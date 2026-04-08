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BTS en Goyang: fechas, horarios y dónde ver el inicio de la gira mundial ARIRANG

La primera etapa del tour ARIRANG comienza en Corea del Sur. Descubre dónde ver los conciertos en vivo, horarios y las funciones especiales en cines

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Netflix transmitió el multitudinario recital de BTS desde Seúl (Créditos: Netflix)

Esta semana, la boyband BTS iniciará su gira mundial ARIRANG con una serie de conciertos en Corea del Sur que han generado una enorme expectativa entre sus seguidores. Se trata del primer tour grupal del septeto en casi cuatro años, después de los shows Permission to Dance on Stage.

El punto de partida será el complejo deportivo de Goyang, en la provincia de Gyeonggi, donde el grupo ofrecerá tres recitales los días 9, 11 y 12 de abril. Todas las entradas para el espectáculo se agotaron durante la preventa oficial para el club de fans.

Fechas y horarios de BTS en Goyang

Los conciertos en Corea del Sur se han programado para las 7:00 p. m. (hora local) en las tres fechas anunciadas.

El tour ARIRANG llega tras la pausa en las actividades grupales que permitió a los integrantes cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, completado en 2025. Desde entonces, el regreso de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook ha sido uno de los eventos más esperados dentro de la industria musical.

BTS: dónde y cuándo ver el arranque oficial de su gira mundial
BTS vuelve a los escenarios con una producción de gran escala y un escenario central de 360 grados.(BIGHIT Music)

Además, este primer show será clave para definir el tono del resto de la gira. El escenario, la coreografía y el repertorio ofrecerán pistas sobre la propuesta artística que BTS llevará a ciudades de Asia, Europa, América del Norte y América Latina.

En redes sociales ya circulan videos de la estructura que se instaló dentro del estadio de Goyang, ya que este tour incluye un escenario central de 360 grados para maximizar la interacción con el público.

Así luce el escenario que llevará BTS en su Tour ARIRANG (Créditos: redes sociales)

Transmisión en Weverse: cómo ver los conciertos en vivo

Para los fans que no puedan asistir presencialmente, los conciertos en Goyang también estarán disponibles mediante transmisión online a través de la plataforma Weverse.

Las emisiones en vivo están programadas en las mismas fechas de los conciertos, en los siguientes horarios para Latinoamérica.

  • México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 04:00 a. m
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 05:00 a. m
  • Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 06:00 a. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 07:00 a. m.

El acceso a estas transmisiones es de pago, con entradas disponibles desde 42,50 dólares, lo que permitirá a millones de seguidores alrededor del mundo sumarse al inicio de la gira en tiempo real.

Millones de fans seguirán el arranque de la gira desde Weverse y salas de cine en más de 80 territorios (REUTERS/Kim Soo-hyeon)
Millones de fans seguirán el arranque de la gira desde Weverse y salas de cine en más de 80 territorios (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

BTS en cines

Además del streaming, BTS llevará dos conciertos de la gira ARIRANG a la gran pantalla con proyecciones especiales en cines de todo el mundo.

Las funciones confirmadas son:

  • 11 de abril – Concierto en Goyang (segunda fecha)
  • 18 de abril – Concierto en Tokio (segunda fecha)

Estas proyecciones estarán disponibles en más de 3.800 salas en más de 80 territorios, lo que amplía significativamente el alcance del evento. Debido a las diferencias horarias, las funciones en cines serán en diferido.

El inicio de la gira se concreta solo tres semanas después del lanzamiento de ARIRANG, el nuevo álbum de BTS publicado el 20 de marzo. El disco, que incluye 14 canciones, representa el primer trabajo grupal en casi cuatro años y refleja la evolución artística del grupo desde su debut en 2013. Este es su regreso al circuito internacional, luego de una etapa en la que sus integrantes desarrollaron actividades individuales.

Un póster promocional blanco y rojo para la transmisión en vivo del concierto 'BTS World Tour ARIRANG' en cines globales
El concierto 'BTS World Tour ARIRANG' se transmitirá en vivo desde Goyang y Tokio a cines globalmente, permitiendo a los fans del ARMY disfrutar de la experiencia en la gran pantalla (FB/cinepolisonline)

Fechas en Latinoamérica: BTS confirma su regreso a la región

Como parte de su recorrido global, BTS también visitará América Latina con varias fechas confirmadas para el segundo semestre de 2026. La gira incluirá presentaciones en:

  • Ciudad de México (México): 7, 9 y 10 de mayo
  • Bogotá (Colombia): 2 y 3 de octubre
  • Lima (Perú): 7, 9 y 10 de octubre
  • Santiago (Chile): 14, 16 y 17 de octubre
  • Buenos Aires (Argentina): 21, 23 y 24 de octubre
  • São Paulo (Brasil): 28, 30 y 31 de octubre

Estas fechas tendrán un valor especial para muchos fans de la región, ya que será la primera vez que la banda se presente en determinados países sudamericanos, como Perú, Argentina y Colombia.

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