, grabando juntos temas como “This Christmas”. En 2010, sufrió una agresión en una gasolinera de Detroit que le provocó lesiones graves.

Su madre confirmó el incidente en declaraciones a Billboard, aunque ambos evitaron detallar públicamente el suceso. Edward rindió homenaje a Aretha en su funeral interpretando “Mercy Mercy Me”, según el medio.

Teddy Richards: identidad musical y familiar

Teddy Richards, guitarrista y productor, destacó por buscar su propia identidad musical

El tercer hijo, Ted White Jr., conocido profesionalmente como Teddy Richards, nació en 1964 durante el matrimonio de Aretha con su representante Ted White. Richards creció principalmente con su padre, pero mantuvo una relación cercana con su madre y fue guitarrista en su banda, según los medios.

A pesar del respaldo materno, Richards contó a Detroit Free Press en 2021 las dificultades para forjar una carrera independiente frente al peso del apellido Franklin. Trabajó como productor, ingeniero de sonido y autor de varios álbumes. Colaboró con músicos como Joe Cocker, Seal y Lenny Kravitz.

Insistió públicamente en la importancia de la autonomía personal: “Es importante ser tu propio hombre, avanzar con tus propias fuerzas”, afirmó.

Kecalf Franklin y la disputa por el testamento

Kecalf Franklin defendió en tribunales la validez del testamento que lo benefició

El menor, Kecalf Franklin (Kecalf Cunningham), nació en 1970 e inició una trayectoria como rapero góspel, actuando en ocasiones junto a su madre. Kecalf tuvo un papel protagónico en el proceso sucesorio, defendiendo la validez del testamento manuscrito de 2014 en instancias judiciales, destacan PEOPLE y la Associated Press.

Su hija Grace también incursionó en la música y recordó a Aretha como “mi abuela”. Tras el fallecimiento de la cantante, Kecalf criticó públicamente la película biográfica “Respect” y postuló para ser representante legal del patrimonio familiar. Un tribunal resolvió otorgar a Kecalf y sus hijos la residencia de Bloomfield Hills, el bien más importante de la herencia.

La herencia de Aretha Franklin: juicio y desenlace

Tras la muerte de Aretha Franklin en 2018, se hallaron dos testamentos manuscritos, fechados en 2010 y 2014, que asignaban los derechos económicos por igual a los hijos, según la Associated Press y The New York Times.

La herencia familiar permitió cerrar una prolongada etapa de litigios entre los hermanos Franklin

El documento de 2014 designaba la residencia de Bloomfield Hills para Kecalf y sus nietos, mientras que Clarence quedaba protegido económicamente, sin facultad de decisión en el patrimonio.

El proceso de sucesión culminó en 2023 cuando la justicia reconoció la validez del testamento de 2014. Así, la casa, entonces valorada en más de un millón de dólares, pasó a manos de Kecalf. El resto de la herencia fue distribuido entre los hijos. Este fallo cerró una etapa litigiosa para los Franklin y permitió que se cumplieran los deseos expresados por la cantante en vida.

El desenlace judicial ha proporcionado un respiro a la familia de la artista, que pudo finalmente cumplir las voluntades de su madre y dar inicio a una nueva etapa familiar.