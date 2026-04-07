Hilary Duff recordó “A Cinderella Story” y reveló detalles sobre su relación con Chad Michael Murray

Hilary Duff y Chad Michael Murray recrean una de las escenas más recordadas de “A Cinderella Story”, el filme que marcó a una generación.

La confesión de Hilary Duff sore su pareja favorita en pantalla ha generado reacciones entre quienes siguen su trayectoria en la cultura pop. Durante su reciente aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz y cantante eligió a Chad Michael Murray, su compañero en la película “A Cinderella Story”, como el vínculo romántico más especial de su carrera en cine y televisión.

La actriz, de 38 años, explicó que esta preferencia está profundamente ligada a su entorno familiar. Duff relató ante la audiencia que, en fechas recientes, volvió a ver la película junto a su hija menor, quien tiene cuatro años. La insistencia de la niña en repetir el filme llevó a la artista a revivir momentos significativos de su juventud y a reforzar el valor sentimental de esa historia para ambas.

En respuesta a la pregunta durante el programa sobre cuál era su pareja predilecta en la pantalla, Duff fue directa: “Voy a decir Chad Michael Murray”. Añadió que la elección se debía a esa conexión especial que mantiene con su hija y a la experiencia de compartir la película en casa. La reacción de la pequeña ante el clásico infantil resultó determinante para la actriz, quien reconoció que el filme se ha convertido en un lazo generacional.

Recuerdos del rodaje y la escena más romántica

La actriz comparte con su hija menor momentos del rodaje, reviviendo la magia de la película familiar.

La intérprete rememoró uno de los pasajes más memorables de “A Cinderella Story”. Duff destacó la escena en la que los personajes suben las gradas bajo la lluvia, describiéndola como “el momento más romántico” que ha vivido en la pantalla. “Fue la subida por las gradas y después la gota de lluvia. Pensé: ‘Esto sí que es romántico’”, relató la actriz durante el diálogo con Jimmy Fallon, según recogió PEOPLE.

En la película, estrenada en 2004, Duff interpreta a Sam, una joven que experimenta una noche transformadora junto a Austin Ames, el personaje de Chad Michael Murray.

La trama, con su mezcla de comedia y romance, sigue despertando curiosidad entre nuevas generaciones, como lo demuestra la reacción de la hija de Duff, quien no comprende cómo el protagonista masculino no reconoce a Sam bajo una simple máscara. “Es la pregunta de siempre”, contó la actriz en tono divertido.

Comparaciones y vínculos con otros compañeros de reparto

Durante el intercambio en el programa, Hilary Duff fue consultada sobre otros posibles candidatos a la categoría de pareja ideal en pantalla.

La actriz junto a Yani Gellman en una escena de “The Lizzie McGuire Movie”, otro de los vínculos románticos que compartió en su trayectoria.

Mencionó a Penn Badgley, conocido por su papel en “Gossip Girl”, y a Yani Gellman, quien compartió elenco con ella en “The Lizzie McGuire Movie”. Sin embargo, la actriz aclaró que ninguno de estos vínculos iguala la química que compartió con Murray en la icónica comedia juvenil.

Duff subrayó que la insistencia de su hija en ver repetidamente “A Cinderella Story” y la reacción familiar ante la película reforzaron su elección. El recuerdo de la experiencia en el set y la buena sintonía con Murray pesaron más que cualquier otro compañero de reparto.

El legado de “A Cinderella Story” y la reacción de Chad Michael Murray

La influencia de la película no solo permanece viva en la familia Duff. Chad Michael Murray también ha demostrado su cariño por el filme.

Hilary Duff revela en televisión que el vínculo con Chad Michael Murray sigue presente gracias a la reacción de su hija ante la película.

En ocasiones recientes, el actor ha asistido a eventos temáticos disfrazado como Austin Ames, su personaje en la cinta, acompañado por su esposa, Sarah Roemer. Este gesto evidencia que el largometraje conserva un lugar especial para ambos protagonistas, más allá de la pantalla.

La elección de Duff revela un juego de complicidades que trasciende la ficción. El hecho de que su hija cuestione detalles de la trama, como la identidad oculta de Sam, mantiene vigente la magia de la historia y confirma que “A Cinderella Story” continúa entreteniendo tanto a quienes crecieron con ella como a nuevas audiencias.

Un fenómeno generacional y un lazo familiar

La pregunta de la menor sobre la lógica del disfraz —“¿Cómo es posible que no la reconozca?”— sintetiza el encanto que mantiene a la película como referente en el imaginario colectivo juvenil. El filme, además de marcar la carrera de Duff, ha adquirido un valor simbólico en su vida familiar, consolidando a Chad Michael Murray como su pareja predilecta en la ficción.

Hilary Duff y Penn Badgley durante una aparición conjunta, recordando su trabajo como pareja en la pantalla.

La actriz no dudó en compartir con el público que la experiencia de ver la película junto a su hija ha reforzado ese lazo. Para Duff, el romance en pantalla no es solo un recuerdo profesional, sino también un motivo de conexión cotidiana y de diálogo entre generaciones.

La declaración de Hilary Duff en The Tonight Show ha reavivado el interés por la película y por la química entre los dos actores, poniendo de manifiesto la vigencia de los clásicos juveniles y su capacidad para unir a familias a través de los años.