Entretenimiento

Hilary Duff recordó “A Cinderella Story” y reveló detalles sobre su relación con Chad Michael Murray

Durante su visita a The Tonight Show, la actriz rememoró la icónica escena bajo la lluvia, contó cómo la película marcó su carrera y destacó cómo esa experiencia se ha transformado en un recuerdo especial que ahora comparte con su hija menor

Guardar
Hilary Duff y Chad Michael Murray recrean una de las escenas más recordadas de “A Cinderella Story”, el filme que marcó a una generación.
Hilary Duff y Chad Michael Murray recrean una de las escenas más recordadas de “A Cinderella Story”, el filme que marcó a una generación.

La confesión de Hilary Duff sore su pareja favorita en pantalla ha generado reacciones entre quienes siguen su trayectoria en la cultura pop. Durante su reciente aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz y cantante eligió a Chad Michael Murray, su compañero en la película “A Cinderella Story”, como el vínculo romántico más especial de su carrera en cine y televisión.

La actriz, de 38 años, explicó que esta preferencia está profundamente ligada a su entorno familiar. Duff relató ante la audiencia que, en fechas recientes, volvió a ver la película junto a su hija menor, quien tiene cuatro años. La insistencia de la niña en repetir el filme llevó a la artista a revivir momentos significativos de su juventud y a reforzar el valor sentimental de esa historia para ambas.

En respuesta a la pregunta durante el programa sobre cuál era su pareja predilecta en la pantalla, Duff fue directa: “Voy a decir Chad Michael Murray”. Añadió que la elección se debía a esa conexión especial que mantiene con su hija y a la experiencia de compartir la película en casa. La reacción de la pequeña ante el clásico infantil resultó determinante para la actriz, quien reconoció que el filme se ha convertido en un lazo generacional.

Recuerdos del rodaje y la escena más romántica

La actriz comparte con su hija menor momentos del rodaje, reviviendo la magia de la película familiar.
La actriz comparte con su hija menor momentos del rodaje, reviviendo la magia de la película familiar.

La intérprete rememoró uno de los pasajes más memorables de “A Cinderella Story”. Duff destacó la escena en la que los personajes suben las gradas bajo la lluvia, describiéndola como “el momento más romántico” que ha vivido en la pantalla. “Fue la subida por las gradas y después la gota de lluvia. Pensé: ‘Esto sí que es romántico’”, relató la actriz durante el diálogo con Jimmy Fallon, según recogió PEOPLE.

En la película, estrenada en 2004, Duff interpreta a Sam, una joven que experimenta una noche transformadora junto a Austin Ames, el personaje de Chad Michael Murray.

La trama, con su mezcla de comedia y romance, sigue despertando curiosidad entre nuevas generaciones, como lo demuestra la reacción de la hija de Duff, quien no comprende cómo el protagonista masculino no reconoce a Sam bajo una simple máscara. “Es la pregunta de siempre”, contó la actriz en tono divertido.

Comparaciones y vínculos con otros compañeros de reparto

Durante el intercambio en el programa, Hilary Duff fue consultada sobre otros posibles candidatos a la categoría de pareja ideal en pantalla.

La actriz junto a Yani Gellman en una escena de “The Lizzie McGuire Movie”, otro de los vínculos románticos que compartió en su trayectoria.
La actriz junto a Yani Gellman en una escena de “The Lizzie McGuire Movie”, otro de los vínculos románticos que compartió en su trayectoria.

Mencionó a Penn Badgley, conocido por su papel en “Gossip Girl”, y a Yani Gellman, quien compartió elenco con ella en “The Lizzie McGuire Movie”. Sin embargo, la actriz aclaró que ninguno de estos vínculos iguala la química que compartió con Murray en la icónica comedia juvenil.

Duff subrayó que la insistencia de su hija en ver repetidamente “A Cinderella Story” y la reacción familiar ante la película reforzaron su elección. El recuerdo de la experiencia en el set y la buena sintonía con Murray pesaron más que cualquier otro compañero de reparto.

El legado de “A Cinderella Story” y la reacción de Chad Michael Murray

La influencia de la película no solo permanece viva en la familia Duff. Chad Michael Murray también ha demostrado su cariño por el filme.

freaky friday chad michael murray
Hilary Duff revela en televisión que el vínculo con Chad Michael Murray sigue presente gracias a la reacción de su hija ante la película.

En ocasiones recientes, el actor ha asistido a eventos temáticos disfrazado como Austin Ames, su personaje en la cinta, acompañado por su esposa, Sarah Roemer. Este gesto evidencia que el largometraje conserva un lugar especial para ambos protagonistas, más allá de la pantalla.

