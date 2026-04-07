Steven Spielberg elogia a Dune: “Creo que es la mejor película que ha hecho Denis Villeneuve”

Steven Spielberg elogia a Dune: Parte Dos como la mejor película de Denis Villeneuve y destaca su impacto en la ciencia ficción contemporánea

El director Steven Spielberg elogió públicamente las adaptaciones cinematográficas de Dune, dirigidas por Denis Villeneuve, al afirmar que la segunda entrega es “la mejor película que ha hecho Denis” y situar la saga entre sus favoritas dentro de la ciencia ficción, subrayando el impacto que ha tenido tanto en la industria como en su propia trayectoria profesional.

El reconocimiento de Spielberg y el impacto de Dune en la ciencia ficción

Spielberg, una de las figuras más influyentes en la historia del cine, destacó durante una entrevista con la revista británica Empire que las películas de Dune ocupan un lugar privilegiado en su lista de obras de ciencia ficción predilectas.

“Recientemente, he amado las películas de Dune. Están entre mis favoritas de ciencia ficción, no solo de los últimos años, sino de todos los tiempos. Especialmente la segunda película”, expresó el director, quien también se refirió al entusiasmo que le genera la próxima entrega de la saga.

La saga Dune acumula más de 600 millones de dólares en taquilla mundial, consolidando su éxito tanto comercial como crítico (REUTERS/Daniel Cole)

Esta declaración refuerza la posición de Dune: Parte Dos como uno de los hitos recientes en el género, una opinión respaldada por la recepción crítica y por el desempeño en taquilla, que ha superado los USD 600 millones a nivel mundial, según el portal de estadísticas alemán Statista.

Spielberg remarcó: “Creo que [la Parte Dos] es la mejor película que ha hecho Denis. No puedo esperar a ver la tercera. Estoy seguro de que me la mostrará antes. Soy un admirador suyo”. El éxito de la franquicia no solo se refleja en la opinión de expertos y cineastas, sino también en la influencia que ha ejercido en una nueva generación de directores y en la consolidación de Villeneuve como uno de los grandes referentes del cine contemporáneo.

Homenaje literario y adaptación: la visión de Villeneuve

El director de E.T. y Jurassic Park puso énfasis en el modo en que Villeneuve ha abordado la adaptación de la novela original de Frank Herbert, publicada en 1965 y considerada una de las piedras angulares de la literatura fantástica.

Villeneuve es reconocido por su fiel adaptación de la novela de Frank Herbert, homenajeando sus elementos literarios y filosóficos en la gran pantalla (REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo)

Spielberg señaló que el respeto de Villeneuve por el material original es comparable al tributo que Guillermo del Toro rindió a Mary Shelley en su versión de Frankenstein. “Su tributo a los libros es como el tributo de Guillermo [del Toro] a Mary Shelley con Frankenstein: él honró a Mary Shelley como creo que Denis honró a Frank Herbert”, puntualizó.

Esta aproximación cuidadosa a la fuente literaria ha sido reconocida por críticos y especialistas, quienes han destacado la habilidad de Villeneuve para trasladar la complejidad política, filosófica y visual de la obra a la pantalla grande. Dune: Parte Dos fue elogiada por la revista médica The Lancet por su sutil paralelismo entre la ecología del planeta Arrakis y los desafíos ambientales actuales, un aspecto que ha enriquecido la discusión sobre la relevancia contemporánea de la saga.

Villeneuve y los “constructores de mundos” en el cine

Tras el estreno de Dune: Parte Dos, Spielberg participó en una charla pública con Denis Villeneuve en el Sindicato de Directores de Estados Unidos, donde lo incluyó entre los grandes constructores de universos cinematográficos.

Spielberg incluye a Villeneuve en la exclusiva lista de grandes constructores de mundos en el cine junto a nombres como Lucas, Kubrick y Anderson (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Hay cineastas que son constructores de mundos. No es una lista amplia y sabemos quiénes son muchos de ellos. Empezando por Méliès y Disney, Kubrick, George Lucas. Incluyo en esa lista a Ray Harryhausen. Fellini construyó sus propios mundos. Tim Burton. Obviamente, Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La lista puede continuar, pero no es tan extensa, y creo fervientemente que tú eres uno de sus nuevos miembros”, afirmó Spielberg.

La capacidad de Villeneuve para crear universos visuales complejos y coherentes ha sido un factor clave en el atractivo de la saga Dune.

Spielberg dedicó una mención especial a la secuencia de las dunas y los gusanos de arena, calificándola como una de las experiencias visuales más impactantes de su vida como espectador. Según Variety, este reconocimiento ubica a Villeneuve en un selecto grupo de realizadores que han redefinido el género gracias a su enfoque visual y narrativo.

Expectativas por Dune: Parte Tres y próximos proyectos

El estreno de Dune: Parte Tres está programado para el 18 de diciembre de 2026, con Timothée Chalamet y Zendaya liderando el reparto (Ig/dunemovie)

La tercera entrega de la saga, Dune: Parte Tres, tiene previsto su estreno mundial el 18 de diciembre de 2026. El elenco, encabezado por Timothée Chalamet y Zendaya, continuará explorando los conflictos por el control de Arrakis, uno de los ejes centrales de la narrativa. La producción ha generado expectación tanto en la industria como entre los aficionados por la promesa de cerrar la trilogía con una visión aún más ambiciosa, según anticipó el propio Villeneuve en diversas entrevistas.

Spielberg, por su parte, presentará su próxima película, Disclosure Day, el 12 de junio, marcando su regreso al cine de género tras varios años enfocado en otros proyectos. Ambos lanzamientos generan alta expectativa y auguran un cierre de año relevante para la industria, con dos figuras clave del séptimo arte como protagonistas.

El director estadounidense reiteró su admiración por Villeneuve y enfatizó la influencia que tendrá la continuación de la franquicia en el panorama cinematográfico contemporáneo. Spielberg también resaltó el legado que las películas de Dune dejarán al género, especialmente por su combinación de espectáculo visual, complejidad narrativa y respeto a la fuente literaria.

La escena de las dunas, para Spielberg, constituye una síntesis de creatividad y virtuosismo técnico, destinada a permanecer en la memoria colectiva del público y a consolidar el lugar de la saga de Dune como referente del cine de ciencia ficción.