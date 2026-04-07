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Entre sorpresa y orgullo: Jaafar Jackson ocultó durante un año que sería el protagonista de la biopic de Michael Jackson

El actor diseñó estrategias para evitar filtraciones, estudió a su tío en profundidad y preparó su interpretación lejos de las presiones mediáticas y familiares

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Jaafar Jackson mantuvo en absoluto secreto su selección como protagonista de la biopic de Michael Jackson durante un año, sin informar ni siquiera a su padre Jermaine Jackson

Jaafar Jackson sorprendió al mundo al confesar que mantuvo en secreto durante un año haber sido elegido como protagonista de la próxima película biográfica sobre Michael Jackson, el “Rey del Pop”, según reveló en una entrevista exclusiva con la revista estadounidense People; ni siquiera su padre, Jermaine Jackson, supo de la noticia en ese periodo.

La reacción de la familia Jackson ante la noticia

La revelación sorpresiva de Jaafar Jackson provocó un fuerte impacto dentro de la familia. El actor relató a People que su padre, Jermaine Jackson —exintegrante de los Jackson 5—, recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y orgullo.

Otros miembros de la familia expresaron entusiasmo y respaldo, reconociendo la importancia de que un miembro directo del clan Jackson represente a Michael en la pantalla grande.

El actor y cantante Jaafar Jackson, quien dará vida al ‘Rey del Pop’ en la gran pantalla, lleva parte de Colombia en su historia personal gracias a su madre bogotana - crédito montaje @jaafarjackson/ Instagram - L. Cohen/WireImage
La familia Jackson recibió con sorpresa y orgullo la revelación de Jaafar Jackson, destacando el valor de que un miembro directo represente a Michael en el cine (crédito montaje @jaafarjackson/ Instagram - L. Cohen/WireImage)

El ambiente en el entorno familiar, según el propio Jaafar Jackson, se transformó en uno de unión y alegría. La idea de que el legado artístico de Michael Jackson sea continuado por un sobrino generó expectativas positivas y reafirmó el sentido de pertenencia de la familia al proyecto cinematográfico.

Estrategias de preparación y confidencialidad

Durante los doce meses en los que guardó el secreto, Jaafar Jackson diseñó estrategias para evitar filtraciones: limitó sus conversaciones sobre trabajo, cambió rutinas y fue especialmente cuidadoso en no dejar pistas a su entorno.

Este período de confidencialidad le permitió asimilar la magnitud del papel y profundizar en la figura de su tío, estudiando gestos, movimientos y aspectos personales de Michael Jackson para preparar su interpretación.

Jaafar Jackson, de ascendencia colombiana, protagoniza la nueva biopic de Michael Jackson, cuyo estreno mundial está programado para abril de 2026 - crédito @alejandrajackson/ Instagram
Jaafar Jackson implementó estrictas estrategias de confidencialidad y modulación de rutinas para evitar filtraciones sobre su rol en la biopic del Rey del Pop (crédito @alejandrajackson/ Instagram)

El joven actor subrayó que mantener la confidencialidad fue crucial para construir una conexión íntima con el personaje antes de exponerse a las expectativas del público y los medios. La decisión de no compartir la noticia, ni siquiera con su familia directa, se debió a la intención de evitar presiones externas y centrarse en el desarrollo actoral.

Un proyecto con altas expectativas en Hollywood

El inicio del rodaje de la película biográfica sobre Michael Jackson está previsto para los próximos meses. El proyecto cuenta con el respaldo de la productora Graham King, reconocida por su trabajo en cintas musicales como Bohemian Rhapsody sobre la vida de Freddie Mercury.

Según People, la producción ha generado expectativas en la industria cinematográfica por la combinación de un enfoque familiar y la participación directa de un miembro del linaje Jackson.

La película biográfica de Michael Jackson, respaldada por Graham King, iniciará su rodaje en los próximos meses y genera altas expectativas en la industria de Hollywood (Captura de video)
La película biográfica de Michael Jackson, respaldada por Graham King, iniciará su rodaje en los próximos meses y genera altas expectativas en la industria de Hollywood (Captura de video)

La historia cubrirá distintas etapas de la vida del artista, desde su infancia hasta su consagración como ícono mundial. Jaafar Jackson, de 27 años, enfrenta el reto de recrear no sólo la imagen pública de su tío, sino también sus facetas más íntimas, en un guion que promete abordar tanto los éxitos como los desafíos personales del “Rey del Pop”.

Compromiso personal y legado familiar

Jaafar Jackson ha manifestado en diversas entrevistas su profunda gratitud por la oportunidad de interpretar a Michael Jackson, considerando el papel como un honor y una gran responsabilidad. El actor afirmó que dedicará todos sus esfuerzos a encarnar dignamente al ícono musical, buscando transmitir autenticidad y respeto en cada escena.

Michael (Captura de tráiler oficial)
Jaafar Jackson considera un honor interpretar a su tío, comprometiéndose a transmitir autenticidad y a contribuir al legado de Michael Jackson ante nuevas generaciones (Captura de tráiler oficial)

La familia Jackson respalda activamente el proyecto, y la expectativa es que la película no sólo rinda homenaje al legado de Michael, sino que también brinde una visión matizada de su vida y carrera. Jaafar Jackson enfatizó que su objetivo es contribuir a la memoria de su tío y conectar con nuevas generaciones de espectadores.

Con la filmación próxima a comenzar, Jaafar Jackson se prepara para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera, confiado en que la combinación de preparación, confidencialidad y apoyo familiar será clave para el éxito del filme.

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