La elección de Duff revela un juego de complicidades que trasciende la ficción. El hecho de que su hija cuestione detalles de la trama, como la identidad oculta de Sam, mantiene vigente la magia de la historia y confirma que “A Cinderella Story” continúa entreteniendo tanto a quienes crecieron con ella como a nuevas audiencias.

Un fenómeno generacional y un lazo familiar

La pregunta de la menor sobre la lógica del disfraz —“¿Cómo es posible que no la reconozca?”— sintetiza el encanto que mantiene a la película como referente en el imaginario colectivo juvenil. El filme, además de marcar la carrera de Duff, ha adquirido un valor simbólico en su vida familiar, consolidando a Chad Michael Murray como su pareja predilecta en la ficción.

Hilary Duff y Penn Badgley durante una aparición conjunta, recordando su trabajo como pareja en la pantalla.
Hilary Duff y Penn Badgley durante una aparición conjunta, recordando su trabajo como pareja en la pantalla.

La actriz no dudó en compartir con el público que la experiencia de ver la película junto a su hija ha reforzado ese lazo. Para Duff, el romance en pantalla no es solo un recuerdo profesional, sino también un motivo de conexión cotidiana y de diálogo entre generaciones.

La declaración de Hilary Duff en The Tonight Show ha reavivado el interés por la película y por la química entre los dos actores, poniendo de manifiesto la vigencia de los clásicos juveniles y su capacidad para unir a familias a través de los años.

Temas Relacionados

Hilary DuffA Cinderella StoryCultura PopRelaciones FamiliaresNewsroom Bue

Últimas Noticias

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

Entre el cariño de una madre icónica y las dificultades cotidianas, la artista creció rodeada de afecto, presiones y situaciones que forjaron su carácter en medio del brillo y las sombras de Hollywood

De la complicidad con Judy Garland al acoso escolar y los desafíos de la fama: el lado desconocido de Liza Minnelli

Courtney Love, Dave Grohl y un posible acercamiento que ilusiona a los fans de Nirvana

La relación entre ambos, marcada por años de desencuentros y disputas legales, vuelve a ser tema de conversación tras el último pedido de la cantante en redes sociales

Courtney Love, Dave Grohl y un posible acercamiento que ilusiona a los fans de Nirvana

La película de Michael Jackson gastó 15 millones de dólares para regrabar su final y omitir su etapa en los tribunales

El filme eliminó las referencias a las acusaciones contra el artista de 1993 por abuso sexual y apuesta por centrarse en su carrera musical

La película de Michael Jackson gastó 15 millones de dólares para regrabar su final y omitir su etapa en los tribunales

La increíble fortuna de Angus Young, el integrante más rico de AC/DC

Ventas de más de 200 millones de discos y regalías constantes explican su millonario patrimonio

La increíble fortuna de Angus Young, el integrante más rico de AC/DC

El sorprendente verdadero origen de Pikachu: cuál es el secreto detrás del ícono de Pokémon

La revelación de Atsuko Nishida sobre el diseño derriba décadas de creencias y muestra cómo los detalles naturales se transformaron en un fenómeno mundial

El sorprendente verdadero origen de Pikachu: cuál es el secreto detrás del ícono de Pokémon
DEPORTES
Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Vélez goleó 4-1 a Deportivo Armenio y se clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

“Otro paso rumbo al sueño”: la noticia que recibió Boca de cara a la ampliación de La Bombonera

El argentino Faustino Oro, de 12 años, comenzó con un triunfo su paso por el Abierto de ajedrez de Menorca

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

TELESHOW
Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Timoteo, el hijo menor de Juana Repetto, fue dado de alta después de la operación a la que fue sometido: “Team completo”

Ángel de Brito contó la tremenda pelea de Marcela Tauro con Matilda Blanco: “No saben las cosas que le dijo”

La reacción de Guillermo Francella cuando el imitador Iván Ramírez recreó su personaje de Casados con hijos frente a él

Andrea del Boca con reemplazo en Gran Hermano: quién sería la polémica actriz que entraría a la casa

Daniela Christiansson repasó su historia de amor con Maxi López y rescató los mejores looks de ambos

INFOBAE AMÉRICA

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Irán confirmó el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas con Estados Unidos y anunció la apertura del estrecho de Ormuz

Tesla se libra de sanciones en EE. UU. tras investigación por fallos en su función remota

Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán y dijo que el régimen acordó abrir el estrecho de Ormuz

A horas de que expire el plazo de Trump a Irán, bombardeos aéreos golpearon instalaciones estratégicas en Teherán

La embajadora nicaragüense en Cuba es destituida por el régimen de Ortega